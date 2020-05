Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b89c5e3-9715-4e22-8608-27617062c131","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A gazdasági és társadalmi nyomás alatt az európai országok nekiláttak a határaik megnyitásának, az idegenforgalom beindításának, de a turistákat az óvatosság és az egységes módszer hiányát mutató intézkedések káosza még visszatarthatja.","shortLead":"A gazdasági és társadalmi nyomás alatt az európai országok nekiláttak a határaik megnyitásának, az idegenforgalom...","id":"20200520_Europai_hatarnyitasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b89c5e3-9715-4e22-8608-27617062c131&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9adf45c2-fd3d-4b4b-9e4d-9f593804b7cd","keywords":null,"link":"/360/20200520_Europai_hatarnyitasok","timestamp":"2020. május. 20. 18:00","title":"Európa-szerte várják megváltóként a turistákat, de a szabályokat még nehéz követni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b434f471-05b4-4678-afe8-43dd3abda27b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már 3641-en fertőződtek meg hazánkban, világszerte pedig már 5 millióan. Az Egyesült Államokban százezerhez közelít a halálos áldozatok száma. Koronavírus-hírek percről percre a hvg.hu-val.","shortLead":"Már 3641-en fertőződtek meg hazánkban, világszerte pedig már 5 millióan. Az Egyesült Államokban százezerhez közelít...","id":"20200521_Ujabb_43_fertozottet_talaltak_Magyarorszagon_az_Egyesult_Allamokban_mar_95_ezer_halott_van__jarvanyhirek_percrol_percre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b434f471-05b4-4678-afe8-43dd3abda27b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b17841a-20ec-4641-b788-5f76bf11d2de","keywords":null,"link":"/itthon/20200521_Ujabb_43_fertozottet_talaltak_Magyarorszagon_az_Egyesult_Allamokban_mar_95_ezer_halott_van__jarvanyhirek_percrol_percre","timestamp":"2020. május. 21. 07:20","title":"Újabb 43 fertőzöttet találtak Magyarországon, az Egyesült Államokban már 95 ezer halott van – járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a32d960a-937d-407a-8b7f-07128cd10bd9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jelenleg nincs behozatali vám az EU-ban gyártott autókra a szigetországban.","shortLead":"Jelenleg nincs behozatali vám az EU-ban gyártott autókra a szigetországban.","id":"20200520_Kulonado_lehet_az_europai_autokra_a_briteknel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a32d960a-937d-407a-8b7f-07128cd10bd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccfda725-fccd-45e9-9c5c-192c3fd48ae9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200520_Kulonado_lehet_az_europai_autokra_a_briteknel","timestamp":"2020. május. 20. 13:11","title":"A briteknél érik a vám bevezetése az uniós autókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d333200f-d81a-4dea-b890-38e17cde9a92","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A gazdaságvédelmi milliárdokból a Mészáros Lőrinc részvételével zajló Budapest–Belgrád vasútvonal felé is hullott.","shortLead":"A gazdaságvédelmi milliárdokból a Mészáros Lőrinc részvételével zajló Budapest–Belgrád vasútvonal felé is hullott.","id":"20200520_gazdasagvedelem_magyar_kormany_budapest_belgrad_vasutvonal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d333200f-d81a-4dea-b890-38e17cde9a92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a4e401e-0686-4084-8e66-714cf4bd2c55","keywords":null,"link":"/kkv/20200520_gazdasagvedelem_magyar_kormany_budapest_belgrad_vasutvonal","timestamp":"2020. május. 20. 10:12","title":"166 milliárdot szórtak szét a gazdaságvédelmi alapból két nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba047803-2ab3-4462-bb63-aaa74044b2e3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Először egy turista jelezte a problémát, amiről kiderült, hogy valóban súlyos. Idén legfeljebb a kilátó kőből készült talapzatára lehet majd felmászni.","shortLead":"Először egy turista jelezte a problémát, amiről kiderült, hogy valóban súlyos. Idén legfeljebb a kilátó kőből készült...","id":"20200521_fonyod_kilato_cincerek_es_gombak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba047803-2ab3-4462-bb63-aaa74044b2e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b59375f-860c-4fb0-b39e-6dac2c558bf3","keywords":null,"link":"/kkv/20200521_fonyod_kilato_cincerek_es_gombak","timestamp":"2020. május. 21. 18:17","title":"Cincérek és gombák falják fel a fonyódi kilátót, életveszélyes a szerkezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4932c32-0669-4b0e-b942-6e6f9e905d86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az erről szóló kormányrendelet nem sokkal a tájékoztató után meg is jelent a Magyar Közlönyben, az új szabály péntektől érvényes.","shortLead":"Az erről szóló kormányrendelet nem sokkal a tájékoztató után meg is jelent a Magyar Közlönyben, az új szabály péntektől...","id":"20200521_optorzs_hatarnyitas_ausztria","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4932c32-0669-4b0e-b942-6e6f9e905d86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d68feab-6926-4441-b67b-40287e035f11","keywords":null,"link":"/itthon/20200521_optorzs_hatarnyitas_ausztria","timestamp":"2020. május. 21. 11:48","title":"Operatív törzs: friss koronavírusteszttel szabad lesz az átjárás Ausztriába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa2b20bf-8392-42f4-a8cf-85ceb30c8d60","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Varga-Damm Andrea volt a témafelelőse annak a törvényjavaslatnak, aminek a megszavazása után elnézést kért a Jobbik.","shortLead":"Varga-Damm Andrea volt a témafelelőse annak a törvényjavaslatnak, aminek a megszavazása után elnézést kért a Jobbik.","id":"20200520_Kizarnak_a_Jobbikbol_VargaDamm_Andreat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa2b20bf-8392-42f4-a8cf-85ceb30c8d60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"565c330f-85c0-4968-b292-cc304a8fdbe8","keywords":null,"link":"/itthon/20200520_Kizarnak_a_Jobbikbol_VargaDamm_Andreat","timestamp":"2020. május. 20. 17:30","title":"Kizárnák a Jobbikból Varga-Damm Andreát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e3f84d-7ea6-4955-a117-8ce367bcd373","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"Tovább nőtt a csatorna adózott eredménye, 2018-ban 1,6 milliárd forint volt, 2019-ben már 1,7 milliárd.","shortLead":"Tovább nőtt a csatorna adózott eredménye, 2018-ban 1,6 milliárd forint volt, 2019-ben már 1,7 milliárd.","id":"20200522_Bevetelet_es_nyereseget_is_novelni_tudta_tavaly_a_TV2","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2e3f84d-7ea6-4955-a117-8ce367bcd373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07833137-2396-4517-9e21-227ed048693e","keywords":null,"link":"/kkv/20200522_Bevetelet_es_nyereseget_is_novelni_tudta_tavaly_a_TV2","timestamp":"2020. május. 22. 08:35","title":"Bevételét és nyereségét is növelni tudta tavaly a TV2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]