Izabella lett a gyereknapi tevecsikó neve

2020. június 15.

A két nappal gyermeknap előtt világra jött tevecsikónak olyan nevet kerestek a gondozók, amellyel megtartjuk azt a szokást, hogy a gyerek és az anyuka (Iringó) neve azonos betűvel kezdődik. A kicsinek már a púpja is elkezdett nőni.

Korábban már beszámoltunk a nemzetközi gyermeknap előtt két nappal világra jött tevecsikóról, és arról is, hogy a jövevény nősténynek bizonyult. A kicsi azóta már nevet is kapott, az állatgondozók Izabellának nevezték el. Ezzel a névvel is igyekeztük követni azt a szokás, illetve hagyományt, hogy a fiatalok számára olyan nevet keresünk, melynek kezdőbetűje megegyezik az anya – a tevecsikó esetében tehát Iringó – nevének kezdőbetűjével.

Az állatok elnevezésével, a névadással, hívónevekkel kapcsolatban többféle szokás is kialakult az állatkerti szakmában. Az egyik ilyen szokás, hogy a névadásban ábécé sorrendet követünk, vagyis az adott anyaállattól az első alomban született kölykök A kezdőbetűs, a másodikban születettek B-betűs nevet kapnak, és így tovább. Így jártunk el például a perzsa leopárdok esetében (Asszír; Bella, Bara és Bahar; Csiú és Csenge; Dante). A patásoknál, nagyemlősöknél viszont inkább az a kialakult szokás, hogy a kicsik igen gyakran az anya nevének kezdőbetűivel kezdődő nevet kapnak. Az ilyen típusú állatoknál ugyanis ellésenként szinte mindig csak egy utód születik, viszont nem ritka, hogy egy időben több nőstény is él ugyanazon a helyen. A névből viszont – a kezdőbetű egyezése miatt – évek múltán is könnyű megmondani, hogy melyik utód melyik anyától született, anélkül, hogy az embernek meg kellene erőltetni az emlékező tehetségét, vagy elő kellene keresnie a törzskönyvi feljegyzéseket.

A mi mostani tevecsikónkra, Izabellára visszatérve, a születése óta eltelt alig három hétben a névadáson kívül más egyéb is történt. Éspedig az, hogy ennyi idő alatt is sokat fejlődött, erősödött. Sőt, már a púpjai is növekedésnek indultak. Ehhez persze tudni kell, hogy a tevecsikók púp nélkül születnek, mert púpokkal a világra jövetel nagyon nehéz lenne. A púpok helyén így kezdetben csak üres „bőrtasakok" fityegnek, és csak később tölti ki őket a zsírszövet. A folyamat Izabellánál már el is kezdődött, bár ezt most még inkább csak tapintani lehet, látvány szempontjából a dolog még alig észrevehető. És el is tart még egy ideig, amíg a púpok teljesen feltöltődnek. De akik rendszeresen látogatnak el hozzánk, azoknak mindenképpen érdemes megfigyelniük ezt a folyamatot.

Annak a néha-néha még ma is felbukkanó híresztelésnek, mely szerint a púpokban víz lenne, senki ne adjon hitelt! A teve számára nem is volna praktikus a dolog, hiszen, ha a púpjában vizet tárolna, az számos problémát okozna neki. A púp anyagát valójában adó zsír viszont igen hasznos, mert energiatartalékként is szolgál az állat számára, ráadásul a zsírok lebontásakor az anyagcserefolyamatok során még víz is keletkezik.

