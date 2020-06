Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Ez a kérdés perzseli fel épp az Egyesült Államokat – a történelem során már sokadszorra. A Black Lives Matter hosszú ideje hívószava az amerikai közéletnek. De miért olyan nehéz megérteni? Vélemény. A Black Lives Matter hosszú...","id":"20200602_Mit_szamit_a_feketek_elete" 2020. június. 02. 05:00 Mit számít a feketék élete? Két emberi figurát ábrázoló agyagtáblácskát talált egy hatéves kisfiú Dél-Izraelben, a gázai határ közelében – jelentette be az Izraeli Régészeti Hatóság (IAA). 2020. június. 01. 12:03 3500 éves táblát talált egy hatéves kisfiú Izraelben Úgy tűnik, ezen változtatna most a gyártó. Míg korábban a OnePlus jó ár-érték arányú telefonjairól volt ismert, addig az utóbbi időben kezdtek elszabadulni az árak csúcstelefonjainál. 2020. június. 02. 10:03 Stratégiát vált a OnePlus: visszajönnek az olcsón erős telefonok Vásárlási visszatérítés is tartozik majd hozzá. A Samsung az amerikai SoFi nevű fintech céggel indítja el közös pénzügyi szolgáltatását, amelyhez egy "rendes", kézzel fogható bankkártya is tartozik. 2020. június. 02. 18:03 Igazi bankkártyát ad ki a Samsung – újabb részletekre derült fény A két beszerzésből az egyiket egy céges vita nyomán elkaszálta a Közbeszerzési Döntőbizottság, a másik eredménytelenül zárult. A BKV sajnálja, bíróságra megy, lehetőségeket keres. A BKV speciális bevonatot akart a mozgólépcsőkorlátjaira és sok járművére. A két beszerzésből az egyiket egy céges vita... 2020. június. 02. 16:10 Bírósági ügy lett a BKV vírusvédelmi beszerzéséből

\r

Március előtt nem volt az országban a vírus, a járvány lecsengő szakaszban van, a fertőzöttek 58 százaléka nő, minden... 2020. június. 02. 11:36 Operatív törzs: Minden ötödik hazai koronavírusos 80 év feletti