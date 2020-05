Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Az ombudsman már visszadobta a gödi különleges övezet kijelölése miatti indítványt, Szél Bernadett az Alkotmánybírósághoz akar fordulni, ehhez 50 képviselői aláírás kell. A kormány közben törvényben akar magának jogkört adni, hogy bárhol megtehesse ugyanazt, amit Gödön, a veszélyhelyzet után is. A politikus szerint egyértelmű, hogy az ellenzéki önkormányzatok megbüntetése a cél.","shortLead":"Az ombudsman már visszadobta a gödi különleges övezet kijelölése miatti indítványt, Szél Bernadett...","id":"20200513_A_parlamenti_ellenzek_is_az_Alkotmanybirosaghoz_fordulhat_God_kivereztetese_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83ed5d67-f9ea-4d96-8ab2-d3906fe17636","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_A_parlamenti_ellenzek_is_az_Alkotmanybirosaghoz_fordulhat_God_kivereztetese_miatt","timestamp":"2020. május. 13. 12:57","title":"Alkotmánybírósághoz fordulhat a parlamenti ellenzék Göd kivéreztetése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7df195-c559-41c0-9414-2e3385f7ebcd","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyelőre nincs jele a tavalyihoz hasonló algásodásnak sem.","shortLead":"Egyelőre nincs jele a tavalyihoz hasonló algásodásnak sem.","id":"20200513_Nincs_baj_a_Balaton_vizevel_de_a_kutatok_megsem_elegedettek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c7df195-c559-41c0-9414-2e3385f7ebcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0989349b-c080-4e7c-958c-7990545f359b","keywords":null,"link":"/zhvg/20200513_Nincs_baj_a_Balaton_vizevel_de_a_kutatok_megsem_elegedettek","timestamp":"2020. május. 13. 15:12","title":"Nincs baj a Balaton vizével, a kutatók mégsem elégedettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ed657fe-eba0-4e7a-b947-1e70a7a12c84","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Abban is megállapodta, hogy a kormány mindenképp kifizeti a bajor autógyárnak az állami támogatást.","shortLead":"Abban is megállapodta, hogy a kormány mindenképp kifizeti a bajor autógyárnak az állami támogatást.","id":"20200515_Atadta_a_kormany_a_BMWnek_a_debreceni_gyar_teruletet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ed657fe-eba0-4e7a-b947-1e70a7a12c84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2414b791-96ba-4e49-9a95-eac30606df19","keywords":null,"link":"/kkv/20200515_Atadta_a_kormany_a_BMWnek_a_debreceni_gyar_teruletet","timestamp":"2020. május. 15. 11:02","title":"Átadta a kormány a BMW-nek a debreceni gyár területét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"491b6e5d-5f9a-4bb8-a1de-125d9115ac49","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A strandot még nem nyithatják meg, pecázni viszont már lehet.","shortLead":"A strandot még nem nyithatják meg, pecázni viszont már lehet.","id":"20200513_lupa_to_horgasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=491b6e5d-5f9a-4bb8-a1de-125d9115ac49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63b30d32-960a-4950-90ed-cb7ce31bb490","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200513_lupa_to_horgasz","timestamp":"2020. május. 13. 12:20","title":"Gerendai horgászokat csalogat a Lupa-tóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e6fade5-6f7f-40a4-ae10-47ccd84047a1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy 13 és egy 15,6 colos MateBookkal tér vissza a magyarországi PC-piacra a Huawei. Előbbi az Intel legújabb processzorait kapja.","shortLead":"Egy 13 és egy 15,6 colos MateBookkal tér vissza a magyarországi PC-piacra a Huawei. Előbbi az Intel legújabb...","id":"20200514_huawei_matebook_13_huawei_matebook_d15_laptop","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e6fade5-6f7f-40a4-ae10-47ccd84047a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a95d7a6-7bdf-4905-be18-0cd2a536ecf5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200514_huawei_matebook_13_huawei_matebook_d15_laptop","timestamp":"2020. május. 14. 11:33","title":"Fürge új laptopokat hoz Magyarországra a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76564f07-d4f3-49c9-b558-281692faf6ba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tisztán elektromos hajtásláncú személyautók európai piaca egy év alatt közel 70 százalékkal nőtt.","shortLead":"A tisztán elektromos hajtásláncú személyautók európai piaca egy év alatt közel 70 százalékkal nőtt.","id":"20200514_eloretornek_a_villanyautok_europaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76564f07-d4f3-49c9-b558-281692faf6ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1c57d1b-6d3f-46e0-a628-870b4aba0b83","keywords":null,"link":"/cegauto/20200514_eloretornek_a_villanyautok_europaban","timestamp":"2020. május. 14. 06:41","title":"Előretörnek a villanyautók Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d785174b-c4b3-4120-817a-24579cc2f19c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Epic Games megalkotta az Unreal Engine ötödik generációs változatát, amivel már majdnem úgy néznek ki a játékok, mintha filmet néznénk.","shortLead":"Az Epic Games megalkotta az Unreal Engine ötödik generációs változatát, amivel már majdnem úgy néznek ki a játékok...","id":"20200514_epic_games_unreal_engine_5_playstation_5","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d785174b-c4b3-4120-817a-24579cc2f19c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb07566a-6afa-492a-b8a7-b60609ad73c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200514_epic_games_unreal_engine_5_playstation_5","timestamp":"2020. május. 14. 16:03","title":"Videó: Elképesztő látványvilágot hoz a játékokba az Unreal Engine 5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"156a7b14-dc51-4053-86f1-f7c7c06ef1e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erről árulkodik a Nemzeti Népegészségügyi Központ kiszivárgott adatsora.","shortLead":"Erről árulkodik a Nemzeti Népegészségügyi Központ kiszivárgott adatsora.","id":"20200513_koronavirus_jarvany_nemzeti_nepegeszsegugyi_kozpont_korhaz_szocialis_intezmeny_karacsony_gergely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=156a7b14-dc51-4053-86f1-f7c7c06ef1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8adfafe7-e55c-4f38-b71d-bdd0926bf7d0","keywords":null,"link":"/itthon/20200513_koronavirus_jarvany_nemzeti_nepegeszsegugyi_kozpont_korhaz_szocialis_intezmeny_karacsony_gergely","timestamp":"2020. május. 13. 17:58","title":"A koronavírusos páciensek harmada kórházban fertőződhetett meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]