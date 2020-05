Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e153e954-59f2-420a-a1e0-251e97b13fef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szagló receptorokká alakított sejtek találhatók abban a falra szerelhető, tengeri élőlényeknek tűnő műszerben, amellyel bombák után kutatna a repülőtereken az Airbus.","shortLead":"Szagló receptorokká alakított sejtek találhatók abban a falra szerelhető, tengeri élőlényeknek tűnő műszerben, amellyel...","id":"20200505_bomba_bombakereso_kutya_robbanoszerkezet_robbanoszer_airbus_erzekelo_repuloter_koniku","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e153e954-59f2-420a-a1e0-251e97b13fef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dca8ec6-5a77-4ab8-8572-41d42ecae5f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200505_bomba_bombakereso_kutya_robbanoszerkezet_robbanoszer_airbus_erzekelo_repuloter_koniku","timestamp":"2020. május. 05. 09:03","title":"Bombákat kiszagolni képes \"medúzákkal\" szórná tele a reptereket az Airbus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda6886a-ba28-4698-ad70-b876910eb76d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két-három órán belül megvan a mintavétel eredménye, körülbelül hetvenezer forintba kerül.","shortLead":"Két-három órán belül megvan a mintavétel eredménye, körülbelül hetvenezer forintba kerül.","id":"20200504_koronavirus_teszt_becs_repuloter_schwechat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eda6886a-ba28-4698-ad70-b876910eb76d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0109be1c-1b9b-4fb8-b033-ecb61af0b63f","keywords":null,"link":"/vilag/20200504_koronavirus_teszt_becs_repuloter_schwechat","timestamp":"2020. május. 04. 11:36","title":"Koronavírus-tesztet lehet kérni a bécsi reptéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f68a29e-4910-4c87-be30-9cf9b007bc63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mobiltelefont, karórát és pénzt lopott a dunaújvárosi férfi. ","shortLead":"Mobiltelefont, karórát és pénzt lopott a dunaújvárosi férfi. ","id":"20200505_betegek_kalocsai_korhaz_tolvaj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f68a29e-4910-4c87-be30-9cf9b007bc63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"778924a0-ce1c-4cf6-b240-843bc9426dc3","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_betegek_kalocsai_korhaz_tolvaj","timestamp":"2020. május. 05. 09:15","title":"Alvó betegeket fosztott ki egy tolvaj a kalocsai kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82728fcc-7982-4cd8-918e-4d6fd9f605e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy körülbelül hogyan mutatna egy az új 8-as Golfra épülő kompakt VW sportkupé.","shortLead":"Vázoljuk, hogy körülbelül hogyan mutatna egy az új 8-as Golfra épülő kompakt VW sportkupé.","id":"20200505_magyar_designer_mutatja_meg_hogy_milyen_lehetne_az_uj_vw_scirocco","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82728fcc-7982-4cd8-918e-4d6fd9f605e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9ebddf4-a76c-4c02-86b0-280188eace76","keywords":null,"link":"/cegauto/20200505_magyar_designer_mutatja_meg_hogy_milyen_lehetne_az_uj_vw_scirocco","timestamp":"2020. május. 05. 06:41","title":"Magyar designer mutatja meg, hogy milyen lehetne az új VW Scirocco","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"decd6d22-da4c-4b91-878e-e02bb2fbe5c3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A PhoneArena az eddig kiszivárgott információ alapján elkészítette az iPhone 12 és iPhone 12 Pro modellek renderelt képeit.","shortLead":"A PhoneArena az eddig kiszivárgott információ alapján elkészítette az iPhone 12 és iPhone 12 Pro modellek renderelt...","id":"20200504_apple_iphone_12_pro_max_renderelt_kep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=decd6d22-da4c-4b91-878e-e02bb2fbe5c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bea78615-c360-4fdf-9d6a-2dec428d1642","keywords":null,"link":"/tudomany/20200504_apple_iphone_12_pro_max_renderelt_kep","timestamp":"2020. május. 04. 16:18","title":"Renderelt képek jöttek az iPhone 12-ről és az iPhone 12 Próról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b1fde31-ebd7-46e3-835d-641b760fe5bc","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Átköltéseinél születtek Villonhoz sokkal hűbb, poétikailag hitelesebb tolmácsolások, Faludy György és fél évezreddel korábbi poétaelődje magyar nyelven mégis mindmáig szétválaszthatatlan.","shortLead":"Átköltéseinél születtek Villonhoz sokkal hűbb, poétikailag hitelesebb tolmácsolások, Faludy György és fél évezreddel...","id":"202018__faludy_maszkja__villonvillongasok__forditasi_jarvany__eltakarhatatlanok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b1fde31-ebd7-46e3-835d-641b760fe5bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db4785ff-a1c7-4818-ae20-0a199a305fdd","keywords":null,"link":"/360/202018__faludy_maszkja__villonvillongasok__forditasi_jarvany__eltakarhatatlanok","timestamp":"2020. május. 04. 10:00","title":"Hiába próbálkoztak mások is Villon-fordítással, Faludy sorai felejthetetlenné váltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ca49958-a430-42cf-b830-8b6f7d7b1f4a","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"Az egykor szépreményű Kontrax Irodatechnika Rt. alapító-tulajdonosának receptje az volt, hogy a jó vállalkozónak nem szak-, hanem üzletembernek kell lennie. A HVG 1990 júliusában készített vele portréinterjút, ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.","shortLead":"Az egykor szépreményű Kontrax Irodatechnika Rt. alapító-tulajdonosának receptje az volt, hogy a jó vállalkozónak nem...","id":"20200503_Rendszervaltok30__Dicso_Gabor_1990_HVGportre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ca49958-a430-42cf-b830-8b6f7d7b1f4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c38ba53-b14d-4438-9051-c11b86619b46","keywords":null,"link":"/360/20200503_Rendszervaltok30__Dicso_Gabor_1990_HVGportre","timestamp":"2020. május. 03. 13:30","title":"Rendszerváltók30 – Dicső Gábor: Van egy Lenin-szobrom. Befektetésnek sem rossz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d99283cc-d6ed-4517-8076-757ea64091ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legfontosabb változás ma, hogy részlegesen újraindul az egészségügy, ennek részleteiről is beszél Müller Cecília. Arról egyáltalán nem beszélt, hogy bizonyos ellátásokat negatív PCR teszttel lehet igénybe venni, ahogy arról sem, hogyan lehet ilyen teszteket csináltatni. ","shortLead":"A legfontosabb változás ma, hogy részlegesen újraindul az egészségügy, ennek részleteiről is beszél Müller Cecília...","id":"20200504_Muller_Nem_lehet_ugy_orvoshoz_menni_mint_a_jarvany_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d99283cc-d6ed-4517-8076-757ea64091ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2210b0f2-e8b6-433b-ae13-96b3b02beac1","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_Muller_Nem_lehet_ugy_orvoshoz_menni_mint_a_jarvany_elott","timestamp":"2020. május. 04. 11:22","title":"Müller: Nem lehet úgy orvoshoz menni, mint a járvány előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]