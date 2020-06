Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c49bddc1-eb98-4c07-a6be-07912e7dcfaf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mac Otakar nevű YouTube-csatorna videósa az eddigi pletykák alapján 3D-nyomtatással készítette el az Apple 2021-ben érkező telefonjának, az iPhone 13-nak a prototípusát. ","shortLead":"A Mac Otakar nevű YouTube-csatorna videósa az eddigi pletykák alapján 3D-nyomtatással készítette el az Apple 2021-ben...","id":"20200605_apple_iphone_13_pletyka_3d_nyomtatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c49bddc1-eb98-4c07-a6be-07912e7dcfaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52afbe93-8463-43f0-8f83-3bfaaffe43ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20200605_apple_iphone_13_pletyka_3d_nyomtatas","timestamp":"2020. június. 05. 10:37","title":"Mit szólna, ha ilyen lenne az iPhone 13?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d611538-4e34-4047-9d66-e9a288706c3e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az elmúlt pár hónapban összeomlott a hazai ruházati kereskedelem.","shortLead":"Az elmúlt pár hónapban összeomlott a hazai ruházati kereskedelem.","id":"20200605_Szazaval_rugtak_ki_a_ruhaboltok_az_embereket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d611538-4e34-4047-9d66-e9a288706c3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c215563-308f-4ac3-8302-9804c12ca9e1","keywords":null,"link":"/kkv/20200605_Szazaval_rugtak_ki_a_ruhaboltok_az_embereket","timestamp":"2020. június. 05. 18:06","title":"Százával rúghatták ki a magyarországi ruhaboltok a dolgozókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da787e4d-cb31-4bf8-9fd5-4281b38a9dce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Séfből és DJ-ből teherautósofőr, ékszerbolti eladóból mezőgazdasági munkás lett – így éltek túl a magyar munkavállalók a válságot.\r

","shortLead":"Séfből és DJ-ből teherautósofőr, ékszerbolti eladóból mezőgazdasági munkás lett – így éltek túl a magyar munkavállalók...","id":"20200606_Munkajukat_vesztett_magyarokrol_ir_a_Reuters","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da787e4d-cb31-4bf8-9fd5-4281b38a9dce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"920b47f1-5325-4090-b954-14b956ea67b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200606_Munkajukat_vesztett_magyarokrol_ir_a_Reuters","timestamp":"2020. június. 06. 17:50","title":"Munkájukat vesztett magyarokról ír a Reuters","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7f04a60-46cd-4d97-9dff-b1948e3c6054","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több író is felháborodott, amikor az Internet Archive bejelentette, hogy a járvány miatt ingyenes könyvtárrá alakulnak. Az ügy nem állt meg itt.","shortLead":"Több író is felháborodott, amikor az Internet Archive bejelentette, hogy a járvány miatt ingyenes könyvtárrá alakulnak...","id":"20200607_internet_archive_konyvtar_ingyenes_konyvek_koronavirus_jarvany_per_kiado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7f04a60-46cd-4d97-9dff-b1948e3c6054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec1f4b51-422f-41da-b311-ea9f79fc1738","keywords":null,"link":"/tudomany/20200607_internet_archive_konyvtar_ingyenes_konyvek_koronavirus_jarvany_per_kiado","timestamp":"2020. június. 07. 08:03","title":"Per indult a járvány alatt ingyenes olvasást kínáló Internet Archive ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4950eca-0fdf-4cc3-b480-8ab2f36ea5c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hibiridhajtás ilyen teljesítményszintet is lehetővé tesz anélkül, hogy a károsanyag-kibocsátási normákkal kellene bajlódni.","shortLead":"A hibiridhajtás ilyen teljesítményszintet is lehetővé tesz anélkül, hogy a károsanyag-kibocsátási normákkal kellene...","id":"20200605_408_loeros_autokent_johet_a_Volkswagen_Golf_R_plus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4950eca-0fdf-4cc3-b480-8ab2f36ea5c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7283a941-c0c4-4076-9c34-942db5646a22","keywords":null,"link":"/cegauto/20200605_408_loeros_autokent_johet_a_Volkswagen_Golf_R_plus","timestamp":"2020. június. 06. 11:09","title":"408 lóerős autóként jöhet a Volkswagen Golf R plus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09a32bdd-5c4d-404e-855c-ed39bc0e03d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szellőmentes hűtéssel és mesterséges intelligencia által támogatott funkciókkal ellátott légkondícionálókat dob piacra a Samsung.","shortLead":"Szellőmentes hűtéssel és mesterséges intelligencia által támogatott funkciókkal ellátott légkondícionálókat dob piacra...","id":"20200606_samsung_ar9500t_legkondicionalo_windfree_klima","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09a32bdd-5c4d-404e-855c-ed39bc0e03d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b04780e3-182b-421f-8683-bde1b24a0c7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200606_samsung_ar9500t_legkondicionalo_windfree_klima","timestamp":"2020. június. 06. 10:03","title":"A Samsung új légkondija figyeli, hogy van-e valaki a szobában, és csak akkor hűt, ha kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a1851ee-71b4-486a-ae26-17a612af983c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csökken a túlkínálat az olajpiacokon, emelkednek az árak.","shortLead":"Csökken a túlkínálat az olajpiacokon, emelkednek az árak.","id":"20200606_Az_olajnagyhatalmak_meghosszabbitjak_valsagintezkedesuket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a1851ee-71b4-486a-ae26-17a612af983c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec3adbdb-7099-4a91-98c3-5286a88e18a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200606_Az_olajnagyhatalmak_meghosszabbitjak_valsagintezkedesuket","timestamp":"2020. június. 06. 15:10","title":"Az olajnagyhatalmak meghosszabbítják válságintézkedésüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6307abc0-6c1b-4d5c-a351-f2fc0afaed0f","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A mogiljevi Szent Sztaniszláv templomot rekonstruáljuák baráti segítségünkkel.","shortLead":"A mogiljevi Szent Sztaniszláv templomot rekonstruáljuák baráti segítségünkkel.","id":"20200605_szazmilliok_kulfoldi_magyar_papoknak_es_egy_belorusz_templomra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6307abc0-6c1b-4d5c-a351-f2fc0afaed0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67be5d18-646e-45c5-bf2d-cf348c7f4ab1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200605_szazmilliok_kulfoldi_magyar_papoknak_es_egy_belorusz_templomra","timestamp":"2020. június. 05. 09:26","title":"Százmilliók külföldi magyar papoknak és egy belorusz templomra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]