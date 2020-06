Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bojko Boriszov fedetlen szájjal ment meglátogatni egy kolostort. 53 ezer forintnak megfelelő levára bírságolták.","shortLead":"Bojko Boriszov fedetlen szájjal ment meglátogatni egy kolostort. 53 ezer forintnak megfelelő levára bírságolták.","id":"20200624_bojko_boriszov_szajmaszk_arcmaszk_bolgar_miniszterelnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05f3b117-bbe2-4841-ad18-8dcb89ff5a20","keywords":null,"link":"/vilag/20200624_bojko_boriszov_szajmaszk_arcmaszk_bolgar_miniszterelnok","timestamp":"2020. június. 24. 05:03","title":"Megbírságolták a bolgár miniszterelnököt, amiért nem viselt maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ec015dc-7853-41fd-9a6d-6d5b95188882","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EU 27 országában készítettek felmérést az alapjogok tiszteletben tartásáról.","shortLead":"Az EU 27 országában készítettek felmérést az alapjogok tiszteletben tartásáról.","id":"20200625_emberi_jogok_alapjog_eu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ec015dc-7853-41fd-9a6d-6d5b95188882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3df79aa2-1f32-44bc-af68-c05be1a4d839","keywords":null,"link":"/itthon/20200625_emberi_jogok_alapjog_eu","timestamp":"2020. június. 25. 09:05","title":"A magyarok szerint a legkevésbé fontosak az emberi jogok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11b827f8-1b3c-4f67-874b-33a95d11c8c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A már Magyarországon is rendelhető új prémium szabadidő-autó akkumulátora mostantól gyorsabban tölthető.","shortLead":"A már Magyarországon is rendelhető új prémium szabadidő-autó akkumulátora mostantól gyorsabban tölthető.","id":"20200625_felfrissult_a_2019es_ev_autoja_a_jaguar_ipace_villanyauto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11b827f8-1b3c-4f67-874b-33a95d11c8c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b4200ea-ebba-44f1-81ad-9d0e2e318252","keywords":null,"link":"/cegauto/20200625_felfrissult_a_2019es_ev_autoja_a_jaguar_ipace_villanyauto","timestamp":"2020. június. 25. 06:41","title":"Máris felfrissült a 2019-es Év Autója, a Jaguar I-Pace villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0662259e-2923-4e75-a512-9791bd410e64","c_author":"Gyöngyösi Márton","category":"itthon","description":"Teljes kormánypárti tarolás a Balkánon. Vélemény.","shortLead":"Teljes kormánypárti tarolás a Balkánon. Vélemény.","id":"20200624_A_szerbiai_valasztasok_tanulsagai_a_magyar_ellenzek_szamara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0662259e-2923-4e75-a512-9791bd410e64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdeced50-675b-4187-93f0-a7ad437e453a","keywords":null,"link":"/itthon/20200624_A_szerbiai_valasztasok_tanulsagai_a_magyar_ellenzek_szamara","timestamp":"2020. június. 24. 11:28","title":"A szerbiai választások tanulságai a magyar ellenzék számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0014441f-d94b-4582-81ca-3e91b84d93ec","c_author":"Domány András","category":"kkv","description":"Jövő márciusig érvényes a könnyítés a közfoglalkoztatásban.","shortLead":"Jövő márciusig érvényes a könnyítés a közfoglalkoztatásban.","id":"20200625_veszelyhelyzet_munkanelkuliek_kozmunka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0014441f-d94b-4582-81ca-3e91b84d93ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df486f34-5efe-44f0-8dd6-c9efac84aeed","keywords":null,"link":"/kkv/20200625_veszelyhelyzet_munkanelkuliek_kozmunka","timestamp":"2020. június. 25. 09:18","title":"Hiába ért véget a veszélyhelyzet, a munkanélküliekből ezután is sokkal könnyebben lehet közmunkás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"653a412b-49c4-46e4-a349-5b55bd0b3efb","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Mostanáig bírta ki katonai parádé nélkül Vlagyimir Putyin orosz elnök: eredetileg május 9-én tartották volna a náci Németország felett aratott győzelem 75. évfordulója alkalmából a katonai díszszemlét, de a koronavírus terjedése miatt elhalasztották. A járvány még tombol ugyan Oroszországban – több mint 600 ezer igazolt fertőzöttjük van –, de ettől még megtöltötték a Vörös teret, Putyin pedig elmondhatta, elképzelhetetlen, milyen lett volna a világ, ha nem kel védelmére a Vörös Hadsereg, amely „pótolhatatlan árat fizetett Európa szabadságáért”. Moszkvában egyébként a járvány miatt még tilos tömegrendezvényeket tartani. A díszszemle alatt sem a felvonuló katonák, sem a díszvendégek túlnyomó többsége nem viselt maszkot, a tribünön pedig minden hely foglalt volt.","shortLead":"Mostanáig bírta ki katonai parádé nélkül Vlagyimir Putyin orosz elnök: eredetileg május 9-én tartották volna a náci...","id":"20200624_Katonai_parade_Oroszorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=653a412b-49c4-46e4-a349-5b55bd0b3efb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abc717c2-9e53-4345-8bd7-3995773f182b","keywords":null,"link":"/nagyitas/20200624_Katonai_parade_Oroszorszagban","timestamp":"2020. június. 24. 16:05","title":"Oroszországban nemcsak a vírus menetel, hanem a katonák is – Nagyítás képgaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98612b25-bd82-4d4a-8f73-99c6c70ca4c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai méhészek egyetlen év alatt elvesztették a méhállományuk 43,7 százalékát, ami sokkal súlyosabb veszteség, mint amivel korábban számoltak.","shortLead":"Az amerikai méhészek egyetlen év alatt elvesztették a méhállományuk 43,7 százalékát, ami sokkal súlyosabb veszteség...","id":"20200623_mehpusztulas_egyesult_allamok_felmeres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98612b25-bd82-4d4a-8f73-99c6c70ca4c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f0fa26c-4ca4-4a95-a5a5-a5db175cc2ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20200623_mehpusztulas_egyesult_allamok_felmeres","timestamp":"2020. június. 23. 18:15","title":"Soha nem látott méhpusztulás söpört végig az Egyesült Államokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42180870-c60d-4a3a-82f8-589629ebcb1d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Máig heves viták folynak arról, hogy mi volt történelmi szükségszerűség az első világháború utáni években. Trianon 100 év múltán is kísértő sokkja viszont vitathatatlan. A Trianon-érzést megfogalmazó, a Trianon-kérdést elemző tengernyi írás közül a traumaközeli években születettekből válogat a centenáriumon a hvg360 – 13. rész. Gálffi László olvassa fel Karinthy Frigyes írását. Szép Ernő versét elmondja: Kerekes Éva.","shortLead":"Máig heves viták folynak arról, hogy mi volt történelmi szükségszerűség az első világháború utáni években. Trianon 100...","id":"20200624_Trianon_Kimondva_Szep_Erno_Felho_Karinthy_Frigyes_Fiuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42180870-c60d-4a3a-82f8-589629ebcb1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0e0cbb7-b112-4d8b-b71e-afcf2ea0a787","keywords":null,"link":"/360/20200624_Trianon_Kimondva_Szep_Erno_Felho_Karinthy_Frigyes_Fiuk","timestamp":"2020. június. 24. 19:00","title":"Trianon. Kimondva: Szép Ernő: Felhő; Karinthy Frigyes: Fiúk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]