Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3143fa9f-49f5-404b-b03a-060a4b6d78f7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A rasszizmus nemcsak előítélet, hanem rendszerszintű elnyomás is – hívta fel a szótárkészítők figyelmét egy 22 éves afroamerikai nő.","shortLead":"A rasszizmus nemcsak előítélet, hanem rendszerszintű elnyomás is – hívta fel a szótárkészítők figyelmét egy 22 éves...","id":"20200611_Modositja_a_rasszizmus_jelenteset_magyarazo_szocikket_egy_amerikai_szotar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3143fa9f-49f5-404b-b03a-060a4b6d78f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a86e425-3c6a-4661-8a8f-0dc77cafbd4c","keywords":null,"link":"/elet/20200611_Modositja_a_rasszizmus_jelenteset_magyarazo_szocikket_egy_amerikai_szotar","timestamp":"2020. június. 11. 10:38","title":"Módosítja a rasszizmus jelentését magyarázó szócikkét egy amerikai szótár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a015c37e-f610-425f-a9b7-2536c4362d86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szülők elhagyták a fészket, az utolsó fióka szerda hajnalban elpusztult.","shortLead":"A szülők elhagyták a fészket, az utolsó fióka szerda hajnalban elpusztult.","id":"20200610_gemenci_fekete_golya_fioka_halal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a015c37e-f610-425f-a9b7-2536c4362d86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"134491f2-c31d-46f0-8a92-fe55df3dfaad","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_gemenci_fekete_golya_fioka_halal","timestamp":"2020. június. 10. 12:31","title":"Tragédiával ért véget a költési időszak a bekamerázott gemenci gólyafészekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f818363-fd39-4362-aa25-42fd1b203342","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 14 éve működő, a legnagyobb tech cégeket tömörítő Technology Coalition most egy új kezdeményezést indított útjára, hogy megvédjék a gyerekeket az online szexuális kizsákmányolástól. A Project Protectben néhány fontos feladatot is megfogalmaztak.","shortLead":"A 14 éve működő, a legnagyobb tech cégeket tömörítő Technology Coalition most egy új kezdeményezést indított útjára...","id":"20200611_technology_coalition_project_protect_gyermekek_vedelme_szexualis_kizsakmanyolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f818363-fd39-4362-aa25-42fd1b203342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d360ef13-a9c6-43b4-863a-35a0dd4e40e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200611_technology_coalition_project_protect_gyermekek_vedelme_szexualis_kizsakmanyolas","timestamp":"2020. június. 11. 17:03","title":"Összefogott a Facebook, az Apple, a Google és mások, hogy nagyobb biztonságban legyenek a gyerekek az interneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df067d4f-d2da-4ab4-8a26-d6c54993b6f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előbb rongálásként kezelte a rendőrség az építkezés palánkjára kiragasztott papírok ügyét, majd a jelek szerint elálltak ettől.","shortLead":"Előbb rongálásként kezelte a rendőrség az építkezés palánkjára kiragasztott papírok ügyét, majd a jelek szerint...","id":"20200611_atletikai_stadion_demonstracio_rendor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df067d4f-d2da-4ab4-8a26-d6c54993b6f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8992a19f-5276-4f81-a428-5afade545984","keywords":null,"link":"/itthon/20200611_atletikai_stadion_demonstracio_rendor","timestamp":"2020. június. 11. 15:37","title":"\"Zavarja a vezetőséget\" – Rendőrt hívtak a ferencvárosi atlétikai stadion ellen tüntetőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b856d9b5-aba9-4c44-8787-58cc7a0ffff4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tiszti főorvos vagy nem volt elég alapos, vagy már nem kell a kockázatos beavatkozások előtt PCR-teszt. ","shortLead":"A tiszti főorvos vagy nem volt elég alapos, vagy már nem kell a kockázatos beavatkozások előtt PCR-teszt. ","id":"20200610_optorzs_muller","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b856d9b5-aba9-4c44-8787-58cc7a0ffff4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"499fe5b4-0a00-49c2-baea-0bb64039fa8e","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_optorzs_muller","timestamp":"2020. június. 10. 11:16","title":"Müller Cecília az egészségügy újranyitásáról ígért részleteket, ehelyett a portörölgetésről beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd98f559-8776-4024-bcb5-02893c96ba75","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azzal magyarázzák a számok megugrását, hogy több tesztet végeztek el.","shortLead":"Azzal magyarázzák a számok megugrását, hogy több tesztet végeztek el.","id":"20200611_svedorszag_koronavirus_fertozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd98f559-8776-4024-bcb5-02893c96ba75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbe197c2-fe11-4f2f-b947-161fd84ff3b8","keywords":null,"link":"/vilag/20200611_svedorszag_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. június. 11. 20:12","title":"Rekordszámú új fertőzöttet azonosítottak Svédországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8346a00f-c57b-4cf6-aae9-06b42e32d6b0","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A vasúti vonalbezárás a vidék megbüntetését jelenti – mondták a fideszesek 2007-ben és 2009-ben, és valóban, amióta hatalomra kerültek, a megszüntetés helyett csak elsorvasztottak és lélegeztetőgépre helyeztek kihasználatlan vonalakat. A Volánbusz és a MÁV közös cégbe olvasztásának eddig legalább ötször futottak neki, mindhiába, de az e-jegyrendszert is megígérték már 2010-ben.","shortLead":"A vasúti vonalbezárás a vidék megbüntetését jelenti – mondták a fideszesek 2007-ben és 2009-ben, és valóban, amióta...","id":"20200609_vasut_busz_kozlekedes_mav_volan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8346a00f-c57b-4cf6-aae9-06b42e32d6b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8350948-f4d8-40f2-986f-d114a42b0dbc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200609_vasut_busz_kozlekedes_mav_volan","timestamp":"2020. június. 10. 11:45","title":"Folyton megígérik a MÁV átszervezését, de csak az alibivonalak száma nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2cb583f-26dc-4c07-b5be-c6332e2693e8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit, és vizsgálatot indított a BKV Zrt. is.","shortLead":"A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit, és vizsgálatot indított a BKV Zrt. is.","id":"20200611_liu_shaolin_jaszapati_petra_rovidpalyas_gyorskorcsolya_busz_baleset_margit_sziget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2cb583f-26dc-4c07-b5be-c6332e2693e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b2d4038-1132-428f-9103-4d9a81366603","keywords":null,"link":"/cegauto/20200611_liu_shaolin_jaszapati_petra_rovidpalyas_gyorskorcsolya_busz_baleset_margit_sziget","timestamp":"2020. június. 11. 08:37","title":"BKV: Hibázhatott a buszsofőr, de Liu Shaolinék szabálytalanul tekertek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]