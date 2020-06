Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8aa38568-9bfc-4eca-abc6-79c01c2eb82b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fegyelmi bizottságnak nem tetszett az akció.","shortLead":"A fegyelmi bizottságnak nem tetszett az akció.","id":"20200602_tokmac_chol_nguen_ferencvaros_george_floyd_mlsz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8aa38568-9bfc-4eca-abc6-79c01c2eb82b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98588803-1577-4e0b-8492-c6af5051ccb8","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_tokmac_chol_nguen_ferencvaros_george_floyd_mlsz","timestamp":"2020. június. 02. 10:51","title":"Megrovást kapott a Fradi labdarúgója, aki a pólóján üzente: Igazságot George Floydnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98f082e2-8630-4a5c-8693-6fbe2331a2e9","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Legalábbis így látja az Európai Bizottság illetékese, aki szerint a határnyitást és egy újabb lezárást is koordinálni kellene az EU-n belül.","shortLead":"Legalábbis így látja az Európai Bizottság illetékese, aki szerint a határnyitást és egy újabb lezárást is koordinálni...","id":"20200603_Panikreakcio_volt_az_unios_belso_hatarok_lezarasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98f082e2-8630-4a5c-8693-6fbe2331a2e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"053ccad3-7f37-4222-abf9-6de10c653a22","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200603_Panikreakcio_volt_az_unios_belso_hatarok_lezarasa","timestamp":"2020. június. 03. 16:29","title":"Pánikreakció volt az uniós belső határok lezárása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55012a4e-8e25-4b71-91ef-aea51553ed1c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai hírügynökség elemzése szerint az Egészségügyi Világszervezet nem játszott össze Kínával, hanem sötétben tapogatózott Peking titkolózása miatt.","shortLead":"Az amerikai hírügynökség elemzése szerint az Egészségügyi Világszervezet nem játszott össze Kínával, hanem sötétben...","id":"20200603_koronavirus_jarvany_fertozes_kina_who","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55012a4e-8e25-4b71-91ef-aea51553ed1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3863434-4343-4dca-b31c-ef4060459515","keywords":null,"link":"/vilag/20200603_koronavirus_jarvany_fertozes_kina_who","timestamp":"2020. június. 03. 15:32","title":"AP: Cselből dicsérte a WHO Kínát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4317175c-1561-4fd6-b536-03d8d44bd6e8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sok kritika érte a szolidaritási akciót.","shortLead":"Sok kritika érte a szolidaritási akciót.","id":"20200603_Feketebe_borultak_a_kozossegi_oldalak_de_minek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4317175c-1561-4fd6-b536-03d8d44bd6e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e3ced08-3e5d-4bf3-a162-205cd533d18a","keywords":null,"link":"/elet/20200603_Feketebe_borultak_a_kozossegi_oldalak_de_minek","timestamp":"2020. június. 03. 09:31","title":"Feketébe borultak a közösségi oldalak, de egyből vita is lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2","c_author":"Ungváry Rudolf","category":"360","description":"Akinek demokrataként fájdalmas Trianon, az nem területet fájlal, és nem gazdasági hatalmat. Az együttérez. Emlékezni pedig nem Karácsony főpolgármester tökéletesen elhibázott szavai alapján kell. Vélemény.","shortLead":"Akinek demokrataként fájdalmas Trianon, az nem területet fájlal, és nem gazdasági hatalmat. Az együttérez. Emlékezni...","id":"20200602_Ungvary_Rudolf_Karacsony_Gergely_Trianon_100","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f519897b-c297-441e-b60f-f6a5ba359c65","keywords":null,"link":"/360/20200602_Ungvary_Rudolf_Karacsony_Gergely_Trianon_100","timestamp":"2020. június. 02. 17:30","title":"Ungváry Rudolf: Több mint bűn, politikai hiba, amit Karácsony Gergely mond Trianonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0571d9-2e3f-4f21-86da-4ca244212a3d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az őszinte nyilvános vita és a békés párbeszéd segíthet szilárd és tartós békét teremteni az amerikai társadalomban, biztonságot, esélyegyenlőséget és méltóságot mindenki számára – írta David Cornstein.","shortLead":"Az őszinte nyilvános vita és a békés párbeszéd segíthet szilárd és tartós békét teremteni az amerikai társadalomban...","id":"20200603_david_cornstein_nagykovet_george_floyd_halala_rasszizmus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d0571d9-2e3f-4f21-86da-4ca244212a3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeb23780-984c-4d6a-ad3e-cd7b17460b45","keywords":null,"link":"/vilag/20200603_david_cornstein_nagykovet_george_floyd_halala_rasszizmus","timestamp":"2020. június. 03. 10:26","title":"Amerikai nagykövet: Fájdalmas látnom, még mindig létezik igazságtalanság nagyszerű országunkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c46ca368-108d-49ee-b3fd-0ea50fbc5389","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Befejezték a fél évvel ezelőtti Harmat utcai gyilkosság nyomozását, a gyanúsítottat nem csak az emberöléssel vádolják.","shortLead":"Befejezték a fél évvel ezelőtti Harmat utcai gyilkosság nyomozását, a gyanúsítottat nem csak az emberöléssel vádolják.","id":"20200603_kobanyai_gyilkossag_gyanusitott_harmat_utca","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c46ca368-108d-49ee-b3fd-0ea50fbc5389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d8f2621-944f-437e-979d-a5c7e252e43b","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_kobanyai_gyilkossag_gyanusitott_harmat_utca","timestamp":"2020. június. 03. 14:08","title":"Gyerekpornográfiával és a féltestvére megerőszakolásával is vádolják a kőbányai gyilkosság gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5bcc234-18cc-4d0f-944b-07e01e32f95e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai autógyártás hőskorába repít vissza ez a soros 8 hengeres motorral szerelt régi járgány. ","shortLead":"Az amerikai autógyártás hőskorába repít vissza ez a soros 8 hengeres motorral szerelt régi járgány. ","id":"20200604_1948_ota_egy_csalade_ez_a_most_eladasra_kinalt_veteran_auto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5bcc234-18cc-4d0f-944b-07e01e32f95e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57843a8a-86d9-4315-a34b-e8820dd0e4ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20200604_1948_ota_egy_csalade_ez_a_most_eladasra_kinalt_veteran_auto","timestamp":"2020. június. 04. 06:41","title":"1948 óta egy családé ez a most eladásra kínált veterán autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]