Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Az Opus megveszi a Tiszántúli Áramhálózati Zrt.-t az E.On-tól, de ehhez előbb függetleníteni kell a cég üzemirányítási rendszerét.","shortLead":"Az Opus megveszi a Tiszántúli Áramhálózati Zrt.-t az E.On-tól, de ehhez előbb függetleníteni kell a cég üzemirányítási...","id":"20200512_600_millio_forintba_kerul_levalasztani_Meszarosek_aramhalozati_szerzemenyet_az_EOnrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2e0f511-5893-49a0-8a04-8240b3553fb6","keywords":null,"link":"/kkv/20200512_600_millio_forintba_kerul_levalasztani_Meszarosek_aramhalozati_szerzemenyet_az_EOnrol","timestamp":"2020. május. 12. 07:00","title":"600 millió forintba kerül leválasztani Mészárosék áramhálózati szerzeményét az E.On-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1310d0a-a780-447c-8628-3f0611bda89d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A svéd márka újdonsága egy zéró károsanyag-kibocsátású nagy divatterepjáró.","shortLead":"A svéd márka újdonsága egy zéró károsanyag-kibocsátású nagy divatterepjáró.","id":"20200512_volvo_xc100_hatalmas_test_villanymotor_es_csak_4_ules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1310d0a-a780-447c-8628-3f0611bda89d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"747cf499-123f-4682-8aed-37c267a97665","keywords":null,"link":"/cegauto/20200512_volvo_xc100_hatalmas_test_villanymotor_es_csak_4_ules","timestamp":"2020. május. 12. 09:21","title":"Volvo XC100: hatalmas test, 2 villanymotor és csak 4 ülés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13db9190-2ba6-4826-8e52-375146961eb1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A klub ügyvezető elnöke arról beszélt, hogy egy NAV-vizsgálat okozta a vesztüket.","shortLead":"A klub ügyvezető elnöke arról beszélt, hogy egy NAV-vizsgálat okozta a vesztüket.","id":"20200512_koronavirus_nav_eger_vizilabda_szecsi_zoltan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13db9190-2ba6-4826-8e52-375146961eb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a64d5c2-3f07-48c2-ae77-20d3bf515873","keywords":null,"link":"/kkv/20200512_koronavirus_nav_eger_vizilabda_szecsi_zoltan","timestamp":"2020. május. 12. 13:47","title":"Szécsi Zoltán szerint csoda kellene az egri vízilabda-csapatok megmentéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee212574-4a38-4505-9b4f-4e55218ef48b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Korábban megkezdődhetett a Homo sapiens térhódítása a kontinensen, mint azt eddig gondolták - erre utalnak egy bolgár barlangban talált leletek. ","shortLead":"Korábban megkezdődhetett a Homo sapiens térhódítása a kontinensen, mint azt eddig gondolták - erre utalnak egy bolgár...","id":"20200512_Sokkal_hamarabb_megjelent_a_modern_ember_Europaban_mint_ahogy_azt_eddig_hittek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee212574-4a38-4505-9b4f-4e55218ef48b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea0e57df-26f0-482d-b946-6d89a625d1bf","keywords":null,"link":"/kultura/20200512_Sokkal_hamarabb_megjelent_a_modern_ember_Europaban_mint_ahogy_azt_eddig_hittek","timestamp":"2020. május. 12. 11:10","title":"A Homo sapiens 45 ezer éves eszközeire bukkantak Bulgáriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d1ac988-3358-44ed-bb81-515289e7179d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Párizs fő látványosságának díszkivilágításához ezúttal hozzátartozott egy óriási kivetítő is, rajta az egészségügyben dolgozók arcképével. ","shortLead":"Párizs fő látványosságának díszkivilágításához ezúttal hozzátartozott egy óriási kivetítő is, rajta az egészségügyben...","id":"20200511_Apolok_es_orvosok_portrei_csillogtak_vasarnap_az_Eiffeltoronyon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d1ac988-3358-44ed-bb81-515289e7179d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9644e780-3318-4b04-80b3-6a3921548617","keywords":null,"link":"/elet/20200511_Apolok_es_orvosok_portrei_csillogtak_vasarnap_az_Eiffeltoronyon","timestamp":"2020. május. 11. 11:10","title":"Ápolók, orvosok, bolti eladók portréival díszítették vasárnap az Eiffel-tornyot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7fb1f1b-2823-42b8-a6ff-14b86d17ce05","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A stuttgarti gyártó hamarosan hivatalosan is leplezi zászlóshajó modelljének hetedik generációját.","shortLead":"A stuttgarti gyártó hamarosan hivatalosan is leplezi zászlóshajó modelljének hetedik generációját.","id":"20200512_kemfotok_roncstelepen_kaptak_lencsevegre_a_vadonatuj_mercedes_sosztalyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7fb1f1b-2823-42b8-a6ff-14b86d17ce05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ebc7c9b-09f2-4fee-b97a-b6f992a2ac59","keywords":null,"link":"/cegauto/20200512_kemfotok_roncstelepen_kaptak_lencsevegre_a_vadonatuj_mercedes_sosztalyt","timestamp":"2020. május. 12. 11:59","title":"Kémfotók: roncstelepen kapták lencsevégre az új Mercedes S-osztályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed4fb6d1-b720-4fda-9933-a63dd783c5d3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A meghirdetése óta eltelt kevesebb mint egy nap alatt mintegy 15 ezren jelentkeztek a gazdaságvédelmi akciótervhez kapcsolódó újratervezés programban elindult ingyenes, 8 hetes informatikai online oktatásra – mondta az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára kedd este az M1-en.","shortLead":"A meghirdetése óta eltelt kevesebb mint egy nap alatt mintegy 15 ezren jelentkeztek a gazdaságvédelmi akciótervhez...","id":"20200512_ingyenes_allami_informatikai_kurzus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed4fb6d1-b720-4fda-9933-a63dd783c5d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83a21fbb-b933-4218-afd8-82ba9d91ee72","keywords":null,"link":"/tudomany/20200512_ingyenes_allami_informatikai_kurzus","timestamp":"2020. május. 12. 23:18","title":"Rászabadultak a magyarok, 15 ezren jelentkeztek egy nap alatt az ingyenes állami informatikai tanfolyamra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester több intézkedést is érvényben tartana, és tovább \"zöldítené\" Budapestet.","shortLead":"A főpolgármester több intézkedést is érvényben tartana, és tovább \"zöldítené\" Budapestet.","id":"20200513_Budapest_Karacsony_Gergely_ujranyitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fee5e45-5fab-4249-a58d-8f18cc5c110b","keywords":null,"link":"/itthon/20200513_Budapest_Karacsony_Gergely_ujranyitas","timestamp":"2020. május. 13. 10:06","title":"Karácsony közzétette, hogyan nyitná újra Budapestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]