Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f27e44fa-a554-45fc-8772-a3e95aece054","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az emberi beavatkozások miatt lett rövidebb a Duna folyó hossza az elmúlt két évszázad alatt – állapították meg kutatók.","shortLead":"Az emberi beavatkozások miatt lett rövidebb a Duna folyó hossza az elmúlt két évszázad alatt – állapították meg kutatók.","id":"20200512_duna_rovidebb_keskenyebb_hordalek_uledeklerakodas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f27e44fa-a554-45fc-8772-a3e95aece054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0435f1c6-1a91-4aeb-8e0a-a398b8115bb2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200512_duna_rovidebb_keskenyebb_hordalek_uledeklerakodas","timestamp":"2020. május. 12. 20:48","title":"134 kilométerrel lett rövidebb a Duna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0919c58f-3f9c-49a0-917b-050323ae2b6e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Oroszországban felgyorsult a járvány terjedése, az Egyesült Államokban már közel 85 ezren hunytak el.","shortLead":"Oroszországban felgyorsult a járvány terjedése, az Egyesült Államokban már közel 85 ezren hunytak el.","id":"20200514_koronavirus_jarvany_fertozes_pandemia_statisztika_halalos_aldozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0919c58f-3f9c-49a0-917b-050323ae2b6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f9bb4b1-cd6f-4fa7-871c-856c7832183e","keywords":null,"link":"/vilag/20200514_koronavirus_jarvany_fertozes_pandemia_statisztika_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. május. 14. 10:34","title":"Koronavírus: közel 300 ezer halott világszerte, áthelyeződtek a gócpontok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"226c078a-a8d5-4677-92f9-8d798d22ccdb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy Veszprém melletti gépgyártó üzem döntött úgy, hogy a csökkenő megrendeléseket más országokban működő egységeiben folytatja, a nemesvámosi gyárat bezárják. ","shortLead":"Egy Veszprém melletti gépgyártó üzem döntött úgy, hogy a csökkenő megrendeléseket más országokban működő egységeiben...","id":"20200513_Bezar_egy_uzem_negyszazotvenen_kerulnek_utcara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=226c078a-a8d5-4677-92f9-8d798d22ccdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8de3e7d2-c213-4d72-8102-3a72c4a89ebe","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_Bezar_egy_uzem_negyszazotvenen_kerulnek_utcara","timestamp":"2020. május. 13. 17:10","title":"Bezár egy üzem Veszprém megyében, négyszázötvenen kerülnek utcára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28a8858c-57da-4763-9369-fe94a86585c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A génszerkesztést tanulmányozó tudósok és biokémikusok olyan megoldás után kutatnak, amely csírájában fojtaná el annak lehetőségét, hogy valakit koronavírus fertőzzön meg a jövőben.","shortLead":"A génszerkesztést tanulmányozó tudósok és biokémikusok olyan megoldás után kutatnak, amely csírájában fojtaná el annak...","id":"20200512_genszerkesztes_crispr_eljaras_genetikai_ollo_koronavirus_fertozo_betegsegek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28a8858c-57da-4763-9369-fe94a86585c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1017df1-e138-4ead-815a-82ac623ec819","keywords":null,"link":"/tudomany/20200512_genszerkesztes_crispr_eljaras_genetikai_ollo_koronavirus_fertozo_betegsegek","timestamp":"2020. május. 12. 16:12","title":"Bevetnék a génmódosítást a koronavírus ellen, hogy a jövőben senki ne fertőződjön meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járvány gyakorlatilag megszűnt a Semmelweis Egyetem rektora szerint, de a járványveszély nem múlt el.","shortLead":"A járvány gyakorlatilag megszűnt a Semmelweis Egyetem rektora szerint, de a járványveszély nem múlt el.","id":"20200512_merkely_bela_koronvarius_olaszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"462ccd37-57da-414d-86c8-b751134480ee","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_merkely_bela_koronvarius_olaszorszag","timestamp":"2020. május. 12. 22:25","title":"Merkely szerint a magyarok fegyelmezettek voltak, ezért nem történt az, mint ami Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8309ccb5-ffe5-4f20-b931-74a0c25f6945","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"Pragmatistának vallotta magát és nem félt újabb taxisblokádtól, mondván, úgyis jön a másnap. A HVG 1991 januárjában, pénzügyminiszteri kinevezése után készített vele portréinterjút, ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.\r

","shortLead":"Pragmatistának vallotta magát és nem félt újabb taxisblokádtól, mondván, úgyis jön a másnap. A HVG 1991 januárjában...","id":"20200512_Rendszervaltok30__Kupa_Mihaly_HVGportre_1991","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8309ccb5-ffe5-4f20-b931-74a0c25f6945&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00b6918a-202f-44b0-82bd-323ffc584030","keywords":null,"link":"/360/20200512_Rendszervaltok30__Kupa_Mihaly_HVGportre_1991","timestamp":"2020. május. 12. 18:00","title":"Rendszerváltók30 – Kupa Mihály: Matolcsy rögtönzéseivel nem értettem egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Egyre inkább úgy tűnik, a Huawei google-s, androidos esélyein csak az segítene, ha személyi változás állna be az Egyesült Államok legfőbb vezetésében. Egy esetleges új elnökre bő fél éven át még mindenképp várni kell, addig szoftverfrissítésekkel és saját rendszerének fejlesztésével lesz elfoglalva. Utóbbi, ha nagyon jól sikerül, később akár feleslegessé is teheti a Google rendszeréhez való visszatérést.","shortLead":"Egyre inkább úgy tűnik, a Huawei google-s, androidos esélyein csak az segítene, ha személyi változás állna be...","id":"20200514_huawei_embargo_amerikai_szankciok_hosszabbitasa_2021_majus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c44032e9-aab3-4278-832b-a1b55dda7f95","keywords":null,"link":"/tudomany/20200514_huawei_embargo_amerikai_szankciok_hosszabbitasa_2021_majus","timestamp":"2020. május. 14. 06:03","title":"Donald Trump elrendelte: 2021 májusáig fent kell tartani a Huawei elleni szankciókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74299c63-2e82-48b5-969e-80c61161d190","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha nem is hivatalos az alábbi formaterv, de hangulatában elég jól beleillik a Bugatti irányvonalába. ","shortLead":"Ha nem is hivatalos az alábbi formaterv, de hangulatában elég jól beleillik a Bugatti irányvonalába. ","id":"20200512_A_Bugatti_LaFinale_melto_bucsu_lenne_a_benzinmotoros_autozastol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74299c63-2e82-48b5-969e-80c61161d190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a34822fc-15c0-447d-83e3-29293af80553","keywords":null,"link":"/cegauto/20200512_A_Bugatti_LaFinale_melto_bucsu_lenne_a_benzinmotoros_autozastol","timestamp":"2020. május. 12. 17:30","title":"A Bugatti La Finale méltó búcsú lenne a benzinmotoros autózástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]