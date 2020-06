Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Eddig 200 sékelre büntették az állampolgárok, ha nem viseltek maszkot, ezt az összeget emelték most meg 500-ra.","shortLead":"Eddig 200 sékelre büntették az állampolgárok, ha nem viseltek maszkot, ezt az összeget emelték most meg 500-ra.","id":"20200622_maszkviseles_birsag_izrael","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d29ca2b-e26b-4e4c-8f89-b4b327900417","keywords":null,"link":"/vilag/20200622_maszkviseles_birsag_izrael","timestamp":"2020. június. 22. 21:45","title":"50 ezer forintnyi bírságot kell fizetni Izraelben, ha valaki nem hord maszkot az utcán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Zivatarokra, pénteken felhőszakadásra is számítani lehet.","shortLead":"Zivatarokra, pénteken felhőszakadásra is számítani lehet.","id":"20200624_csapadek_hetvege_idojaras_szerda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e972f758-e35c-433c-a6fa-38bb1c3c2f86","keywords":null,"link":"/elet/20200624_csapadek_hetvege_idojaras_szerda","timestamp":"2020. június. 24. 15:20","title":"Meleg, de viharos napok állnak előttünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3378a88e-8047-4732-aca2-7a0a4760f51c","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"A koronavírus-járvány borítékolható következménye, hogy az egészségipar lesz a következő évek egyik – uniós és állami – pénzosztási terepe. ","shortLead":"A koronavírus-járvány borítékolható következménye, hogy az egészségipar lesz a következő évek egyik – uniós és állami –...","id":"202025__egeszsegipar__vakcinagyartas__uzleti_szempontok__tereprendezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3378a88e-8047-4732-aca2-7a0a4760f51c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e03dbd82-5f2e-4f10-8526-42666a523fe2","keywords":null,"link":"/360/202025__egeszsegipar__vakcinagyartas__uzleti_szempontok__tereprendezes","timestamp":"2020. június. 23. 07:00","title":"Még hogy az egészségügy nem üzlet! Szinte bármire lehet közpénzt szerezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42cf7acb-174f-479f-8293-c80c5a545eae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nappal korábban egy elhunytról jött hír. A beazonosított fertőzöttek száma héttel emelkedett.","shortLead":"Egy nappal korábban egy elhunytról jött hír. A beazonosított fertőzöttek száma héttel emelkedett.","id":"20200624_fertozottek_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42cf7acb-174f-479f-8293-c80c5a545eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7564d5ff-a454-4c95-9423-2bc5c8da483b","keywords":null,"link":"/itthon/20200624_fertozottek_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2020. június. 24. 09:42","title":"Három krónikus beteg hunyt el a koronavírus miatt Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae4e57f-205c-4bd5-8328-9c9959685c2b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A HVG volt főszerkesztő-helyettese számba veszi a főpolgármester elmúlt néhány hónapját és lehetséges irányokat is felvázol Karácsony Gergelynek. Vélemény. ","shortLead":"A HVG volt főszerkesztő-helyettese számba veszi a főpolgármester elmúlt néhány hónapját és lehetséges irányokat is...","id":"20200624_Horvath_Zoltan_A_tet_a_hely_a_befuto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cae4e57f-205c-4bd5-8328-9c9959685c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c1bdaad-79bb-4413-a225-887284e3dec7","keywords":null,"link":"/360/20200624_Horvath_Zoltan_A_tet_a_hely_a_befuto","timestamp":"2020. június. 24. 15:00","title":"Horváth Zoltán: Karácsony sikerének kulcsa az ellenzéki megállapodás ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66665fb2-3670-4e45-8778-b0987bdf17fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A változás a II., a XII., a XIII és a XIV. kerületet érinti. Van, ahol duplájára emelkedik a díj, Zuglóban jelentősen bővül a fizetős utcák száma augusztustól. ","shortLead":"A változás a II., a XII., a XIII és a XIV. kerületet érinti. Van, ahol duplájára emelkedik a díj, Zuglóban jelentősen...","id":"20200624_kerulet_dragul_a_parkolas_Budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66665fb2-3670-4e45-8778-b0987bdf17fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dba80663-649d-4016-b144-fd7a452f896c","keywords":null,"link":"/itthon/20200624_kerulet_dragul_a_parkolas_Budapest","timestamp":"2020. június. 24. 15:37","title":"Több kerületben is jelentősen drágul a parkolás Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0889a78c-93c2-4938-b50e-7a048efd8e00","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az olaszországi Sienai Egyetem kutatói szerint a mikroműanyag-szennyezés már az emberi világtól távol eső antarktiszi táplálékláncba is mélyen beszűrődött.","shortLead":"Az olaszországi Sienai Egyetem kutatói szerint a mikroműanyag-szennyezés már az emberi világtól távol eső antarktiszi...","id":"20200624_deli_sark_muanyag_kornyezetszennyezes_mikromuanyag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0889a78c-93c2-4938-b50e-7a048efd8e00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c285ddf-7429-48b8-bd67-0d54a3eef7d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200624_deli_sark_muanyag_kornyezetszennyezes_mikromuanyag","timestamp":"2020. június. 24. 16:03","title":"Mérföldkő, de a szomorú fajtából: műanyagszemcséket találtak már a Déli-sarkvidék szárazföldjén is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd849fd2-0faf-46c1-920c-ef85786ae1fe","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Enyhül a járványhelyzet, de sok, a vészhelyzet idején hirtelen hozott intézkedés és felvetett terv velünk marad még pár hónapig a fővárosi közlekedésben: ideiglenes bringasávok, forgalomcsillapítás, sebességkorlátozás. Megpróbáltunk utánajárni, mi marad ebből, és mire számíthatunk később.","shortLead":"Enyhül a járványhelyzet, de sok, a vészhelyzet idején hirtelen hozott intézkedés és felvetett terv velünk marad még pár...","id":"20200624_budapest_kozlekedese_a_jarvanyhelyzet_utan_es_kesobb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd849fd2-0faf-46c1-920c-ef85786ae1fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b30d894-28ed-47e5-b3f7-119c8d0f7c00","keywords":null,"link":"/itthon/20200624_budapest_kozlekedese_a_jarvanyhelyzet_utan_es_kesobb","timestamp":"2020. június. 24. 12:00","title":"Kapóra jött a koronavírus Karácsonyéknak: teljesen átszabhatják a budapesti közlekedést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]