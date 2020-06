Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"37dd3dfe-48fa-47a1-871c-74932bd6a7b0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Először találták hallucinogén anyagok nyomát Júda királyságában. A kannabiszt a vallási szertartásokon használhatták.","shortLead":"Először találták hallucinogén anyagok nyomát Júda királyságában. A kannabiszt a vallási szertartásokon használhatták.","id":"20200531_Meglepo_anyagot_talaltak_kutatok_egy_osi_izraeli_oltaron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37dd3dfe-48fa-47a1-871c-74932bd6a7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ab9cf1b-e144-4858-8667-0bf9078c7218","keywords":null,"link":"/elet/20200531_Meglepo_anyagot_talaltak_kutatok_egy_osi_izraeli_oltaron","timestamp":"2020. május. 31. 12:27","title":"Meglepő anyagot találtak kutatók egy ősi izraeli oltáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b92cfed-ae6e-4cab-9dfd-b91a58d328a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mosonmagyaróvárig jutott el az M1-es autópályán egy fuvarozó egy balesetveszélyes módon rögzített szállítmánnyal.","shortLead":"Mosonmagyaróvárig jutott el az M1-es autópályán egy fuvarozó egy balesetveszélyes módon rögzített szállítmánnyal.","id":"20200531_Nem_kellett_volna_felrakni_azt_a_Range_Rovert_a_kisteherautora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b92cfed-ae6e-4cab-9dfd-b91a58d328a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8371d3f-f5a4-4083-9d00-4945e3672988","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_Nem_kellett_volna_felrakni_azt_a_Range_Rovert_a_kisteherautora","timestamp":"2020. május. 31. 16:53","title":"Nem kellett volna felrakni azt a Range Rovert a kisteherautóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"782774b7-9831-4ce1-abb7-2781e633d4b6","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Hatvan liter gázolajat és negyven liter vizet fogyasztottunk a három napos, 600 kilométeres tokaji túrán, ami ahhoz képest nem is rossz, hogy 5 fővel nyúztunk egy 4 keréken gördülő mobil otthont. Ez volt a vadonatúj Ford Transit Nugget Plus.","shortLead":"Hatvan liter gázolajat és negyven liter vizet fogyasztottunk a három napos, 600 kilométeres tokaji túrán, ami ahhoz...","id":"20200531_ford_transit_nugget_plus_lakoauto_teszt_velemeny_felszereltseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=782774b7-9831-4ce1-abb7-2781e633d4b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bedb9c02-bd21-410f-b323-6f552b836214","keywords":null,"link":"/cegauto/20200531_ford_transit_nugget_plus_lakoauto_teszt_velemeny_felszereltseg","timestamp":"2020. május. 31. 17:00","title":"Nappali, konyha, fürdő és háló 10 négyzetméteren: teszten az új Ford lakóautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06a71ff1-f887-4eeb-bedd-d67cc75b4fd5","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Nehéz elfogadnunk annak gondolatát, hogy egy bizonyos cselekedet esetenként szorosan kötődik egy bizonyos helyhez – mutat rá új könyvében Malcolm Gladwell kanadai újságíró. Részletek az Ismerős ismeretlenek című könyvből.","shortLead":"Nehéz elfogadnunk annak gondolatát, hogy egy bizonyos cselekedet esetenként szorosan kötődik egy bizonyos helyhez –...","id":"20200531_Ne_csak_az_ismeretlent_lassuk_Nezzuk_meg_azt_is_milyen_a_vilag_amelyben_el","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06a71ff1-f887-4eeb-bedd-d67cc75b4fd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2819c4e8-fdd0-49bc-96ce-185130bafeeb","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200531_Ne_csak_az_ismeretlent_lassuk_Nezzuk_meg_azt_is_milyen_a_vilag_amelyben_el","timestamp":"2020. május. 31. 19:35","title":"Ne csak az ismeretlent lássuk! Nézzük meg azt is, milyen a világ, amelyben él!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak egyet kellett volna máshova ikszelni.","shortLead":"Csak egyet kellett volna máshova ikszelni.","id":"20200531_Egy_szam_hibadzott_nincs_telitalalat_a_lotton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf161408-7cba-442d-ae2c-e48dce4a1b50","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200531_Egy_szam_hibadzott_nincs_telitalalat_a_lotton","timestamp":"2020. május. 31. 16:48","title":"Harminchat szelvény tulajdonosa foghatja a fejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffeb9da0-a30a-4218-b3bf-5e743668fae8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy ausztrál professzor beszélt erről a német üzleti lapnak. Most jelent meg könyve ’Az új despotizmus” címmel a világ illiberális elitjéről. John Keane szerint a koronavírus a világ despotáinak kezére játszik. ","shortLead":"Egy ausztrál professzor beszélt erről a német üzleti lapnak. Most jelent meg könyve ’Az új despotizmus” címmel a világ...","id":"20200601_Ausztral_professzor_a_Handelsblattnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffeb9da0-a30a-4218-b3bf-5e743668fae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39ce4eba-c1bc-4437-b58d-84760249bebc","keywords":null,"link":"/360/20200601_Ausztral_professzor_a_Handelsblattnak","timestamp":"2020. június. 01. 10:00","title":"Ausztrál professzor a Handelsblattnak: \"A demagógok, mint Orbán, pávaként fújják fel magukat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce0217df-c8f7-4fac-9a96-4890ca475c96","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államokban a legsúlyosabb továbbra is a helyzet, de Brazíliában is gyorsan nő a fertőzöttek száma.","shortLead":"Az Egyesült Államokban a legsúlyosabb továbbra is a helyzet, de Brazíliában is gyorsan nő a fertőzöttek száma.","id":"20200601_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce0217df-c8f7-4fac-9a96-4890ca475c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29eac0ba-f5b0-4f33-a9d8-d40bbd650f8f","keywords":null,"link":"/vilag/20200601_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. június. 01. 11:01","title":"Már 372 ezren haltak meg a koronavírus-járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a36c2b96-890b-4772-a7fd-4211c3dcb616","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus elleni védekezés, a gazdaság újaindítása és Soros lesz a téma.","shortLead":"A koronavírus elleni védekezés, a gazdaság újaindítása és Soros lesz a téma.","id":"20200601_nemzeti_konzultacio_kerdesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a36c2b96-890b-4772-a7fd-4211c3dcb616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eba6eafa-e1df-4afa-85b4-e46c5160f4bd","keywords":null,"link":"/itthon/20200601_nemzeti_konzultacio_kerdesek","timestamp":"2020. június. 01. 15:52","title":"Témakörönként adagolja majd a kormány a nemzeti konzultáció kérdéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]