[{"available":true,"c_guid":"f6bd627d-e13a-45e5-948d-49f6aaa1bb2b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kalifornia állam 38. kormányzója is elmondta véleményét az amerikai városokat több napja megbénító zavargásokkal. Szerinte valami nagyon nincs rendben az országban, s a bajokat csak összefogással lehet orvosolni.","shortLead":"Kalifornia állam 38. kormányzója is elmondta véleményét az amerikai városokat több napja megbénító zavargásokkal...","id":"20200601_Arnold_Schwarzenegger_is_megszolalt_a_zavargasok_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6bd627d-e13a-45e5-948d-49f6aaa1bb2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d07afff-2092-427c-bbd8-9295bf4e00da","keywords":null,"link":"/elet/20200601_Arnold_Schwarzenegger_is_megszolalt_a_zavargasok_ugyeben","timestamp":"2020. június. 01. 19:10","title":"Amerikai tüntetések: Arnold Schwarzeneggernek is van egy tanácsa ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dfe692e-9232-484b-a684-dc85b61f5373","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Keszthelyen az állomáson már a rendőrök vártak rájuk.","shortLead":"Keszthelyen az állomáson már a rendőrök vártak rájuk.","id":"20200531_Vonaton_menekultek_a_tolvajok_Zalaegerszegen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5dfe692e-9232-484b-a684-dc85b61f5373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12388e4c-8f2b-4081-a252-ed6a13c8ee45","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200531_Vonaton_menekultek_a_tolvajok_Zalaegerszegen","timestamp":"2020. május. 31. 15:06","title":"Kifosztott egy boltot, majd vonattal menekült két tolvaj Zalaegerszegről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fiatalokat részben azért érinti olyan rosszul a mostani válság, mert több mint 40 százalékuk valamelyik különösen érzékeny ágazatban dolgozott.","shortLead":"A fiatalokat részben azért érinti olyan rosszul a mostani válság, mert több mint 40 százalékuk valamelyik különösen...","id":"20200531_Mar_karantengenraciorol_beszel_egy_kutatointezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c78e18ce-b627-4582-a37d-666a06da516c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200531_Mar_karantengenraciorol_beszel_egy_kutatointezet","timestamp":"2020. május. 31. 19:46","title":"Már karanténgenrációról beszél egy munkaügyi szervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Anticiklon található a Skandináv-félsziget felett, felhőoszlató hatása Németország, Lengyelország, vagy éppen a Balti államok területén is tapasztalható, ezeken a tájakon többnyire napos, csapadékmentes az idő. Ettől keletebbre, délkeletebbre hosszan elnyúló felhősáv húzódik, amelynek környezetében több helyen esik az eső, záporeső. Így itthon sem lesz jó időnk.","shortLead":"Anticiklon található a Skandináv-félsziget felett, felhőoszlató hatása Németország, Lengyelország, vagy éppen a Balti...","id":"20200601_Egyelore_nem_lesz_kiranduloido","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fb1ab2e-a44e-4ed4-bdc0-4f8cd8554e3d","keywords":null,"link":"/itthon/20200601_Egyelore_nem_lesz_kiranduloido","timestamp":"2020. június. 01. 16:23","title":"Egyelőre nem lesz kirándulóidő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886c7afb-dd6c-4b48-8e6f-d2526b1f2782","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Itt nőttek leginkább az árak.","shortLead":"Itt nőttek leginkább az árak.","id":"20200531_strand_balaton_belepo_ar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=886c7afb-dd6c-4b48-8e6f-d2526b1f2782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b7f9c8a-b11c-427d-851e-b6c0106c8119","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200531_strand_balaton_belepo_ar","timestamp":"2020. május. 31. 09:27","title":"600 forinttal emelték a jegyárat a csopaki strandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az állásukat elvesztők nem jelennek meg azonnal a statisztikákban, a számokat befolyásolja az is, hogy az ingázók hova vannak bejelentve, vagy hogy hány egyéni vállalkozó regisztrálja munkanélküliként magát.","shortLead":"Az állásukat elvesztők nem jelennek meg azonnal a statisztikákban, a számokat befolyásolja az is, hogy az ingázók hova...","id":"20200531_munkanelkuliseg_Magyarorszag_KSH_elemzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c29fb74-a598-40bc-9724-dd53ddf24fae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200531_munkanelkuliseg_Magyarorszag_KSH_elemzes","timestamp":"2020. május. 31. 12:13","title":"Jóval magasabb lehet a tényleges munkanélküliség Magyarországon, mint azt most sejtjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13149e3f-1eb8-4421-807a-e4bb1c7845d7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Megnyitottak hétfőn a parkok, a nem élelmiszert árusító üzletek és a javító-tisztító szolgáltatások Moszkvában, miután a helyi hatóságok szerint sikerült lelassítani a Covid-19-járvány terjedését.","shortLead":"Megnyitottak hétfőn a parkok, a nem élelmiszert árusító üzletek és a javító-tisztító szolgáltatások Moszkvában, miután...","id":"20200601_Szazezrek_fertozottek_de_folytatja_a_nyitast_Oroszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13149e3f-1eb8-4421-807a-e4bb1c7845d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47965fe9-2a86-462c-9028-4a9258a8ba80","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200601_Szazezrek_fertozottek_de_folytatja_a_nyitast_Oroszorszag","timestamp":"2020. június. 01. 11:58","title":"Százezrek fertőzöttek, de folytatja a nyitást Oroszország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak egyet kellett volna máshova ikszelni.","shortLead":"Csak egyet kellett volna máshova ikszelni.","id":"20200531_Egy_szam_hibadzott_nincs_telitalalat_a_lotton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf161408-7cba-442d-ae2c-e48dce4a1b50","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200531_Egy_szam_hibadzott_nincs_telitalalat_a_lotton","timestamp":"2020. május. 31. 16:48","title":"Harminchat szelvény tulajdonosa foghatja a fejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]