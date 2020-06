Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberierőforrás-miniszter Balajti László szerződtetése mellett az MSZP álmentős videójáról is beszélt.","shortLead":"Az emberierőforrás-miniszter Balajti László szerződtetése mellett az MSZP álmentős videójáról is beszélt.","id":"20200615_Kasler_Miklos_Emmi_kemfonok_Balajti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45b6d60a-1540-4355-9147-d0bf6dba9744","keywords":null,"link":"/itthon/20200615_Kasler_Miklos_Emmi_kemfonok_Balajti","timestamp":"2020. június. 15. 14:25","title":"Kellett egy tolmács, ezért alkalmazták a volt kémfőnököt Káslerék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb2d7753-8a98-4a49-91a4-0a8bcd269f32","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A veszélyhelyzet megszűnése után a járványügyi bevetési egység fog részt venni az elsődleges feladatok végrehajtásában. Az egység vezetője egészen széles körben intézkedhet, látogatási tilalmat, kijárási tilalmat, területlezárást, és kijárási korlátozást is rendelhet.","shortLead":"A veszélyhelyzet megszűnése után a járványügyi bevetési egység fog részt venni az elsődleges feladatok végrehajtásában...","id":"20200616_jarvanyugyi_bevetesi_egyseg_szabo_eniko","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb2d7753-8a98-4a49-91a4-0a8bcd269f32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3f57353-22a1-4dd6-9238-fba6a400308d","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_jarvanyugyi_bevetesi_egyseg_szabo_eniko","timestamp":"2020. június. 16. 08:12","title":"Bemutatták a járványügyi bevetési egységet, kijárási tilalmat is elrendelhet a vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1565c9f-e8f7-4a1f-85ce-257e1dc84e4b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Több mint tizenháromezer cég pályázott eddig munkahelyvédelmi bértámogatásra, amelyet eddig 170 ezer munkavállaló után kaptak meg a vállalkozások – mondta Bodó Sándor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára kedden Fóton.","shortLead":"Több mint tizenháromezer cég pályázott eddig munkahelyvédelmi bértámogatásra, amelyet eddig 170 ezer munkavállaló után...","id":"20200616_bertamogatas_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1565c9f-e8f7-4a1f-85ce-257e1dc84e4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3c58b55-1468-4907-a717-17fbb70dc1ed","keywords":null,"link":"/kkv/20200616_bertamogatas_koronavirus","timestamp":"2020. június. 16. 12:39","title":"Már 170 ezer magyar után kapnak bértámogatást a cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20578e59-44d1-4a0f-a6ec-26e1085fbe11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda rémhírterjesztés miatt indított nyomozást, a rendőrség azt nem közölte, ki az ügy gyanúsítottja. ","shortLead":"A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda rémhírterjesztés miatt indított nyomozást, a rendőrség azt nem közölte, ki...","id":"20200616_mentos_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20578e59-44d1-4a0f-a6ec-26e1085fbe11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5a7b81d-8f75-44ab-a3e2-0cca8f49b3a6","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_mentos_video","timestamp":"2020. június. 16. 11:53","title":"Házkutatást tartott a rendőrség az MSZP \"mentős videójának\" ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d435e04-eb7d-4918-80f8-92086faafc7d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Nem lehet egyszerre megenni és megtartani a tortát – mondják mosolyogva Brüsszelben a brexit kapcsán. ","shortLead":"Nem lehet egyszerre megenni és megtartani a tortát – mondják mosolyogva Brüsszelben a brexit kapcsán. ","id":"20200615_Hiaba_a_koronavirus_a_britek_es_az_EU_meg_mindig_a_brexit_miatt_vitatkozik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d435e04-eb7d-4918-80f8-92086faafc7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9543f214-f397-4bfb-8a6f-57e48a027239","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200615_Hiaba_a_koronavirus_a_britek_es_az_EU_meg_mindig_a_brexit_miatt_vitatkozik","timestamp":"2020. június. 15. 13:10","title":"Hiába a koronavírus, a britek és az EU még mindig a brexit miatt vitatkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d21d6773-e0df-4001-812e-f471ae9f30c9","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy ember megsérült. ","shortLead":"Egy ember megsérült. ","id":"20200614_Gazrobbanas_tortent_Nagylokon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d21d6773-e0df-4001-812e-f471ae9f30c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8be8bf9e-90fe-4469-a705-7dd6192a20fb","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200614_Gazrobbanas_tortent_Nagylokon","timestamp":"2020. június. 14. 18:02","title":"Gázrobbanás történt Nagylókon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85ef3b5b-40b0-4597-85bd-06d2600fae54","c_author":"HVG","category":"360","description":"Akár vissza is fordítható az őszülés, ha a kiváltó oka valamilyen stresszhatás volt – állítják amerikai kutatók.","shortLead":"Akár vissza is fordítható az őszülés, ha a kiváltó oka valamilyen stresszhatás volt – állítják amerikai kutatók.","id":"202024_visszafordithato_oszules_antistresszhatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85ef3b5b-40b0-4597-85bd-06d2600fae54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14154d18-81b0-47ca-b891-0d2a22ee573c","keywords":null,"link":"/360/202024_visszafordithato_oszules_antistresszhatas","timestamp":"2020. június. 16. 12:00","title":"Visszafordítható lehet az őszülés, ha stresszhatás váltotta ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Júliustól hat Balaton-parti városban válik elérhetővé az egyebek mellett gyorsabb és stabilabb mobilnetezést lehetővé tévő 5G a Telekom hálózatán. De javulni fog a 4G-s telefonnal rendelkezők felhasználói élménye is.","shortLead":"Júliustól hat Balaton-parti városban válik elérhetővé az egyebek mellett gyorsabb és stabilabb mobilnetezést lehetővé...","id":"20200616_balaton_5g_halozat_magyar_telekom_halozatfejlesztes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06570ea3-6c40-40ad-9a2e-7dd620160ebc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200616_balaton_5g_halozat_magyar_telekom_halozatfejlesztes","timestamp":"2020. június. 16. 15:03","title":"Gyorsabb lesz a net a Balatonnál, és nem is csak azért, mert jön az 5G","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]