[{"available":true,"c_guid":"0cdc7967-7c0a-4627-b9bd-d171ebb9d36d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csehországgal és Szlovákiával is megállapodott erről az osztrák kormány.\r

","shortLead":"Csehországgal és Szlovákiával is megállapodott erről az osztrák kormány.\r

","id":"20200516_koronavirus_jarvany_fertozes_ausztria_magyarorszag_hatarnyitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0cdc7967-7c0a-4627-b9bd-d171ebb9d36d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d24160a7-3532-4fdf-bd7b-fda8e122cdc4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200516_koronavirus_jarvany_fertozes_ausztria_magyarorszag_hatarnyitas","timestamp":"2020. május. 16. 17:58","title":"Magyarország felé is megnyílik az osztrák határ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fd7bbb4-06d4-470e-be42-ab4cd04bf5a1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Június 13-14-én kerül sor a digitális 24 órás autóversenyre.","shortLead":"Június 13-14-én kerül sor a digitális 24 órás autóversenyre.","id":"20200517_Szimulatoron_megy_majd_a_Le_Mansi_24_oras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fd7bbb4-06d4-470e-be42-ab4cd04bf5a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f888518-bfa2-48aa-b866-6acf84ee751f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200517_Szimulatoron_megy_majd_a_Le_Mansi_24_oras","timestamp":"2020. május. 17. 20:38","title":"Szimulátoron is megrendezik a Le Mans-i 24 órást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10accf82-d4af-4774-b278-9a2ee7705dd2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Adják és kapják is a pofonokat az amerikai-kínai kereskedelmi háború szembenálló felei.","shortLead":"Adják és kapják is a pofonokat az amerikai-kínai kereskedelmi háború szembenálló felei.","id":"20200517_Trumpek_egy_egesz_iparagat_tettek_hullamvasutra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10accf82-d4af-4774-b278-9a2ee7705dd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beeceb37-8456-462c-8f87-de1634148e2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200517_Trumpek_egy_egesz_iparagat_tettek_hullamvasutra","timestamp":"2020. május. 17. 14:49","title":"Trumpék egy egész iparágat tettek hullámvasútra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3429a77f-d3c5-402f-be23-d5ff8fb06c8e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az indoklás szerint tőkekivonásról van szó.","shortLead":"Az indoklás szerint tőkekivonásról van szó.","id":"202020_lada_hungary_tokekivonas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3429a77f-d3c5-402f-be23-d5ff8fb06c8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bf16386-7cbb-4dde-bab1-67335fb27b8a","keywords":null,"link":"/360/202020_lada_hungary_tokekivonas","timestamp":"2020. május. 18. 10:10","title":"Kisebb lett a Lada magyar kereskedőjének alaptőkéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6825d012-d7bf-4a58-b363-557c1658d683","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Komáromnál épülő átkelőre 32, egyenként több mint 31 tonnás teherautót vezényeltek ki.","shortLead":"A Komáromnál épülő átkelőre 32, egyenként több mint 31 tonnás teherautót vezényeltek ki.","id":"20200516_komarom_duna_hid_probaterheles_nif_zrt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6825d012-d7bf-4a58-b363-557c1658d683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e4382ef-83d5-4fb0-b5a2-c625e66d3b8b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200516_komarom_duna_hid_probaterheles_nif_zrt","timestamp":"2020. május. 16. 19:32","title":"Különleges látvány: több mint ezer tonnával tesztelték, hogy sikerült az új Duna-híd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kásler Miklós miniszter válaszolt egy azonnali kérdésre hétfőn a Parlamentben.","shortLead":"Kásler Miklós miniszter válaszolt egy azonnali kérdésre hétfőn a Parlamentben.","id":"20200518_azonnali_kasler_bajcsy_korhaz_pesti_ut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6877094d-4a6d-46c0-a5f9-92c5d350436a","keywords":null,"link":"/itthon/20200518_azonnali_kasler_bajcsy_korhaz_pesti_ut","timestamp":"2020. május. 18. 16:15","title":"Kásler: 24 dolgozó fertőződött meg a Bajcsy-Zsilinszky Kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"733a91c4-f236-4ac2-b497-a6e9d2a3644a","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Az alkotás körülményei ritkán ideálisak, és kivárni, hogy minden körülmény ideális legyen, csaknem mindig a halogatással egyenlő - mutat rá Erin Rooney Doland író és előadó, a tudatosan egyszerű életmód egy képviselője. Ezért aztán meg kell tanulnunk alkotni a káosz kellős közepén is.","shortLead":"Az alkotás körülményei ritkán ideálisak, és kivárni, hogy minden körülmény ideális legyen, csaknem mindig...","id":"20200517_Hogyan_alkossunk_a_kaoszban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=733a91c4-f236-4ac2-b497-a6e9d2a3644a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe35c51c-f0a8-4667-b52b-5d330f0dd906","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200517_Hogyan_alkossunk_a_kaoszban","timestamp":"2020. május. 17. 19:15","title":"Hogyan alkossunk a káosz kellős közepén?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d3e9614-41e9-4a19-a7b8-7051d4699c04","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200517_ingyenes_allami_szamitogepes_tanfolyam_5g_ellenes_eroszak_koronavirus_office365_reply_all_blokkolas_gta_v_letoltes_ingyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d3e9614-41e9-4a19-a7b8-7051d4699c04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a695f10d-ea6a-46f0-af24-2dfe8576f7f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200517_ingyenes_allami_szamitogepes_tanfolyam_5g_ellenes_eroszak_koronavirus_office365_reply_all_blokkolas_gta_v_letoltes_ingyen","timestamp":"2020. május. 17. 12:03","title":"Ez történt: tolongás indult a 100%-ban államilag finanszírozott informatikai tanfolyamra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]