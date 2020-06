Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b8d4cbc3-dd07-4eaa-99b0-3277b0fab425","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megfertőződött Nikol Pasinján örmény miniszterelnök és családja az új típusú koronavírussal. A volt szovjet tagköztársaságban súlyos egészségügyi válság alakulhat ki. ","shortLead":"Megfertőződött Nikol Pasinján örmény miniszterelnök és családja az új típusú koronavírussal. A volt szovjet...","id":"20200601_Megfertozodott_az_ormeny_miniszterelnok_es_csaladja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8d4cbc3-dd07-4eaa-99b0-3277b0fab425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06241b57-8fc4-4362-a6ef-25d2eac294b0","keywords":null,"link":"/vilag/20200601_Megfertozodott_az_ormeny_miniszterelnok_es_csaladja","timestamp":"2020. június. 01. 15:00","title":"Megfertőzödött az örmény miniszterelnök és családja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af1694ab-f211-483e-92f8-c5151e2d9e08","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy AR Music nevű fejlesztésnek köszönhetően a korábbinál sokkal vibrálóbb bejegyzéseket hozhatnak majd létre az instagramozók.","shortLead":"Egy AR Music nevű fejlesztésnek köszönhetően a korábbinál sokkal vibrálóbb bejegyzéseket hozhatnak majd létre...","id":"20200601_instagram_effekt_maszk_sztori_tortenet_ar_music_kiterjesztett_valosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af1694ab-f211-483e-92f8-c5151e2d9e08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c61dc7c6-9044-45ef-9823-9dfbaecc02c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200601_instagram_effekt_maszk_sztori_tortenet_ar_music_kiterjesztett_valosag","timestamp":"2020. június. 01. 14:03","title":"Új effekteket érkeznek az Instagramba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4281099b-0dbd-4714-8f34-efacd68e1363","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A mostani veszélyhelyzetben sokunkat rémálmok gyötrik. Ám nem kell szenvednünk tőlük, ha megismerjük funkciójukat, tanulhatunk is belőlük. Nógrádi Csilla pszichológus cikke.","shortLead":"A mostani veszélyhelyzetben sokunkat rémálmok gyötrik. Ám nem kell szenvednünk tőlük, ha megismerjük funkciójukat...","id":"20200602_Furcsa_de_remalmaink_hasznosak_is_lehetnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4281099b-0dbd-4714-8f34-efacd68e1363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0c7ade9-a10b-43fa-becc-ff41939f0f28","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200602_Furcsa_de_remalmaink_hasznosak_is_lehetnek","timestamp":"2020. június. 02. 08:15","title":"Furcsa, de a rémálmaink hasznosak is lehetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b5d0e4d-872f-4bf7-9d89-dddf65389666","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség azzal érvelt, a megmozdulás nem tartozott a gyülekezési törvény hatálya alá.","shortLead":"A rendőrség azzal érvelt, a megmozdulás nem tartozott a gyülekezési törvény hatálya alá.","id":"20200531_TASZ_A_rasszista_vonulason_lett_volna_ok_a_buntetesre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b5d0e4d-872f-4bf7-9d89-dddf65389666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e9a3ce0-d624-4b61-8462-94eeb4255862","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_TASZ_A_rasszista_vonulason_lett_volna_ok_a_buntetesre","timestamp":"2020. május. 31. 12:40","title":"TASZ: A \"rasszista vonuláson\" lett volna ok a büntetésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"765a5e2c-650a-4562-a63d-24c6987786b6","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Máig heves viták folynak arról, hogy mi volt történelmi szükségszerűség az első világháború utáni években. Trianon 100 év múltán is kísértő sokkja viszont vitathatatlan. A Trianon-érzést megfogalmazó, a Trianon-kérdést elemző tengernyi írás közül a trauma közeli években születettekből válogat a centenáriumon a hvg360 - 3. rész. Juhász Gyula publicisztikáját felolvassa: Novkov Máté. József Attila versét Zsigmond Emőke mondja el.","shortLead":"Máig heves viták folynak arról, hogy mi volt történelmi szükségszerűség az első világháború utáni években. Trianon 100...","id":"20200601_Trianon_Kimondva__Juhasz_Gyula_Nem_nem_soha","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=765a5e2c-650a-4562-a63d-24c6987786b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5c743fa-c3a4-4d71-b9d1-1ffd7184e804","keywords":null,"link":"/360/20200601_Trianon_Kimondva__Juhasz_Gyula_Nem_nem_soha","timestamp":"2020. június. 01. 19:00","title":"Trianon. Kimondva - Juhász Gyula: Nem, nem, soha; József Attila: Bús magyar éneke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37ab99be-f20a-4257-8c23-8cfc2d67ea82","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Veresegyházi Medveotthonban óriási pánik tört ki, amikor decemberben egy oroszlán kiszökött az elzárt kifutóból és a látogatók között sétálgatott.","shortLead":"A Veresegyházi Medveotthonban óriási pánik tört ki, amikor decemberben egy oroszlán kiszökött az elzárt kifutóból és...","id":"20200601_Igy_szokott_ki_az_oroszlan_a_magyar_allatkertbol__videon_a_latogatok_es_a_gondozok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37ab99be-f20a-4257-8c23-8cfc2d67ea82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27b95487-1c16-4824-9161-4663509b176b","keywords":null,"link":"/elet/20200601_Igy_szokott_ki_az_oroszlan_a_magyar_allatkertbol__videon_a_latogatok_es_a_gondozok","timestamp":"2020. június. 01. 19:33","title":"Így szökött ki az oroszlán a magyar állatkertből – videón a látogatók és a gondozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"684e2637-c107-474c-8d36-1425f67162aa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"29 ezerhez közelít az elhunytak száma az országban.\r

","shortLead":"29 ezerhez közelít az elhunytak száma az országban.\r

","id":"20200531_Rekord_fertozott_Braziliaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=684e2637-c107-474c-8d36-1425f67162aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e0e066e-d4fe-411a-af9c-91f964faa3de","keywords":null,"link":"/vilag/20200531_Rekord_fertozott_Braziliaban","timestamp":"2020. május. 31. 09:16","title":"Rekordszámú új fertőzött Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4186882-0eee-4242-bb94-b02d1ae573bd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Főleg a felnőtt, városi lakosság aggódik amiatt, hogy munkanélküli lesz, az idősek vagy a nyolc általánossal rendelkezők kevésbé tartanak ettől.","shortLead":"Főleg a felnőtt, városi lakosság aggódik amiatt, hogy munkanélküli lesz, az idősek vagy a nyolc általánossal...","id":"20200531_allas_munka_munkanelkuli_felmeres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4186882-0eee-4242-bb94-b02d1ae573bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a05d0e99-e234-4329-8c37-5eaf5133dcca","keywords":null,"link":"/kkv/20200531_allas_munka_munkanelkuli_felmeres","timestamp":"2020. május. 31. 13:24","title":"Kiszolgáltatottnak érzi magát a negyvenes, ötvenes korosztály a munkaerőpiacon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]