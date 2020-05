Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a798d3e-1c48-462e-8b67-f6c5d8fa0cb0","c_author":"","category":"itthon","description":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelentése a mai és holnapi időjárásról.","shortLead":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelentése a mai és holnapi időjárásról.","id":"20200530_Nincs_strandido_a_hosszu_hetvegen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a798d3e-1c48-462e-8b67-f6c5d8fa0cb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0dfd619-f353-44ab-88d2-b2188b370882","keywords":null,"link":"/itthon/20200530_Nincs_strandido_a_hosszu_hetvegen","timestamp":"2020. május. 30. 16:25","title":"Nincs strandidő a hosszú hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d2dd222-5531-429b-becc-d32a7b5ca06a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen 34 feljelentést tettek a rendőrök szabálysértés miatt.","shortLead":"Összesen 34 feljelentést tettek a rendőrök szabálysértés miatt.","id":"20200529_mi_hazank_tuntetes_rendorseg_deak_teri_gyilkossag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d2dd222-5531-429b-becc-d32a7b5ca06a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26199dec-85af-43cb-8e3a-84fd586335bb","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_mi_hazank_tuntetes_rendorseg_deak_teri_gyilkossag","timestamp":"2020. május. 29. 12:37","title":"Harmincnégy embert jelentettek fel a Mi Hazánk tüntetésén, verekedés is volt utána","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd9567c0-23a4-4d6f-ba2c-a7e4019e3c92","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Máig heves viták folynak arról, hogy mi volt történelmi szükségszerűség az első világháború utáni években. Trianon 100 év múltán is kísértő sokkja viszont vitathatatlan. A Trianon-érzést megfogalmazó, a Trianon-kérdést elemző tengernyi írás közül a trauma közeli években születettekből válogat a centenáriumon a hvg360 - 2. rész.","shortLead":"Máig heves viták folynak arról, hogy mi volt történelmi szükségszerűség az első világháború utáni években. Trianon 100...","id":"20200528_Trianon_Kimondva_Reszlet_Wettstein_Janos_naplojabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd9567c0-23a4-4d6f-ba2c-a7e4019e3c92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8d3fa96-97a2-4088-9752-c3ed72cc7504","keywords":null,"link":"/360/20200528_Trianon_Kimondva_Reszlet_Wettstein_Janos_naplojabol","timestamp":"2020. május. 29. 16:30","title":"Trianon. Kimondva - A magyar békeküldöttség tagjainak naplóiból Mácsai Pál és Vajda Milán olvas fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05b1149b-0133-49b7-8b63-0e3e39778607","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fél lábbal a karanténban, fél lábbal az egyre szabadabb szabadtéren voltunk a magunk mögött hagyott, kissé feje tetejére állt májusban. Ha lemaradt volna az elmúlt hónapban az Élet + Stílus és a Kult rovat cikkeiről, most mindent egybe gyűjtöttünk.","shortLead":"Fél lábbal a karanténban, fél lábbal az egyre szabadabb szabadtéren voltunk a magunk mögött hagyott, kissé feje...","id":"20200530_orban_viktor_kovaszos_uborkaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05b1149b-0133-49b7-8b63-0e3e39778607&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4022a811-4d9c-4469-89a4-0a14f924d668","keywords":null,"link":"/elet/20200530_orban_viktor_kovaszos_uborkaja","timestamp":"2020. május. 30. 18:00","title":"Orbán Viktor kovászos uborkájának az árnyékában kezdtünk új életet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a94b5d72-0202-40c3-95d5-d4d348ccd433","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Varga-Damm Andrea nemrég még elnöknek indult volna, Sneider Tamás pedig egykori pártvezérként gondolta úgy, inkább függetlenként folytatja. Egyesek szerint lehetnek még távozók, de Jakab Péter elnök nem velük, hanem a kormányváltással foglalkozna már.\r

