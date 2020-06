Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"014546c6-7494-4e97-8502-d447bd62251d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy fiatal férfi esett be az érkező villamos elé a megállóban. A vezető időben vészfékezett, így a férfi könnyű sérülésekkel megúszta a balesetet.","shortLead":"Egy fiatal férfi esett be az érkező villamos elé a megállóban. A vezető időben vészfékezett, így a férfi könnyű...","id":"20200624_megallo_villamos_budapesten_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=014546c6-7494-4e97-8502-d447bd62251d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6492e54a-df1d-4d42-b78d-1721fecbc9c2","keywords":null,"link":"/itthon/20200624_megallo_villamos_budapesten_baleset","timestamp":"2020. június. 24. 20:31","title":"A megállóba érkező villamos elé zuhant egy fiatal Budapesten, de túlélte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04713a0a-47a2-4efd-8351-0b6c5f2eb9a7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Jogtalan számítógépes behatolással és hackerek toborzásával bővültek a Wikileaks-alapító elleni vádak.","shortLead":"Jogtalan számítógépes behatolással és hackerek toborzásával bővültek a Wikileaks-alapító elleni vádak.","id":"20200625_Julian_Assange_vad_usa_wikileaks","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04713a0a-47a2-4efd-8351-0b6c5f2eb9a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e6beb1-f1f9-4e52-9d0e-790b761a7d73","keywords":null,"link":"/vilag/20200625_Julian_Assange_vad_usa_wikileaks","timestamp":"2020. június. 25. 06:23","title":"Bővítették a vádat Julian Assange ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef6e64a9-cc85-43c8-8a50-96c979414400","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szocialisták már nyáron nekiállnának az ellenzéki egyeztetésnek a 2022-es országgyűlési választásra. A szerdai bejelentés szerint meg akarják vitatni, hogy az összes választókerületben tartsanak-e előválasztást, és legyen-e közös lista.","shortLead":"A szocialisták már nyáron nekiállnának az ellenzéki egyeztetésnek a 2022-es országgyűlési választásra. A szerdai...","id":"20200624_mszp_ellenzek_egyeztetes_valasztas_tarselnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef6e64a9-cc85-43c8-8a50-96c979414400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14050019-4212-4a5d-8d8d-b48952c5d3e6","keywords":null,"link":"/itthon/20200624_mszp_ellenzek_egyeztetes_valasztas_tarselnok","timestamp":"2020. június. 24. 18:26","title":"Kunhalmi: Az MSZP-nek kell az ellenzéki együttműködés „kötőszövetének” lennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40dd1400-db4c-4987-8a28-9de4ef76833a","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"3,5 liter. A fejlett hibrid hajtásláncnak köszönhetően konkrétan ennyit fogyasztott az első rövid városi próbánkon a Honda praktikus új kisautója. ","shortLead":"3,5 liter. A fejlett hibrid hajtásláncnak köszönhetően konkrétan ennyit fogyasztott az első rövid városi próbánkon...","id":"20200626_kivul_kicsi_belul_nagy_es_teljesen_hibrid_kiprobaltuk_az_uj_honda_jazzt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40dd1400-db4c-4987-8a28-9de4ef76833a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"092eb108-9657-4981-88f6-54c70a1e9c88","keywords":null,"link":"/cegauto/20200626_kivul_kicsi_belul_nagy_es_teljesen_hibrid_kiprobaltuk_az_uj_honda_jazzt","timestamp":"2020. június. 26. 07:59","title":"Kívül kicsi, belül nagy és teljesen hibrid: kipróbáltuk az új Honda Jazzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d370b23a-ade5-4139-902d-635558dc908f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szijjártó Péter szerint \"elfogadhatatlanul hosszú várakozási idő” van Záhonynál. ","shortLead":"Szijjártó Péter szerint \"elfogadhatatlanul hosszú várakozási idő” van Záhonynál. ","id":"20200625_Szijjarto_atkelo_a_magyarukran_hatar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d370b23a-ade5-4139-902d-635558dc908f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"917f25d3-71b9-4ae2-8aee-23a0d56a4f76","keywords":null,"link":"/itthon/20200625_Szijjarto_atkelo_a_magyarukran_hatar","timestamp":"2020. június. 25. 13:34","title":"Megnyílik az összes átkelő a magyar–ukrán határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f24d3f9b-e833-4f68-ba28-a55e11c7c300","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hirtelen támadott, visszafelé sült el a kés.","shortLead":"Hirtelen támadott, visszafelé sült el a kés.","id":"20200626_Combon_szurta_magat_az_ittas_tamado","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f24d3f9b-e833-4f68-ba28-a55e11c7c300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de7fad3f-3b18-4a1e-86fc-bbed4b839960","keywords":null,"link":"/itthon/20200626_Combon_szurta_magat_az_ittas_tamado","timestamp":"2020. június. 26. 08:13","title":"Combon szúrta magát az ittas támadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67d68ffb-7a3f-486a-98ac-efdc2b6bfd8a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alaposan átalakította a Google a fényképek és videók tárolására öt éve létrehozott Google Fotók mobilos alkalmazását. ","shortLead":"Alaposan átalakította a Google a fényképek és videók tárolására öt éve létrehozott Google Fotók mobilos alkalmazását. ","id":"20200626_google_fotok_rancfelvarras_dizajn","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67d68ffb-7a3f-486a-98ac-efdc2b6bfd8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdcb44f3-8150-4b34-90c7-ef4596224c7c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200626_google_fotok_rancfelvarras_dizajn","timestamp":"2020. június. 26. 09:03","title":"Nézzen rá a Google Fotókra, átszabták a kinézetét, és új funkciókat is kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c864977b-3036-47f6-bce2-a4883b373aa6","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Állatorvos végzettsége dacára nem tudja mi az a nünüke, azt viszont tisztán látja, hogy miért haladnak Magyarországon vontatottan a korrupciós büntetőügyek. Hadházy egyebek mellett elárulja, lát-e reális esélyt arra, hogy a miniszterelnök, vagy Mészáros Lőrinc gazdagodásával kapcsolatban vizsgálat induljon, s azt is, hogy leszotyizhatja-e Polt Péter fejét Orbán Viktor.","shortLead":"Állatorvos végzettsége dacára nem tudja mi az a nünüke, azt viszont tisztán látja, hogy miért haladnak Magyarországon...","id":"20200625_Hadhazy_Akos_a_HVG_Terasz_vendege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c864977b-3036-47f6-bce2-a4883b373aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aff2e7f2-7a35-4498-89c8-9778bd4e2ab8","keywords":null,"link":"/360/20200625_Hadhazy_Akos_a_HVG_Terasz_vendege","timestamp":"2020. június. 25. 19:00","title":"\"Kérdés, hogy le lehet-e váltani a kormányt, vagy forradalom kell\" – Hadházy Ákos a HVG Terasz vendége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]