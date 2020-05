Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ae7e8242-8c56-46ac-853f-85b1e18efc73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi pszichiátriai betegsége miatt korábban kezelésben részesült. Mint kiderült, jogosítványa sem volt.","shortLead":"A férfi pszichiátriai betegsége miatt korábban kezelésben részesült. Mint kiderült, jogosítványa sem volt.","id":"20200526_autos_amokfuto_letartoztatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae7e8242-8c56-46ac-853f-85b1e18efc73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a142bbfe-9077-433a-84b6-7baf5492fd77","keywords":null,"link":"/itthon/20200526_autos_amokfuto_letartoztatas","timestamp":"2020. május. 26. 18:05","title":"Elmegyógyintézetbe küldik az ámokfutót, akit egy robogós állított meg az Andrássy úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha megszűnik a veszélyhelyzet, akkor lehet menni a lejárt személyiket vagy forgalmi engedélyeket megújíttatni.","shortLead":"Ha megszűnik a veszélyhelyzet, akkor lehet menni a lejárt személyiket vagy forgalmi engedélyeket megújíttatni.","id":"20200526_veszelyhelyzet_varga_judit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e36aec0-3e4a-459d-a206-bb7ca818cd4d","keywords":null,"link":"/itthon/20200526_veszelyhelyzet_varga_judit","timestamp":"2020. május. 26. 14:44","title":"Varga Judit: Június 20-án szűnhet meg a veszélyhelyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29606cbb-1b4c-45d2-a143-bc741e5d5ce7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedd éjféltől a cseh, a szlovák és a magyar állampolgárok számára lehetővé válik az egymás országainak területén való, 48 órát meg nem haladó tartózkodás.","shortLead":"Kedd éjféltől a cseh, a szlovák és a magyar állampolgárok számára lehetővé válik az egymás országainak területén való...","id":"20200526_Szijjarto_Szlovakia_odavissza_atengedi_teruleten_a_magyarokat_es_a_cseheket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29606cbb-1b4c-45d2-a143-bc741e5d5ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a5caeb-94e6-4ec5-b0f8-63efdcb34b19","keywords":null,"link":"/itthon/20200526_Szijjarto_Szlovakia_odavissza_atengedi_teruleten_a_magyarokat_es_a_cseheket","timestamp":"2020. május. 26. 21:32","title":"Szijjártó: Szlovákia oda-vissza átengedi területén a magyarokat és a cseheket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11723e14-1af3-41ea-a86f-7def7d09c129","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Milyen alternatív felhasználási módjai lesznek azoknak az életmentő készülékeknek, amikből most felhalmozott a kormány? Feketébe hajló humorral ad választ a kérdésre a Duma Aktuál. ","shortLead":"Milyen alternatív felhasználási módjai lesznek azoknak az életmentő készülékeknek, amikből most felhalmozott a kormány...","id":"20200525_Duma_Aktual_Maszkok_es_lelegeztetok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11723e14-1af3-41ea-a86f-7def7d09c129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f56954af-858d-47e2-b4df-e11975c0cdb5","keywords":null,"link":"/360/20200525_Duma_Aktual_Maszkok_es_lelegeztetok","timestamp":"2020. május. 25. 19:00","title":"Duma Aktuál: Tárgynyeremény lesz a lélegeztetőgép a lottósorsoláson? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"437bcdb0-3ce6-452c-8e29-e5a33a6a8109","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Svájc óraexportját is súlyosan érintette a koronavírus: leállt a termelés, a kiszállítás, és az értékesítés is. ","shortLead":"Svájc óraexportját is súlyosan érintette a koronavírus: leállt a termelés, a kiszállítás, és az értékesítés is. ","id":"20200526_Nagyot_zuhant_a_svajci_oraexport_aprilisban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=437bcdb0-3ce6-452c-8e29-e5a33a6a8109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a6b592b-368b-401d-a833-7cdd360335e5","keywords":null,"link":"/kkv/20200526_Nagyot_zuhant_a_svajci_oraexport_aprilisban","timestamp":"2020. május. 26. 15:27","title":"Nagyot zuhant a svájci óraexport áprilisban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Benyújtotta a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló javaslatot a kormány, Szlovákia átengedi a magyarokat. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Benyújtotta a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló javaslatot a kormány, Szlovákia átengedi a magyarokat. A hvg360...","id":"20200527_Radar360_Hazugsagnak_belyegezte_Trump_bejegyzeset_a_Twitter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0194341-13ac-40d4-8636-e929afe1901f","keywords":null,"link":"/360/20200527_Radar360_Hazugsagnak_belyegezte_Trump_bejegyzeset_a_Twitter","timestamp":"2020. május. 27. 08:00","title":"Radar360: Hazugságnak bélyegezte Trump bejegyzését a Twitter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emmi minisztere Pintér Sándorral tekinti át a magyar egészségügy struktúráját, a kórházkiürítések felelősségét azonban továbbra is az intézmények igazgatóira tolja. ","shortLead":"Az Emmi minisztere Pintér Sándorral tekinti át a magyar egészségügy struktúráját, a kórházkiürítések felelősségét...","id":"20200525_Kasler_az_orvosok_dontottek_az_agyfelszabaditasokrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ad6213a-7293-4a45-992e-d707c3924604","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_Kasler_az_orvosok_dontottek_az_agyfelszabaditasokrol","timestamp":"2020. május. 25. 11:28","title":"Kásler még mindig állítja: Az orvosok döntöttek az ágyfelszabadításokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd259861-cf5f-4da6-93fa-7d2b14b36ae8","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"A rendszerváltás előtti utolsó pénzügyminiszter a rendszerváltás után is beleülhetett ugyanabba a bársonyszékbe. A HVG első minisztersége idején, 1989 júniusában készített vele portréinterjút. Ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.","shortLead":"A rendszerváltás előtti utolsó pénzügyminiszter a rendszerváltás után is beleülhetett ugyanabba a bársonyszékbe. A HVG...","id":"20200525_Rendszervaltok30__Bekesi_Laszlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd259861-cf5f-4da6-93fa-7d2b14b36ae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3fb8b74-668b-49c3-ae6d-56453c55c5ca","keywords":null,"link":"/360/20200525_Rendszervaltok30__Bekesi_Laszlo","timestamp":"2020. május. 25. 16:00","title":"Rendszerváltók30 – Békesi László: Miénk a kevés pénzzel gazdálkodó háziasszony szerepe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]