","shortLead":"Varga-Damm Andrea nemrég még elnöknek indult volna, Sneider Tamás pedig egykori pártvezérként gondolta úgy, inkább...","id":"20200529_Kiment_a_mosdoba_majd_tavozott_Jobbikbol_frakciojabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a94b5d72-0202-40c3-95d5-d4d348ccd433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6b379b8-3d1f-4145-bd6b-14e07b3aace3","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_Kiment_a_mosdoba_majd_tavozott_Jobbikbol_frakciojabol","timestamp":"2020. május. 29. 14:30","title":"Kiment a mosdóba, majd távozott a Jobbik frakciójából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a2f9c96-943d-43c4-b7af-97d4efd0e1ce","c_author":"Bankmonitor","category":"kkv","description":"Több ezer olyan katás egyéni vállalkozó volt kénytelen szüneteltetni tevékenységét az elmaradó bevételek miatt, aki nem tudta fizetni még az adóját sem, és nincs azon szerencsések között, akiknek három hónapig elengedik a fizetési kötelezettségét. Ez azonban még visszaüthetnek egy esetleges hitelfelvétel, csok támogatás vagy Babaváró hitel igénylése során.","shortLead":"Több ezer olyan katás egyéni vállalkozó volt kénytelen szüneteltetni tevékenységét az elmaradó bevételek miatt, aki nem...","id":"20200529_Bukhatjak_csokot_es_a_Babavarot_a_tevekenyseguket_ideiglenesen_szunetelteto_egyeni_vallalkozok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a2f9c96-943d-43c4-b7af-97d4efd0e1ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e649bab-d6bd-430c-8a6f-f35e430b4bf6","keywords":null,"link":"/kkv/20200529_Bukhatjak_csokot_es_a_Babavarot_a_tevekenyseguket_ideiglenesen_szunetelteto_egyeni_vallalkozok","timestamp":"2020. május. 29. 13:30","title":"Bukhatják a csokot és a Babavárót a tevékenységüket ideiglenesen szüneteltető egyéni vállalkozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e419b3c-869c-47ec-81f9-f8b9f52e0791","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szem evolúciója régóta az egyik legtöbbet hangoztatott érv az evolúció ellen. Pedig valójában ez a törzsfejlődés működésének egyik legjobb példája: sokszor alakult ki valamiféle látószerv az évmilliók során a Földön, méghozzá a legváltozatosabb formákban. Erre szolgál látványos példákkal a History2 tévécsatornán pénteken debütáló dokusorozat nyitóepizódja.","shortLead":"A szem evolúciója régóta az egyik legtöbbet hangoztatott érv az evolúció ellen. Pedig valójában ez a törzsfejlődés...","id":"20200529_evolucio_szem_kialakulasa_darwin_magyarazata_evolucio_muveszete_history2","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e419b3c-869c-47ec-81f9-f8b9f52e0791&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2002c466-8306-4233-86fa-6fb5d9e4d195","keywords":null,"link":"/tudomany/20200529_evolucio_szem_kialakulasa_darwin_magyarazata_evolucio_muveszete_history2","timestamp":"2020. május. 29. 13:23","title":"Amit még Darwin is alig hitt el az evolúcióból, pedig láthatóan igaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4d93730-0f17-468b-bdbd-91caedcab41e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már csak pár hónapig él az eReceptek kiváltásának járványidőszak idején bevezetett könnyített módja. Lesz azonban olyan könnyítés az egészségügyben, ami tovább is használható marad.","shortLead":"Már csak pár hónapig él az eReceptek kiváltásának járványidőszak idején bevezetett könnyített módja. Lesz azonban olyan...","id":"20200529_e_recept_konnyitett_kivaltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4d93730-0f17-468b-bdbd-91caedcab41e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d13d5a9d-a9df-42b4-9f0d-c5b5f7f86282","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_e_recept_konnyitett_kivaltas","timestamp":"2020. május. 29. 16:38","title":"Megszüntetik az e-recept könnyített kiváltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]