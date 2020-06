Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71d50340-17b1-47ee-baa8-c2cdc421dbde","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lesz klippremier és filmvetítés is.","shortLead":"Lesz klippremier és filmvetítés is.","id":"20200603_Online_emlekezik_a_kormany_a_trianoni_dontes_100_evfordulojara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71d50340-17b1-47ee-baa8-c2cdc421dbde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf7cfdaa-10b7-45ee-a633-d022ae017521","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_Online_emlekezik_a_kormany_a_trianoni_dontes_100_evfordulojara","timestamp":"2020. június. 03. 06:37","title":"Online emlékezik a kormány a trianoni döntés 100. évfordulójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5074fe37-8cb1-4f2b-90bd-6797130dae14","c_author":"Bojár Gábor","category":"360","description":"A Graphisoft alapítója az általa ismert cégek számaival kalkulálva arra jutott, hogy az irodában végzett tevékenységeknél a cégek szinte semmit sem spórolhatnak az állandósított otthoni munkavégzéssel, viszont sok más szempontot is mérlegelniük kell, amikor döntenek az otthoni, illetve a \"benti\" munkáról.","shortLead":"A Graphisoft alapítója az általa ismert cégek számaival kalkulálva arra jutott, hogy az irodában végzett...","id":"20200602_Bojar_Gabor_home_office_munkahely_graphisoft_park","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5074fe37-8cb1-4f2b-90bd-6797130dae14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"439be56b-b11f-42d6-a005-fe4c1a3068a4","keywords":null,"link":"/360/20200602_Bojar_Gabor_home_office_munkahely_graphisoft_park","timestamp":"2020. június. 02. 16:30","title":"Bojár Gábor: Van jó is a home office-ban, de a benti csapatmunka hatékonyabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8b19742-ea8a-4402-ae72-89b1ab899f6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jó, ha viszünk magunkkal kabátot, esernyőt.","shortLead":"Jó, ha viszünk magunkkal kabátot, esernyőt.","id":"20200603_Esos_szeles_napunk_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8b19742-ea8a-4402-ae72-89b1ab899f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0628406a-593e-4753-8b0a-c54a8d248edd","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_Esos_szeles_napunk_lesz","timestamp":"2020. június. 03. 05:08","title":"Esős, szeles napunk lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3902943d-203d-47bd-abba-629dcd9e7461","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mateusz Morawiecki stabilizálni szeretné az országot a koronavírus-járvány után.","shortLead":"Mateusz Morawiecki stabilizálni szeretné az országot a koronavírus-járvány után.","id":"20200604_bizalmi_szavazas_lengyel_miniszterelnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3902943d-203d-47bd-abba-629dcd9e7461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d4baf43-5933-4724-a166-387df20dd165","keywords":null,"link":"/vilag/20200604_bizalmi_szavazas_lengyel_miniszterelnok","timestamp":"2020. június. 04. 15:24","title":"Saját kormánya ellen kért bizalmi szavazást a lengyel miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee553132-c26a-481b-9ab3-724fdc6ea037","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két londoni kórházban is tesztek kezdődnek annak kiderítésére, hogy az ibuprofén tartalmú szerek alkalmasak-e a koronavírus-betegek kezelésére. A páciensek más összetételű hatóanyagot kapnak, nem azt, ami a patikákban megvásárolható tablettákban van.","shortLead":"Két londoni kórházban is tesztek kezdődnek annak kiderítésére, hogy az ibuprofén tartalmú szerek alkalmasak-e...","id":"20200603_gyulladasgatlo_ibuprofen_koronavirus_kezelese_covid_19","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee553132-c26a-481b-9ab3-724fdc6ea037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7277361-a69f-4574-ac32-ed8d63af82cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200603_gyulladasgatlo_ibuprofen_koronavirus_kezelese_covid_19","timestamp":"2020. június. 03. 14:03","title":"Lehet, hogy az ibuprofén mégis segíthet leküzdeni a koronavírust, a tudósok már vizsgálódnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"199db75a-eded-4ffb-b7a7-5a9262f27fa0","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Létezik egy bizonyos személyiségjegy, mely elárulja a zenei érzéket.","shortLead":"Létezik egy bizonyos személyiségjegy, mely elárulja a zenei érzéket.","id":"20200604_Vajon_onben_is_ott_az_Xfaktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=199db75a-eded-4ffb-b7a7-5a9262f27fa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc5ce1f4-9236-4894-80c8-5625446547c5","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200604_Vajon_onben_is_ott_az_Xfaktor","timestamp":"2020. június. 04. 12:20","title":"Vajon önben is ott az X-faktor?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d55f24e5-6fdd-4aec-945f-ce35cfe9dd32","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BMW megtartotta ígéretét: a Studie Concept 4 túlméretezett \"veséi\" a sorozatgyártású 4-es szériának is a szerves részét képezik. ","shortLead":"A BMW megtartotta ígéretét: a Studie Concept 4 túlméretezett \"veséi\" a sorozatgyártású 4-es szériának is a szerves...","id":"20200603_hatalmas_hutoracs_es_mogotte_egy_auto_itt_az_uj_4es_bmw","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d55f24e5-6fdd-4aec-945f-ce35cfe9dd32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"632a0da6-db5b-4340-aa77-d2b8b569c3f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200603_hatalmas_hutoracs_es_mogotte_egy_auto_itt_az_uj_4es_bmw","timestamp":"2020. június. 03. 07:59","title":"Hatalmas hűtőrács és mögötte egy gyönyörű kupé: itt az új 4-es BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7709035-4a86-484e-a928-d08ce1f70568","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A helyszín a Magyar Telekom volt székháza lesz.","shortLead":"A helyszín a Magyar Telekom volt székháza lesz.","id":"20200602_Egymassal_harcolo_medve_es_bika_szobrot_allit_a_jegybank","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7709035-4a86-484e-a928-d08ce1f70568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b322074-cb98-46a2-8c5b-fbc3a8a61d36","keywords":null,"link":"/kkv/20200602_Egymassal_harcolo_medve_es_bika_szobrot_allit_a_jegybank","timestamp":"2020. június. 02. 18:59","title":"Egymással harcoló medve és bika szobrot állít a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]