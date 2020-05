Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"90a8d38f-d072-4f33-8c5f-7b80a80fa14a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egészségügyi közgazdász a Klubrádiónak beszélt arról, hogy Orbán Viktor miniszterelnök a belügyminiszter szerepeltetésével igyekszik kivédeni, hogy ráégjen Kásler Miklós hibásnak bizonyult miniszteri kinevezése. \r

\r

\r

","shortLead":"Az egészségügyi közgazdász a Klubrádiónak beszélt arról, hogy Orbán Viktor miniszterelnök a belügyminiszter...","id":"20200526_Mihalyi_Peter_egeszsegugyi_kozgazdasz_Pinter_Sandor_aktivitasarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90a8d38f-d072-4f33-8c5f-7b80a80fa14a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec5e953-31dd-4b41-8c63-96603eff2f7c","keywords":null,"link":"/itthon/20200526_Mihalyi_Peter_egeszsegugyi_kozgazdasz_Pinter_Sandor_aktivitasarol","timestamp":"2020. május. 26. 10:55","title":"Mihályi Péter: Csak kommunikációs trükk Pintér Sándor aktivitása az egészségügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd8f101-6721-43e5-84d2-dd6bd0be9c96","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ahogy évek óta mindig, a kormány a kiszámíthatóság jegyében korán beterjesztette a jövő évi költségvetést, pedig a pénzügyminiszter szerint is nagy a bizonytalanság. Az viszont kiderült, mekkora lehet a nyugdíjemelés.","shortLead":"Ahogy évek óta mindig, a kormány a kiszámíthatóság jegyében korán beterjesztette a jövő évi költségvetést, pedig...","id":"20200526_Kiderult_mit_var_a_kormany_jovore","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fd8f101-6721-43e5-84d2-dd6bd0be9c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd0f737d-7a82-4c79-8829-4be98db96ee5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200526_Kiderult_mit_var_a_kormany_jovore","timestamp":"2020. május. 26. 11:08","title":"Itt a jövő évi büdzsé: a kormány elárulta, mit vár 2021-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7dd0906-fa47-4108-8fa0-109c8e5ad798","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tünetei nem voltak súlyosak.","shortLead":"A tünetei nem voltak súlyosak.","id":"20200526_Andrea_Bocelli_is_elkapta_a_koronavirust","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7dd0906-fa47-4108-8fa0-109c8e5ad798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c29cdf1f-5a36-4f26-8af2-be382a66b06e","keywords":null,"link":"/elet/20200526_Andrea_Bocelli_is_elkapta_a_koronavirust","timestamp":"2020. május. 26. 14:05","title":"Andrea Bocelli is elkapta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e61081f-88cf-4a6f-bf9b-fca40b753043","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Júniusban véget érhet a rendkívüli jogrend, azonban a kormány az átmeneti szabályok között egy esetleges újabb járványhelyzetre erős felhatalmazást szavaztatna meg magának. A kedd éjjel benyújtott előterjesztésben sok eddigi intézkedést fenntartanak, egy darabig még lehet az orvossal telefonon konzultálni, ahogy a lejáró személyi igazolvány vagy műszaki engedély is fél évig jó lesz.","shortLead":"Júniusban véget érhet a rendkívüli jogrend, azonban a kormány az átmeneti szabályok között egy esetleges újabb...","id":"20200527_felhatalmazasi_torveny_orban_egeszsegugyi_valsaghelyzet_jarvanyhelyzet_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e61081f-88cf-4a6f-bf9b-fca40b753043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5108368c-f390-4004-acb5-614363bf194b","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_felhatalmazasi_torveny_orban_egeszsegugyi_valsaghelyzet_jarvanyhelyzet_koronavirus","timestamp":"2020. május. 27. 12:05","title":"Orbán lényegében ismét különleges felhatalmazást kér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddead4a0-6e16-4cd6-b2b0-69bea6602208","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A házelnök több magyar híroldal, köztük a hvg.hu tudósítóját is kitiltotta a Parlamentből, amikor a sajtó munkatársai a 200 milliárd forint alaptőkével létrehozott MNB alapítványokról kérdezősködtek.","shortLead":"A házelnök több magyar híroldal, köztük a hvg.hu tudósítóját is kitiltotta a Parlamentből, amikor a sajtó munkatársai...","id":"20200526_strasbourg_emberi_jogok_europai_birosag_ejeb_kover_laszlo_sajtoszabadsag_mnb_alapitvanyok_kaufmann_balazs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ddead4a0-6e16-4cd6-b2b0-69bea6602208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7a0c96f-5771-4b97-a22b-d2d5f118cd26","keywords":null,"link":"/itthon/20200526_strasbourg_emberi_jogok_europai_birosag_ejeb_kover_laszlo_sajtoszabadsag_mnb_alapitvanyok_kaufmann_balazs","timestamp":"2020. május. 26. 11:02","title":"Emberi jogi bíróság: Kövér László megsértette a sajtószabadságot, amikor újságírókat tiltott ki a Parlamentből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fc9cfd3-d60c-4cb9-b61e-745eef0b99ff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jól ismert szkafander helyett teljesen más öltözéket kapott a SpaceX szerdai űrmissziójának két résztvevője. Az alkotó egy ismert jelmeztervező.","shortLead":"A jól ismert szkafander helyett teljesen más öltözéket kapott a SpaceX szerdai űrmissziójának két résztvevője...","id":"20200526_spacex_crew_dragon_urhajo_urruha","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fc9cfd3-d60c-4cb9-b61e-745eef0b99ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf36619e-e6fc-49a6-9f37-b55c62b134fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200526_spacex_crew_dragon_urhajo_urruha","timestamp":"2020. május. 26. 12:03","title":"Ugyanaz tervezte a Crew Dragon űrhajósainak ruháját, mint aki Batmanét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98bc9ba4-8100-4a47-ac02-cadaed35bb3f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy régi trükk miatt ismét terjedni kezdtek a kalózoldalakra mutató linkek a Google Térképben.","shortLead":"Egy régi trükk miatt ismét terjedni kezdtek a kalózoldalakra mutató linkek a Google Térképben.","id":"20200528_kalozoldal_torrentezes_google_maps_terkep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98bc9ba4-8100-4a47-ac02-cadaed35bb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdf51374-9370-4d62-a74b-d4ff86057c45","keywords":null,"link":"/tudomany/20200528_kalozoldal_torrentezes_google_maps_terkep","timestamp":"2020. május. 28. 09:03","title":"\"Kincsek” kerültek a Google Térképbe, de vigyázzon, nem mindegyik az, aminek látszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d5fa5cc-5516-4627-a757-f9f54dc2cba7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Múlt héten az egészségügyi maszk viselését is előírták Bujákon, ahol Nógrád megye fertőzötteinek közel harmada él.","shortLead":"Múlt héten az egészségügyi maszk viselését is előírták Bujákon, ahol Nógrád megye fertőzötteinek közel harmada él.","id":"20200527_Jarvany_tort_ki_egy_nogradi_kozsegben_legalabb_10en_koronavirusosak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d5fa5cc-5516-4627-a757-f9f54dc2cba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aab04b66-d1d8-4ae0-8731-c22da5145626","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_Jarvany_tort_ki_egy_nogradi_kozsegben_legalabb_10en_koronavirusosak","timestamp":"2020. május. 27. 16:47","title":"Gócpont alakult ki egy nógrádi községben, 10 koronavírusost találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]