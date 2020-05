Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c7b25171-b41a-4b6d-ad5d-26dd9324117f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatalmas V8-as benzinmotorra szerelt kompresszor megteszi a hatását.","shortLead":"A hatalmas V8-as benzinmotorra szerelt kompresszor megteszi a hatását.","id":"20200514_ez_a_hegyomlasnyi_amerikai_pickup_sok_sportkocsit_legyorsul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7b25171-b41a-4b6d-ad5d-26dd9324117f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21b44c3e-88f4-4603-9242-57d29b3b3135","keywords":null,"link":"/cegauto/20200514_ez_a_hegyomlasnyi_amerikai_pickup_sok_sportkocsit_legyorsul","timestamp":"2020. május. 14. 13:15","title":"Ez a hegyomlásnyi amerikai pickup sok sportkocsit is legyorsul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7ab5e77-54bd-4486-bd03-5acf0e3ce2ab","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Technika- és médiavezérelt mai világunkban általánosnak tekinthető, hogy a fizikai valóságon kívül digitális életben is létezünk. De vajon hogyan lépünk be a digitális életbe, és hogyan távozunk belőle? Meddig tart ez az életünk?","shortLead":"Technika- és médiavezérelt mai világunkban általánosnak tekinthető, hogy a fizikai valóságon kívül digitális életben is...","id":"20200513_Igy_szuletunk_es_halunk_meg_a_digitalis_terben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7ab5e77-54bd-4486-bd03-5acf0e3ce2ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09d108c2-a1c7-4d53-ae22-7315d1b42f94","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200513_Igy_szuletunk_es_halunk_meg_a_digitalis_terben","timestamp":"2020. május. 13. 12:15","title":"Így születünk és halunk meg digitálisan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1585027d-2c4c-44fc-b96e-68b3bc53ba4e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lőkösházi Orsós Krisztián sípcsontjában érzett fájdalmat egy meccs után. Ellátták, de sérülése nem akart gyógyulni.","shortLead":"A lőkösházi Orsós Krisztián sípcsontjában érzett fájdalmat egy meccs után. Ellátták, de sérülése nem akart gyógyulni.","id":"20200513_meghalt_orsos_krisztian","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1585027d-2c4c-44fc-b96e-68b3bc53ba4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51652ff8-34a7-4195-9b3b-1f2fc2682f8d","keywords":null,"link":"/elet/20200513_meghalt_orsos_krisztian","timestamp":"2020. május. 13. 20:13","title":"Meghalt a 22 éves focista, aki a lábáról is lemondott, hogy családjával lehessen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"740585ef-d283-4eb2-b80f-65319e4576e5","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200512_Marabu_Feknyuz_Ne_kapkodj_Tibikem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=740585ef-d283-4eb2-b80f-65319e4576e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"622b7fbf-9b66-4a23-9fde-3b53315c7ad9","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_Marabu_Feknyuz_Ne_kapkodj_Tibikem","timestamp":"2020. május. 15. 05:30","title":"Marabu Féknyúz: Ne kapkodj, Tibikém!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25095eac-74d5-41dd-b16c-fdb116d63e24","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Nővérek Nemzetközi Tanácsa szerint legalább 260, az ápolószemélyzethez tartozó alkalmazott vesztette életét a világon.","shortLead":"A Nővérek Nemzetközi Tanácsa szerint legalább 260, az ápolószemélyzethez tartozó alkalmazott vesztette életét a világon.","id":"20200514_Tobb_mint_100_ezer_egeszsegugyi_dolgozo_fertozodott_meg_vilagszerte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25095eac-74d5-41dd-b16c-fdb116d63e24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa555e72-727a-4f0e-800c-56f7beb1093c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200514_Tobb_mint_100_ezer_egeszsegugyi_dolgozo_fertozodott_meg_vilagszerte","timestamp":"2020. május. 14. 21:56","title":"Több mint 100 ezer egészségügyi dolgozó fertőződött meg világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd99c866-0983-44fb-84d6-e2ad846e6f4f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A koronavírus okozta Covid-19 betegség a HIV-vírushoz (az immunhiányt előidéző vírushoz) hasonlóan endémiás jelleget ölthet, vagyis meghatározott területen folyamatosan fellelhető járványos betegséggé válhat – mondta Michael Ryan, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vészhelyzeti igazgatója szerdán. Óva intett mindenkit a járvány időtartamára vonatkozó jóslatoktól, és további átfogó erőfeszítéseket sürgetett a koronavírus-járvány elleni küzdelemben.","shortLead":"A koronavírus okozta Covid-19 betegség a HIV-vírushoz (az immunhiányt előidéző vírushoz) hasonlóan endémiás jelleget...","id":"20200513_who_koronavirus_jarvany_meddig_tart_mikor_lesz_vege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd99c866-0983-44fb-84d6-e2ad846e6f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a4c88c7-83da-4b24-9d28-0c1fe1acfaa1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_who_koronavirus_jarvany_meddig_tart_mikor_lesz_vege","timestamp":"2020. május. 13. 22:08","title":"Megszólalt a WHO: Lehet, hogy a vírus sosem fog eltűnni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kormány a közelgő anyák napja alkalmából tett egy gesztust.\r

","shortLead":"A kormány a közelgő anyák napja alkalmából tett egy gesztust.\r

","id":"20200514_Rabok_ezrei_hagyhajtak_el_a_nicaraguai_bortonoket_kiveve_a_politikai_foglyokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c717a213-f209-43af-b4ce-b4f04ddc9eae","keywords":null,"link":"/vilag/20200514_Rabok_ezrei_hagyhajtak_el_a_nicaraguai_bortonoket_kiveve_a_politikai_foglyokat","timestamp":"2020. május. 14. 05:37","title":"Rabok ezrei hagyhajták el a nicaraguai börtönöket, kivéve a politikai foglyokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester visszaszólt Gulyás Gergelynek.","shortLead":"A főpolgármester visszaszólt Gulyás Gergelynek.","id":"20200514_karacsony_gergely_fopolgarmester_gulyas_gergely_budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a94986d1-d570-49b9-8431-68b3c442b057","keywords":null,"link":"/itthon/20200514_karacsony_gergely_fopolgarmester_gulyas_gergely_budapest","timestamp":"2020. május. 14. 13:31","title":"Karácsony: A kormány vagy töketlen, vagy politikai alapon bünteti a budapestieket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]