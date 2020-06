Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ff5fda34-c89f-4d27-8e83-f9a569bbfdd0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bár az elkövető indítékát egyelőre nem tudják, a rendőrség nem kezeli terrorcselekményként a támadást.","shortLead":"Bár az elkövető indítékát egyelőre nem tudják, a rendőrség nem kezeli terrorcselekményként a támadást.","id":"20200621_Harman_meghaltak_egy_delangliai_keselesben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff5fda34-c89f-4d27-8e83-f9a569bbfdd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b29d0c65-1a20-467a-84e6-5e3259f52b6a","keywords":null,"link":"/vilag/20200621_Harman_meghaltak_egy_delangliai_keselesben","timestamp":"2020. június. 21. 12:02","title":"Hárman meghaltak egy dél-angliai késelésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"247e5eec-3abd-45f9-b3fe-3566d87dcf79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már jókora felirat is hirdeti, min háborodott fel a főváros vezetése.","shortLead":"Már jókora felirat is hirdeti, min háborodott fel a főváros vezetése.","id":"20200621_Karacsony_beszelgetni_hivta_kovetoit_aztan_rajzoltak_egyet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=247e5eec-3abd-45f9-b3fe-3566d87dcf79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da4c7748-1b77-47ed-83b1-a55fc28108ce","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Karacsony_beszelgetni_hivta_kovetoit_aztan_rajzoltak_egyet","timestamp":"2020. június. 21. 09:51","title":"Karácsony beszélgetni hívta követőit, aztán rajzoltak egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef3337bb-0fc8-4f73-a624-2ba0421d66b0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meglepetést hozhat az egyik idei iPhone, mármint ami a méretét illeti, még kisebb is lehet, mint sokak által éppen kompaktsága miatt kedvelt iPhone SE.","shortLead":"Meglepetést hozhat az egyik idei iPhone, mármint ami a méretét illeti, még kisebb is lehet, mint sokak által éppen...","id":"20200622_kis_meretu_kompakt_iphone_12_5_4_huvelykes_kepernyo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef3337bb-0fc8-4f73-a624-2ba0421d66b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c55cbcc-07b1-491a-9d84-53c7a3bd12f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200622_kis_meretu_kompakt_iphone_12_5_4_huvelykes_kepernyo","timestamp":"2020. június. 22. 00:03","title":"A kisebb telefonokra vágyóknak kedvezhet az iPhone 12-vel az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc2e5f0-04ad-41b2-9445-884e6984098a","c_author":"Szentirmay László","category":"kkv","description":"Ki fog itt pénzt költeni? ","shortLead":"Ki fog itt pénzt költeni? ","id":"20200621_Kinek_kampo_kinek_habzsolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2dc2e5f0-04ad-41b2-9445-884e6984098a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b801dd7a-8dda-4024-9c73-1adc8ef125a1","keywords":null,"link":"/kkv/20200621_Kinek_kampo_kinek_habzsolas","timestamp":"2020. június. 21. 05:00","title":"Kinek kampó, kinek habzsolás: szállodák féltérden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f03e299-5ed5-4785-a51b-9a3a3d004801","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rendszerátállás miatt több szolgáltatását is korlátozza a Takarékbank. Érdemes figyelni, mert a csoportos beszedéseket is érintik az intézkedések.","shortLead":"Rendszerátállás miatt több szolgáltatását is korlátozza a Takarékbank. Érdemes figyelni, mert a csoportos beszedéseket...","id":"20200622_takarekbank_szolgaltatas_korlatozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f03e299-5ed5-4785-a51b-9a3a3d004801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fe40e99-6606-479e-8a12-c88d66a503f3","keywords":null,"link":"/kkv/20200622_takarekbank_szolgaltatas_korlatozas","timestamp":"2020. június. 22. 09:19","title":"Néhány napig korlátozottan lesznek elérhetőek a Takarékbank szolgáltatásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"238f915c-a183-4834-a849-75fd2316c7dd","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Egyre kevésbé teljesíti a magyar gazdaság az euróövezeti tagság feltételeit, holott mélyen integrálódott a valutaövezetbe. A csúcsvezetők nem is törik magukat, hogy belépjenek, de a lemaradás nem válik dicsőségükre.","shortLead":"Egyre kevésbé teljesíti a magyar gazdaság az euróövezeti tagság feltételeit, holott mélyen integrálódott...","id":"202025__maastrichti_kriteriumok__tavolodo_magyarorszag__elfekvoben__euroeretlenseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=238f915c-a183-4834-a849-75fd2316c7dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cb3d544-f16a-4392-a304-acfc6ac0a6da","keywords":null,"link":"/360/202025__maastrichti_kriteriumok__tavolodo_magyarorszag__elfekvoben__euroeretlenseg","timestamp":"2020. június. 22. 07:00","title":"Egyre távolabb a magyar euró, úgy tűnik, a kormánynak igénye sincs rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c3f87f-481f-435a-a9f6-29d4477fcf91","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Huszonegy eset a múlt szombaton kialakult gócponthoz, egy piachoz köthető.","shortLead":"Huszonegy eset a múlt szombaton kialakult gócponthoz, egy piachoz köthető.","id":"20200620_koronavirus_fertozott_kina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60c3f87f-481f-435a-a9f6-29d4477fcf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f90d6c33-756e-4e47-959d-e62e2b072982","keywords":null,"link":"/vilag/20200620_koronavirus_fertozott_kina","timestamp":"2020. június. 20. 21:50","title":"27 új koronavírus-fertőzöttet találtak Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edf459cf-c309-4ed4-8a66-3b37b7ce8ba1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lefújták a veszélyhelyzetet, egyre közelebb járunk a teljes újranyitáshoz; a Lánchíd és a tűzijáték miatt veszett össze a főváros a kormánnyal; sorra vizsgálják felül a cégek a rasszizmus gyanújába került márkaneveiket és logókat. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Lefújták a veszélyhelyzetet, egyre közelebb járunk a teljes újranyitáshoz; a Lánchíd és a tűzijáték miatt veszett össze...","id":"20200621_Es_akkor_lanchid_budapest_veszelyhelyzet_tata_ingatlanok_oltoanyag_tuzijatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=edf459cf-c309-4ed4-8a66-3b37b7ce8ba1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed045b60-33e6-404d-9c3a-09fb26bd839b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200621_Es_akkor_lanchid_budapest_veszelyhelyzet_tata_ingatlanok_oltoanyag_tuzijatek","timestamp":"2020. június. 21. 07:55","title":"És akkor csontvázak helyett a Lánchíd esik ki a szekrényből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]