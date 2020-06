Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a2594be-192f-4f81-ab8e-73d7c1c31965","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A kulcs? A víz. ","shortLead":"A kulcs? A víz. ","id":"20200615_Gazdagabb_kornyekeken_kulonosen_a_szaraz_videkeken_nagyobb_a_biologiai_sokfeleseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a2594be-192f-4f81-ab8e-73d7c1c31965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed825794-2352-4eaa-925a-9213ed2b2fc3","keywords":null,"link":"/zhvg/20200615_Gazdagabb_kornyekeken_kulonosen_a_szaraz_videkeken_nagyobb_a_biologiai_sokfeleseg","timestamp":"2020. június. 15. 11:52","title":"Gazdagabb környékeken nagyobb a biológiai sokféleség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c12c34-eb0b-4f3c-80a1-5cd75ca8d9ee","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kompakt szedánt kívül és belül egyaránt átdolgozták a Toyota prémium márkájánál.","shortLead":"A kompakt szedánt kívül és belül egyaránt átdolgozták a Toyota prémium márkájánál.","id":"20200616_a_japan_3as_bmw_uj_arccal_erkezett_meg_a_felfrissitett_lexus_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5c12c34-eb0b-4f3c-80a1-5cd75ca8d9ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b19fef9-6e5d-4d9f-b883-63a0e368fb59","keywords":null,"link":"/cegauto/20200616_a_japan_3as_bmw_uj_arccal_erkezett_meg_a_felfrissitett_lexus_is","timestamp":"2020. június. 16. 09:21","title":"Új külsővel érkezett meg a felfrissített Lexus IS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f7b158e-372c-4d96-8cc9-64a486b6981e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Most végre arra is fény derült, hogy hogyan fest a megosztó elejű sportkupé rendszámtábla nélkül.","shortLead":"Most végre arra is fény derült, hogy hogyan fest a megosztó elejű sportkupé rendszámtábla nélkül.","id":"20200615_rendszamtabla_nelkul_jobban_mutat_a_hatalmas_hutoracsos_uj_4es_bmw","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f7b158e-372c-4d96-8cc9-64a486b6981e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eae63c01-38ea-4383-b7a7-906351bfef11","keywords":null,"link":"/cegauto/20200615_rendszamtabla_nelkul_jobban_mutat_a_hatalmas_hutoracsos_uj_4es_bmw","timestamp":"2020. június. 15. 11:21","title":"Rendszám nélkül jobban mutat a hatalmas hűtőrácsos új 4-es BMW?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szerencséje volt annak, aki a hatos számokkal próbálkozott. ","shortLead":"Szerencséje volt annak, aki a hatos számokkal próbálkozott. ","id":"20200614_Hatos_lotto_nyeroszamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62adef49-e202-48b1-97a6-5413a4ccc37e","keywords":null,"link":"/itthon/20200614_Hatos_lotto_nyeroszamok","timestamp":"2020. június. 14. 16:52","title":"Ketten is eltalálták a hatos lottó nyerőszámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200614_youtube_reklam_eltuntetese_messenger_chatfejek_android_playstation_5_amperex_akkumulator_radiokitoresek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb4c56f5-c0c0-470d-aa52-ba5b6a36411b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200614_youtube_reklam_eltuntetese_messenger_chatfejek_android_playstation_5_amperex_akkumulator_radiokitoresek","timestamp":"2020. június. 14. 12:03","title":"Ez történt: kiderült egy rejtett módszer, mellyel eltüntethetők a reklámok a YouTube-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f536a648-0c7c-4724-9d5b-0c5aafc23c52","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Európai Űrügynökség és a NASA még februárban indította útnak a Solar Orbiter nevű napszondát, ami éveken át vizsgálja majd a Napot.","shortLead":"Az Európai Űrügynökség és a NASA még februárban indította útnak a Solar Orbiter nevű napszondát, ami éveken át...","id":"20200615_solar_orbiter_urszonda_napszonda_europai_urugynokseg_esa_soio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f536a648-0c7c-4724-9d5b-0c5aafc23c52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb5a21e2-435e-4b40-b32c-9ae6da503e6b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200615_solar_orbiter_urszonda_napszonda_europai_urugynokseg_esa_soio","timestamp":"2020. június. 15. 20:03","title":"Végre közel kerül a Naphoz az űrszonda, ami segíthet felfedni a csillag titkait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eff18208-6856-4f90-82af-4c41fc350ca6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A károsanyag-kibocsátás csökken, ha kerékpározunk vagy sétálunk, az energiaigény miatt viszont nagyobb szén-dioxid-lábnyoma van ilyenkor az étkezésünknek. ","shortLead":"A károsanyag-kibocsátás csökken, ha kerékpározunk vagy sétálunk, az energiaigény miatt viszont nagyobb...","id":"20200615_Nagyobb_labnyomu_etrenddel_jar_a_seta_es_a_biciklizes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eff18208-6856-4f90-82af-4c41fc350ca6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d21072f-ba7d-4f4f-a5b8-0fe79939eed2","keywords":null,"link":"/zhvg/20200615_Nagyobb_labnyomu_etrenddel_jar_a_seta_es_a_biciklizes","timestamp":"2020. június. 15. 15:44","title":"Nagyobb lábnyomú étrenddel jár a séta és a biciklizés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b30e73a-ab04-461f-b927-9c3b9d17178c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már korábban is pletykálták, hogy vezeték nélküli fülhallgatón dolgozik a OnePlus, most pedig érkezett egy bizonyíték is erre.","shortLead":"Már korábban is pletykálták, hogy vezeték nélküli fülhallgatón dolgozik a OnePlus, most pedig érkezett egy bizonyíték...","id":"20200616_oneplus_vezetek_nelkuli_fules_tws","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b30e73a-ab04-461f-b927-9c3b9d17178c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d561465-74d6-4dd9-a052-ad650d63bb0d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200616_oneplus_vezetek_nelkuli_fules_tws","timestamp":"2020. június. 16. 10:03","title":"A OnePlus meglepetése lehet egy új vezeték nélküli füles","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]