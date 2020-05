Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A következő évi büdzsé tervezetét ma nyújtja be az Országgyűlésnek Varga Mihály pénzügyminiszter.","shortLead":"A következő évi büdzsé tervezetét ma nyújtja be az Országgyűlésnek Varga Mihály pénzügyminiszter.","id":"20200526_jarvany_2021_es_koltsegvetes_varga_mihaly_penzugyminiszter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4fc1d45-7462-4a23-8ddd-6a204240ba6a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200526_jarvany_2021_es_koltsegvetes_varga_mihaly_penzugyminiszter","timestamp":"2020. május. 26. 08:08","title":"3000 milliárd forintos járvány elleni alap lesz a jövő évi költségvetésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ae43b64-10e5-4142-98df-9e4f42237bb2","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Kívülről ugyanaz látható: a markoló egy kupac földet tesz arrébb az utcán, a targoncával előhozzák a raktárból a megrendelt árut, a traktoros bejárja a termőföldet. ","id":"20200526_Alig_volt_forgalom_az_autopalyakon_aprilisban_megis_50_ezer_potdijazas_jott_ossze","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=593968e9-5518-46f8-97fa-85c765738a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03b7fda4-6fd4-4fc2-b3bb-05eb46da5dbd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200526_Alig_volt_forgalom_az_autopalyakon_aprilisban_megis_50_ezer_potdijazas_jott_ossze","timestamp":"2020. május. 26. 09:32","title":"Alig volt forgalom az autópályákon áprilisban, 50 ezer pótdíjazás mégis összejött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a550147-54a3-4533-8426-b4cea4ea478b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyarországi bemutató a járványhelyzet miatt elmarad, de online bárki figyelemmel kísérheti az előadást.","shortLead":"A magyarországi bemutató a járványhelyzet miatt elmarad, de online bárki figyelemmel kísérheti az előadást.","id":"20200525_Hableany_megemlekezes_performansz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a550147-54a3-4533-8426-b4cea4ea478b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dd02152-1309-4176-be00-16fb9616e7fd","keywords":null,"link":"/elet/20200525_Hableany_megemlekezes_performansz","timestamp":"2020. május. 25. 17:34","title":"Koreai sámánista performansszal emlékeznek a Hableány áldozataira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]