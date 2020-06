Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Elkaptak egy kecskeméti tolvajt, aki a gyanú szerint üzeneteket hagyott a feltört üzletekben. A kedvenc helye egy kocsma volt, azt két hónap alatt négyszer törhette fel. Üzent a betörő, miután kirámolta a kecskeméti üzletet: "Csöves, hol a péz?" Ez egy egyszeri történet lesz, mert nem történnek lényeges mutációk a vírusban – mondta a Semmelweis Egyetem rektora, Merkely Béla a Magyar Hírlapnak adott interjúban. Merkely: Az influenzával szemben a Covid-19 el fog tűnni. Egy férfi vállalta, hogy beszerzi és beépíti a felvonót az intézménybe, a pénzt azonban felélte. Milliókat kapott, hogy liftet építsen az esztergomi kórházba, de inkább magára költötte a pénzt. Zöldítés helyett a drasztikus hatékonyságnövelést célzó beruházásokra fókuszálnak a kkv-k. Viszont hosszú távon ezek is csökkentik az ökológiai lábnyomukat. Sorra mondják vissza a magyar cégek a zöld projekteket. Az egyetem elnökének egy év múlva jár le a megbízatása, és nem indul újra a posztért. Távozik a CEU rektori posztjáról Michael Ignatieff. Hatalom- és tőkekoncentráció, a tolerancia csökkenése, idegengyűlölet, létbizonytalanság és egzisztenciális félelmek - a járványok sok száz évvel ezelőtt, így a XIV. században is ezekkel a társadalmi hatásokkal jártak. Nincs új a nap alatt. Jobban hasonlít egymásra a középkori pestis- és a koronavírus-járvány, mint gondolnánk. A borospoharak méretével is manipulálhatnak a vendéglátóipari egységek, hogy minél hamarabb pótolják a járvány miatt elmaradt bevételeiket. A nagy borospoharas trükk: így manipulálják a beülős helyek, hogy többet fogyasszon.