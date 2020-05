Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1bfdcdbc-5db6-437f-ade8-56bd7498137f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az előző főpolgármester a libegőhöz és a fogaskerekű vasúthoz sem ragaszkodik.

","shortLead":"Az előző főpolgármester a libegőhöz és a fogaskerekű vasúthoz sem ragaszkodik.

","id":"20200512_tarlos_istvan_mav_volan_fogaskereku_libego_kozlekedes_javaslatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1bfdcdbc-5db6-437f-ade8-56bd7498137f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a697793-4783-4ada-934a-c95109eaf08f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200512_tarlos_istvan_mav_volan_fogaskereku_libego_kozlekedes_javaslatok","timestamp":"2020. május. 12. 09:33","title":"Tarlós a MÁV és a Volán összevonását javasolja Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50507e66-c623-4021-8ef1-5237e54a7867","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Karafiáth Orsolyának a következő szavakból kellett ihletet merítenie: nagymagyar, szétbeszélés, diplomata-útlevél, tankönyvi, összefogás.\r

","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200510_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50507e66-c623-4021-8ef1-5237e54a7867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d051030-e7e8-4c96-9b54-f5f2bc34d385","keywords":null,"link":"/360/20200510_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","timestamp":"2020. május. 10. 20:00","title":"Az én hetem: Karafiáth Orsolya \"nagymagyar\" akart lenni, de lepisszegték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3bf551f-b596-4c38-b38d-a3de720969ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció leendő frakcióirodája a Kossuth tér helyett egy belső udvarra néz.\r

","shortLead":"A Demokratikus Koalíció leendő frakcióirodája a Kossuth tér helyett egy belső udvarra néz.\r

","id":"20200512_demokratikus_koalicio_Parlament_zaszlo_iroda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3bf551f-b596-4c38-b38d-a3de720969ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc2e82c-26e0-43e0-be2b-ae82d2efae60","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_demokratikus_koalicio_Parlament_zaszlo_iroda","timestamp":"2020. május. 12. 09:57","title":"Új irodába költöztetik a DK-t a Parlamentben, a párt szerint az uniós zászló miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61773d76-5ede-4584-9426-6fa7f995e234","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyre kevesebb ember hal meg naponta Olaszországban.","shortLead":"Egyre kevesebb ember hal meg naponta Olaszországban.","id":"20200510_Olaszorszag_Tavozoban_van_a_virus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61773d76-5ede-4584-9426-6fa7f995e234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"685aec58-f21c-42eb-b43b-de8cdf527e9c","keywords":null,"link":"/vilag/20200510_Olaszorszag_Tavozoban_van_a_virus","timestamp":"2020. május. 10. 21:04","title":"Olasz szakértő: \"Távozóban van a vírus\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16e266b3-c74f-4200-b1f6-0605dfb1850a","c_author":"Vándor Éva","category":"kultura","description":"A Diane védelmében című sorozatnál kevés aktuálisabb tükröt találunk, amely a tévések eszközeivel tűpontosan képes megmutatni az amerikai valóság abszurditását.\r

","shortLead":"A Diane védelmében című sorozatnál kevés aktuálisabb tükröt találunk, amely a tévések eszközeivel tűpontosan képes...","id":"20200511_Ha_meg_akarja_erteni_mennyire_abszurd_korban_elunk_nezze_meg_ezeket_az_ugyvedeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16e266b3-c74f-4200-b1f6-0605dfb1850a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aecc7fa7-046b-4801-9e55-faa5dde3ef78","keywords":null,"link":"/kultura/20200511_Ha_meg_akarja_erteni_mennyire_abszurd_korban_elunk_nezze_meg_ezeket_az_ugyvedeket","timestamp":"2020. május. 11. 20:00","title":"Nézze meg ezeket az ügyvédeket, ha meg akarja érteni, milyen abszurd korban élünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eb18eb4-0e22-4409-8d52-b6068aaf22e4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Körülbelül annyi hulladékot termelnek a fővárosiak, mint amikor nincsenek korlátozások.\r

","shortLead":"Körülbelül annyi hulladékot termelnek a fővárosiak, mint amikor nincsenek korlátozások.\r

","id":"20200512_koronavirus_szemetszallitas_kozteruletfelugyelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1eb18eb4-0e22-4409-8d52-b6068aaf22e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b06ae546-e86e-40d8-aa17-b53334c69709","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200512_koronavirus_szemetszallitas_kozteruletfelugyelet","timestamp":"2020. május. 12. 08:32","title":"A koronavírusnak köszönhetően nincs már hiány szemétszállítókból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67174869-f6f5-48d4-8d14-c54037b1df81","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy halfeldolgozó üzem lett a koronavírus ghánai gócpontja, a vizsgálat szerint egyetlen fertőzötten is dolgozó ember adta át a vírust mindenki másnak.","shortLead":"Egy halfeldolgozó üzem lett a koronavírus ghánai gócpontja, a vizsgálat szerint egyetlen fertőzötten is dolgozó ember...","id":"20200511_ghana_koronavirus_halfeldolgozo_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67174869-f6f5-48d4-8d14-c54037b1df81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9888e2b-9acd-4d48-8dc8-17dd85357501","keywords":null,"link":"/kkv/20200511_ghana_koronavirus_halfeldolgozo_jarvany","timestamp":"2020. május. 11. 06:18","title":"533 kollégáját fertőzte meg egy koronavírusos munkás egy ghánai halfeldolgozóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4031865f-0d87-4418-9726-f3a2314d89b7","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A sűrűn lakott New Yorkban pusztít a koronavírus, Delhiben alig. Az elöregedett Észak-Olaszországban sokan haltak meg, Japánban nem. A forró afrikai országokban kevés a beteg, Brazíliában sok.","shortLead":"A sűrűn lakott New Yorkban pusztít a koronavírus, Delhiben alig. Az elöregedett Észak-Olaszországban sokan haltak meg...","id":"20200510_valogat_a_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4031865f-0d87-4418-9726-f3a2314d89b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0f3e7f9-559a-42cb-a843-96f91e9431db","keywords":null,"link":"/360/20200510_valogat_a_koronavirus","timestamp":"2020. május. 10. 14:00","title":"Milyen alapon válogat a koronavírus? Még a tudósok sem tudják, de már kutatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]