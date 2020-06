Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe79fe9e-1894-47e7-8f69-c8b7e3511064","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vecsei H. Miklós a Rózsavölgyiben rendezi meg A két pápát. A bemutató szeptemberben lesz. ","shortLead":"Vecsei H. Miklós a Rózsavölgyiben rendezi meg A két pápát. A bemutató szeptemberben lesz. ","id":"20200622_A_ket_papa_Rozsavolgyi_Szalon_Vecsei_H_Miklos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe79fe9e-1894-47e7-8f69-c8b7e3511064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa61e12f-236f-43ac-a16c-6d59fe64d99b","keywords":null,"link":"/elet/20200622_A_ket_papa_Rozsavolgyi_Szalon_Vecsei_H_Miklos","timestamp":"2020. június. 22. 13:59","title":"Magyar színpadon vitatkozik a két pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf1d6c8-5245-4ae6-88c3-3ba0183e622a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter állítja, nyitott az egyeztetésre.","shortLead":"A miniszter állítja, nyitott az egyeztetésre.","id":"20200620_szinmuveszeti_egyetem_itm_palkovics_laszlo_modellvaltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cf1d6c8-5245-4ae6-88c3-3ba0183e622a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e7d8bda-d1b5-4b5c-99ea-10dc6c68548b","keywords":null,"link":"/itthon/20200620_szinmuveszeti_egyetem_itm_palkovics_laszlo_modellvaltas","timestamp":"2020. június. 20. 18:15","title":"Palkovics kész tárgyalni a Színművészeti Egyetem hallgatóival, ha közvetlen megkeresést kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9817d12e-1f31-4126-b13f-f8a21f080a9f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint 200 rendőr és több óra elteltével tudta csak megfékezni a tombolókat, akik rendőrautókat is megrongáltak és kirakatokat zúztak be.","shortLead":"Több mint 200 rendőr és több óra elteltével tudta csak megfékezni a tombolókat, akik rendőrautókat is megrongáltak és...","id":"20200621_Komoly_zavargasok_voltak_szombat_ejjel_Stuttgartban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9817d12e-1f31-4126-b13f-f8a21f080a9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7686850-2cad-47f4-98ae-6de9ffd2775e","keywords":null,"link":"/vilag/20200621_Komoly_zavargasok_voltak_szombat_ejjel_Stuttgartban","timestamp":"2020. június. 21. 10:47","title":"Komoly zavargások voltak szombat éjjel Stuttgartban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1622514b-85ff-49ce-b240-09994fa1c265","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook még pénteken tette rá a kezét a svéd Mapillary nevű cégre, de egyelőre nem világos, mit fognak vele kezdeni.","shortLead":"A Facebook még pénteken tette rá a kezét a svéd Mapillary nevű cégre, de egyelőre nem világos, mit fognak vele kezdeni.","id":"20200622_facebook_mapillary_terkepes_szolgaltatas_street_view","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1622514b-85ff-49ce-b240-09994fa1c265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42251b5f-63b7-459c-ba81-7584183e274a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200622_facebook_mapillary_terkepes_szolgaltatas_street_view","timestamp":"2020. június. 22. 12:03","title":"A Facebooknak is van már Street View-ja, megvették a Mapillaryt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577de642-402b-4104-b0f1-c05364a29d4e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kilenc hónappal azután sem kapott büntetést egyetlen felhasználó sem, miután a Facebook elkötelezte magát, hogy felveszi a kesztyűt a fenyegetőző, zaklató oltásellenesek ellen.","shortLead":"Kilenc hónappal azután sem kapott büntetést egyetlen felhasználó sem, miután a Facebook elkötelezte magát...","id":"20200621_Egyetlen_zaklato_oltasellenest_sem_buntetett_meg_eddig_a_Facebook","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=577de642-402b-4104-b0f1-c05364a29d4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35c78f13-a985-4fc6-b5cd-86330326ce3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200621_Egyetlen_zaklato_oltasellenest_sem_buntetett_meg_eddig_a_Facebook","timestamp":"2020. június. 21. 11:15","title":"Egyetlen zaklató oltásellenest sem büntetett meg eddig a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cccaca11-9381-4857-92c6-916534cc9a7e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Korábban 10-50 centiméteres kődarabok zúdultak a vasúti pályára.","shortLead":"Korábban 10-50 centiméteres kődarabok zúdultak a vasúti pályára.","id":"20200620_nagymaros_szob_vonatkozlekedes_sarlavina_kodarab","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cccaca11-9381-4857-92c6-916534cc9a7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6a5d514-210f-453e-a9d2-3a132d3da614","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200620_nagymaros_szob_vonatkozlekedes_sarlavina_kodarab","timestamp":"2020. június. 20. 14:53","title":"Elképesztő sár- és kőlavina a síneken: július előtt nem lesz vonatközlekedés Nagymarosnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46fbaff2-8012-4b6c-8fce-a17510962945","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szenzorokkal teli útszakaszon speciális eszközökkel felszerelt személy- és teherautókat tesztelnek.","shortLead":"A szenzorokkal teli útszakaszon speciális eszközökkel felszerelt személy- és teherautókat tesztelnek.","id":"20200622_onvezeto_autok_veszik_birtokba_az_m86os_utat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46fbaff2-8012-4b6c-8fce-a17510962945&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff0da495-be45-417a-b196-22e398f2ef3f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200622_onvezeto_autok_veszik_birtokba_az_m86os_utat","timestamp":"2020. június. 22. 12:54","title":"Önvezető autók veszik birtokba az M86-os utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e69edfd-32d4-40ba-a681-70680507c8dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hat embert állítottak elő a rendőrök Örkényben egy eldurvult családi vita után. \r

\r

","shortLead":"Hat embert állítottak elő a rendőrök Örkényben egy eldurvult családi vita után. \r

\r

","id":"20200621_Lovoldozes_Orkenyben_ahogy_megallt_a_haz_elott_mar_zaporoztak_betondarabok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e69edfd-32d4-40ba-a681-70680507c8dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e613f722-6333-4cae-bb60-408f04d69a1d","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Lovoldozes_Orkenyben_ahogy_megallt_a_haz_elott_mar_zaporoztak_betondarabok","timestamp":"2020. június. 21. 15:59","title":"Lövöldözés Örkényben: \"ahogy megállt a ház előtt, már záporoztak a betondarabok\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]