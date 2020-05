Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc59021c-c4ff-49d3-aaa0-028e0723b9e7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem sérti az uniós jogot, hogy a kiküldetésben dolgozókra azonos munkajogi szabályokat kell alkalmazni, mint a hazaiakra, és hogy a szabályozás kiterjed a fuvarozókra is - ezt kell kimondania az EU Bíróságának a főtanácsnoki javaslat szerint.","shortLead":"Nem sérti az uniós jogot, hogy a kiküldetésben dolgozókra azonos munkajogi szabályokat kell alkalmazni, mint...","id":"20200528_eu_birosag_kikuldetes_kulfold_munka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc59021c-c4ff-49d3-aaa0-028e0723b9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23ca0688-1e73-47d2-a7da-0cc8a4b07288","keywords":null,"link":"/kkv/20200528_eu_birosag_kikuldetes_kulfold_munka","timestamp":"2020. május. 28. 11:40","title":"Elbukhat az EU Bíróságán a magyar kormány keresete a kiküldetésben dolgozók ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"702ef774-b216-4aad-8b39-a7427025110d","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Balatoni Limnológiai Intézet tudományos munkatársa szerint csekély mennyiségben vannak jelen.","shortLead":"A Balatoni Limnológiai Intézet tudományos munkatársa szerint csekély mennyiségben vannak jelen.","id":"20200528_balaton_limnologiai_intezet_vizminta_gyogyszermaradvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=702ef774-b216-4aad-8b39-a7427025110d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32a736e2-9b19-4be5-a442-931c8530fa74","keywords":null,"link":"/zhvg/20200528_balaton_limnologiai_intezet_vizminta_gyogyszermaradvany","timestamp":"2020. május. 28. 19:53","title":"Nincs kockázatuk a Balatonban kimutatott gyógyszerhatóanyag-maradványoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"075a933f-1100-4c91-bb9f-876a4b3d74bc","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Miért a bizalom az alapja a fejlődésnek? Mi a következménye, ha csak „túlélek”? Hogyan lehet a kapcsolat a legfőbb gyógyír? Mikor, ha nem most? Feldmár András pszichoterapeuta és Büky Dorottya, a Feldmár Intézet munkatársa tévelygőknek írott párbeszéde az életszakaszainkhoz kapcsolódó kríziseinkről.","shortLead":"Miért a bizalom az alapja a fejlődésnek? Mi a következménye, ha csak „túlélek”? Hogyan lehet a kapcsolat a legfőbb...","id":"20200528_Feldmar_Andras_Jo_pszichoterapiaban_at_lehet_valtani_a_krizisekbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=075a933f-1100-4c91-bb9f-876a4b3d74bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c785418-95f1-4208-8258-ef6a82f753d3","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200528_Feldmar_Andras_Jo_pszichoterapiaban_at_lehet_valtani_a_krizisekbol","timestamp":"2020. május. 28. 13:13","title":"Feldmár András: Jó pszichoterápiában át lehet váltani a krízisekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"245da12d-772d-4d88-8456-0f683d6bf740","c_author":"Bauer Tamás ","category":"360","description":"Karácsony Gergely Orbán Trianon-szemléletét erősíti, ahelyett, hogy szembeszállna vele.","shortLead":"Karácsony Gergely Orbán Trianon-szemléletét erősíti, ahelyett, hogy szembeszállna vele.","id":"20200529_Bauer_Emlekperc_amely_nem_kellene","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=245da12d-772d-4d88-8456-0f683d6bf740&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1feb0bfb-9192-4f84-81f0-71a0732626a7","keywords":null,"link":"/360/20200529_Bauer_Emlekperc_amely_nem_kellene","timestamp":"2020. május. 29. 14:30","title":"Bauer: Emlékperc, amely nem kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99aa7d00-2515-4324-9024-59f7bb6db3f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarországon 1300-ra csökkent az aktív koronavírusos esetek száma, az elmúlt 24 órában újabb magyar állampolgárnál mutatták ki a fertőzést, nyolcan elhunytak. Orbán Viktor a Kossuth rádióban azt is bejelentette, hogy nemzeti konzultáció készül a koronavírus elleni védekezésről. Az operatív törzs pénteki sajtótájékoztatóján elmondta: az elmúlt napokban idősotthonokban és szociális intézményekben nem találtak új fertőzöttet, a 25 új esetből 11 budapesti. ","shortLead":"Magyarországon 1300-ra csökkent az aktív koronavírusos esetek száma, az elmúlt 24 órában újabb magyar állampolgárnál...","id":"20200529_operativ_torzs_Muller_Cecilia_sajtotajekoztato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99aa7d00-2515-4324-9024-59f7bb6db3f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecde2ee2-3cac-49b7-94f3-c72fcaa233f7","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_operativ_torzs_Muller_Cecilia_sajtotajekoztato","timestamp":"2020. május. 29. 11:06","title":"Operatív törzs: Nem találtak új fertőzöttet az idősotthonokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"106485c5-6e92-4cf6-b043-962fd5d1f70f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajorok két legyet ütnek egy csapásra, az új gázolajos motorok nagyobb dinamikát biztosítanak szerényebb károsanyag-kibocsátás mellett.","shortLead":"A bajorok két legyet ütnek egy csapásra, az új gázolajos motorok nagyobb dinamikát biztosítanak szerényebb...","id":"20200529_nem_halott_a_dizel_erosebb_es_tisztabb_motorok_a_bmwtol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=106485c5-6e92-4cf6-b043-962fd5d1f70f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19d8c31d-60a5-4973-8aaf-c4d4c4cbb530","keywords":null,"link":"/cegauto/20200529_nem_halott_a_dizel_erosebb_es_tisztabb_motorok_a_bmwtol","timestamp":"2020. május. 29. 07:59","title":"Nem halott a dízel: erősebb és tisztább motorok a BMW-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a75b109c-faef-48ff-8589-ec329232ac18","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az 560 milliárd eurós csomagból minden tagállam részesülhet, de a koronavírus-járvány által leginkább sújtottakra összpontosít. ","shortLead":"Az 560 milliárd eurós csomagból minden tagállam részesülhet, de a koronavírus-járvány által leginkább sújtottakra...","id":"20200528_europai_bizottsag_koronavirus_gazdasagi_helyreallitas_penzugyi_eszkoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a75b109c-faef-48ff-8589-ec329232ac18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a1372e1-e58a-495c-b40b-654150b5605c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200528_europai_bizottsag_koronavirus_gazdasagi_helyreallitas_penzugyi_eszkoz","timestamp":"2020. május. 28. 15:48","title":"Reformtervet kell a magyar kormánynak benyújtania, ha pénzt akar az új EU-alapból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58541efb-9ecb-4260-8953-f297a140ca4a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az oldalak üzemeltetői után ezúttal az egyéni felhasználókat kéri arra a Facebook, mutassanak fel valamilyen őket igazoló dokumentumot.","shortLead":"Az oldalak üzemeltetői után ezúttal az egyéni felhasználókat kéri arra a Facebook, mutassanak fel valamilyen őket...","id":"20200529_facebook_felhasznalo_ellenorzese_igazoltatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58541efb-9ecb-4260-8953-f297a140ca4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3de8107-a7b5-4ec0-a862-7ef7bad4b134","keywords":null,"link":"/tudomany/20200529_facebook_felhasznalo_ellenorzese_igazoltatas","timestamp":"2020. május. 29. 15:03","title":"Igazoltatja a felhasználókat a Facebook, hogy kiszűrje a kamu profilokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]