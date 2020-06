Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e8a801a-fa84-458c-8322-05c905c5a8e1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Magányos vacsoraasztal, gázálarc és egy igencsak aktuális kérdés: Frenk új klipes száma 2019-ben született, és tél végén jelent meg ugyan, de mintha megjósolta volna az idei tavaszunkat.","shortLead":"Magányos vacsoraasztal, gázálarc és egy igencsak aktuális kérdés: Frenk új klipes száma 2019-ben született, és tél...","id":"20200623_Frenk_Mi_van_veletek_video_klip_premier","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e8a801a-fa84-458c-8322-05c905c5a8e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4418ba92-8ce5-4567-9d70-ff10258b5bf5","keywords":null,"link":"/kultura/20200623_Frenk_Mi_van_veletek_video_klip_premier","timestamp":"2020. június. 23. 10:01","title":"Premier: Nem karantén-dal, de nagyon is 2020-ról szól Frenk új klipje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e96e820-1816-49de-8451-abf47be470cd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A járványveszély miatt többen levélszavazásra buzdítanak, de az amerikai elnök szerint az nem lenne tiszta játszma.","shortLead":"A járványveszély miatt többen levélszavazásra buzdítanak, de az amerikai elnök szerint az nem lenne tiszta játszma.","id":"20200622_donald_trump_levelszavazas_valasztasi_csalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e96e820-1816-49de-8451-abf47be470cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23f7cd3c-7f7e-4391-88d3-25c05fefc161","keywords":null,"link":"/vilag/20200622_donald_trump_levelszavazas_valasztasi_csalas","timestamp":"2020. június. 22. 19:05","title":"Trump: A levélben szavazás választási csaláshoz vezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d460b767-8733-4044-8cdd-31a2856bf9fa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Milliárdos osztalékot vehetett ki cégéből a Karmelita kolostort felújító Confector Mérnökiroda Kft. tulajdonosa.\r

\r

","shortLead":"Milliárdos osztalékot vehetett ki cégéből a Karmelita kolostort felújító Confector Mérnökiroda Kft. tulajdonosa.\r

\r

","id":"20200622_budai_Var_Karmelita_kolostor_Confector","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d460b767-8733-4044-8cdd-31a2856bf9fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc8931ec-4222-4f13-a7cc-58acc573a069","keywords":null,"link":"/kkv/20200622_budai_Var_Karmelita_kolostor_Confector","timestamp":"2020. június. 22. 11:53","title":"Családi körben renoválják a budai Várat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fc704cc-907a-494b-8659-f1b14d07300d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Személyautóval három, busszal is egy órás várakozásra számítson, ha Romániába akar menni. ","shortLead":"Személyautóval három, busszal is egy órás várakozásra számítson, ha Romániába akar menni. ","id":"20200621_Tobb_orat_kell_varni_a_csanadpalotai_es_a_roszkei_hataratkelonel_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fc704cc-907a-494b-8659-f1b14d07300d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4396770-da1d-488e-a0bf-a9428f85b401","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Tobb_orat_kell_varni_a_csanadpalotai_es_a_roszkei_hataratkelonel_is","timestamp":"2020. június. 21. 11:46","title":"Több órát kell várni a csanádpalotai és a röszkei határátkelőnél is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf9b2852-d32e-4843-af59-a753b64ab22b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mint mikor egy földön fekvő embert zsebelnek ki - ehhez hasonlítja a kormány intézkedéseit, amelyek több száz milliós kiesést jelentenek az amúgy is nehéz helyzetben lévő önkormányzatoknak Pikó András. A Józsefváros polgármestere a HVG Teraszon arról beszélt: nem sok esélyt lát arra, hogy a hatalom visszakozzon, pedig szerinte nem lenne Orbán Viktornak rosszabb, ha nem bántaná az önkormányzatokat. ","shortLead":"Mint mikor egy földön fekvő embert zsebelnek ki - ehhez hasonlítja a kormány intézkedéseit, amelyek több száz milliós...","id":"20200622_Piko_Andras_a_HVG_Terasz_vendege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf9b2852-d32e-4843-af59-a753b64ab22b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"733d69ac-24f7-4e2b-a6bd-7d023936fdef","keywords":null,"link":"/360/20200622_Piko_Andras_a_HVG_Terasz_vendege","timestamp":"2020. június. 22. 11:15","title":"\"Építeni nem csak kormányzati pénzből lehet\" - Pikó András a HVG Terasz vendége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e69edfd-32d4-40ba-a681-70680507c8dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hat embert állítottak elő a rendőrök Örkényben egy eldurvult családi vita után. \r

\r

","shortLead":"Hat embert állítottak elő a rendőrök Örkényben egy eldurvult családi vita után. \r

\r

","id":"20200621_Lovoldozes_Orkenyben_ahogy_megallt_a_haz_elott_mar_zaporoztak_betondarabok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e69edfd-32d4-40ba-a681-70680507c8dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e613f722-6333-4cae-bb60-408f04d69a1d","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Lovoldozes_Orkenyben_ahogy_megallt_a_haz_elott_mar_zaporoztak_betondarabok","timestamp":"2020. június. 21. 15:59","title":"Lövöldözés Örkényben: \"ahogy megállt a ház előtt, már záporoztak a betondarabok\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"705b6c5b-eec1-4e27-b33d-ac71400e2753","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy látszik, a kéményseprőknek nem szóltak, hogy Budapesten is átveszi a munkájukat a Katasztrófavédelem.","shortLead":"Úgy látszik, a kéményseprőknek nem szóltak, hogy Budapesten is átveszi a munkájukat a Katasztrófavédelem.","id":"20200621_Netan_egy_politikai_bosszuhadjarat_aldozataiva_valtak_a_fovarosi_fustfaragok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=705b6c5b-eec1-4e27-b33d-ac71400e2753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"188ee4e0-cbd8-4e93-96ef-d06600fc6c8d","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Netan_egy_politikai_bosszuhadjarat_aldozataiva_valtak_a_fovarosi_fustfaragok","timestamp":"2020. június. 21. 19:11","title":"\"Netán egy politikai bosszúhadjárat áldozataivá váltak a fővárosi füstfaragók?\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64459adc-e1d8-4fc6-91cc-9cec7365b4b7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatvanas évektől a rendszerváltás időszakáig tartalmaz fotókat az a főként negatívokból álló gyűjtemény, amely a Budapest Főváros Levéltárának őrizetébe került. ","shortLead":"A hatvanas évektől a rendszerváltás időszakáig tartalmaz fotókat az a főként negatívokból álló gyűjtemény, amely...","id":"20200622_Kozel_150_ezer_foto_kerult_elo_a_szocialista_Budapestrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64459adc-e1d8-4fc6-91cc-9cec7365b4b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81e55a20-3bed-403e-9f87-48704ed26cc8","keywords":null,"link":"/elet/20200622_Kozel_150_ezer_foto_kerult_elo_a_szocialista_Budapestrol","timestamp":"2020. június. 22. 14:17","title":"Közel 150 ezer, eddig nem látott fotó került elő a szocialista Budapestről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]