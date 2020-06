Feléledtünk. Olvasópróba volt ma. Vecsei H. Miklós először rendez nálunk. És hogy mit? A darabot Anthony McCarten írta. A történetből könyvet és filmforgatókönyvet is készített. A négyszereplős színpadi mű előbb volt meg a sokszereplős filmnél. A film világsiker lett. Nemrég mutatták be. A színpadi jogokat Magyarországon a Rózsavölgyi kapta meg. És hát akkor mi is a darab? Biztos már kitalálták. Vagy sejtik. Mindenesetre a színdarab középpontja egy Rómában zajló találkozó. Még pontosabban: a Vatikánban történik. Az egyik személy fölélesztette a vörös cipő viselésének pápai hagyományát, és saját illatot kevert ki számára egy parfümkészítő. A másik egy életvidám argentin, aki egyszerűen öltözködik, tud tangózni, régebben kidobóemberként is dolgozott egy tangóklubban. Nagy focirajongó. Előbbi Mozartot játszik zongorán. Utóbbi az ABBÁ-ra táncol. Igen, A két pápa című darabot mutatjuk be – szeptember végén. XVI. Benedek – Jordán Tamás. Bergoglio bíboros, a későbbi Ferenc pápa: Lukács Sándor. És hát Molnár Piroska úgy döntött a mi nagy örömünkre, hogy mégsem vonul vissza a színháztól: ő lesz az előadásban Brigitta nővér. Sophia nővért pedig Trokán Anna alakítja. Sokszor fogunk erről még beszélni. ❤️

Kis párbeszéd A két pápából:

XVI. Benedek pápa: Maga szereti a focit? Én is szeretem, de sosem értettem, mi olyan izgalmas benne.

Bergoglio bíboros: Még a világbajnokság alatt sem? Egy német-argentin, ha összejönne…

XVI. Benedek: Igen, az jó lenne. (Bevesz egy cukrot.)

Ez nem a film színpadi változata, nem is dokumentumjáték: XVI. Benedek és Bergoglio bíboros elképzelt vitáit mutatja be. Jelentős témákat boncolgat, és nagyon is mer humoros lenni. Valós történések alapján készült, de nem a valóság hű ábrázolása a célja.

Nagyon arra készülünk, hogy július közepén kinyitjuk a jegypénztárunkat. Köszönjük, hogy velünk vannak, velünk maradtak, és bízunk benne, hogy hamarosan találkozunk.❤️

Fontos! Kiemelten figyelünk a higiénés körülményekre, rendszeresen és sokszor fertőtlenítünk.

Fotók: Szokodi Bea.

Vecsei H. Miklós először rendez a Rózsavölgyi Szalonban, mégpedig A két pápa című darabot - közölte a színház a Facebookon.

Mint emlékeztetnek, a darabot Anthony McCarten írta, aki a történetből könyvet és filmforgatókönyvet is készített, a négyszereplős színpadi mű előbb volt meg a sokszereplős filmnél.

A filmet 2019 decemberében mutatta be a Netflix, és három jelölést is magáénak tudhatott az idei Oscar-gálán. XVI. Benedek pápát Anthony Hopkins, Jorge Mario Bergoglio bíborost, a későbbi Ferenc pápát Jonathan Pryce játszotta,

a Rózsavölgyiben előbbit Jordán Tamás, utóbbi Lukács Sándor játssza majd.

Bár korábban Molnár Piroska azt mondta, visszavonul a színháztól, az előadásban ő alakítja majd Brigitta nővért, Sophia nővér szerepében pedig Trokán Annát láthatják a nézők.

A színház hozzáteszi: ez nem a film színpadi változata, nem is dokumentumjáték: XVI. Benedek és Bergoglio bíboros elképzelt vitáit mutatja be. "Jelentős témákat boncolgat, és nagyon is mer humoros lenni. Valós történések alapján készült, de nem a valóság hű ábrázolása a célja" - írták.

A bemutató szeptember végén lesz.