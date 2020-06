Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a3aed27a-9eba-46ea-94f4-1d3dadb09ee6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az esőzések után kialakult árhullám a vízszintemelkedés mellett 911 köbméter szemetet is hozott Ukrajnából és Romániából.","shortLead":"Az esőzések után kialakult árhullám a vízszintemelkedés mellett 911 köbméter szemetet is hozott Ukrajnából és...","id":"20200624_tisza_szemet_ukrajna_romania","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3aed27a-9eba-46ea-94f4-1d3dadb09ee6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e3b875d-43db-4eea-aff9-30b0792277c4","keywords":null,"link":"/zhvg/20200624_tisza_szemet_ukrajna_romania","timestamp":"2020. június. 24. 17:04","title":"Árad a Tisza, több száz köbméter szemetet hoz magával ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7730fa23-c230-4896-a724-d08d8ebc4010","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Egy főtanácsnoki indítvány megállapította, hogy Magyarország nemcsak a tranzitzónákkal, hanem a visszatoloncolásokkal is megsértette az uniós jogot. ","shortLead":"Egy főtanácsnoki indítvány megállapította, hogy Magyarország nemcsak a tranzitzónákkal, hanem a visszatoloncolásokkal...","id":"20200625_Magyarorszag_Europai_Unio_Birosag_fotanacsnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7730fa23-c230-4896-a724-d08d8ebc4010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"559ffa89-f045-410b-8301-b3b6a0177a7e","keywords":null,"link":"/itthon/20200625_Magyarorszag_Europai_Unio_Birosag_fotanacsnok","timestamp":"2020. június. 25. 11:50","title":"Újabb elmarasztalásra számíthat menekültügyben Magyarország az Európai Bíróságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9c407a-1784-4788-a80d-a2ad24adbcca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Inkább hosszabb távon lehet lakáspiaci és lakáshitelpiaci hatása az MNB keddi döntésének.","shortLead":"Inkább hosszabb távon lehet lakáspiaci és lakáshitelpiaci hatása az MNB keddi döntésének.","id":"20200624_lakasarak_havi_torleszto_kamatcsokkenes_mnb_jegybank","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e9c407a-1784-4788-a80d-a2ad24adbcca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"592b6158-423a-400e-a714-baf9ff9bc750","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200624_lakasarak_havi_torleszto_kamatcsokkenes_mnb_jegybank","timestamp":"2020. június. 24. 08:58","title":"Mi lesz a havi törlesztéssel és a lakásárakkal a kamatcsökkenés után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"242b39cd-205a-40f5-9af1-e3e0a38d128f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bérek stagnálhatnak, a nyugdíjak reálértéke csökkenhet idén - írja friss prognózisában a gazdaságkutató.","shortLead":"A bérek stagnálhatnak, a nyugdíjak reálértéke csökkenhet idén - írja friss prognózisában a gazdaságkutató.","id":"20200625_Elvetette_optmista_forgatokonyvet_a_GKI_sulyos_visszaesesre_szamit_iden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=242b39cd-205a-40f5-9af1-e3e0a38d128f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d729159-2b2e-4100-b521-25d4c4cfe1e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200625_Elvetette_optmista_forgatokonyvet_a_GKI_sulyos_visszaesesre_szamit_iden","timestamp":"2020. június. 25. 05:31","title":"Elvetette optimista forgatókönyvét a GKI, súlyos visszaesésre számít idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6258aa-37d8-4b93-a944-26413f4ea8dd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Fidesz alelnöke szerint új szabályozás kellene a magyar sör- és üdítőital-piacon. Megszüntetnék a termékkizárólagosságot biztosító szerződések rendszerét.","shortLead":"A Fidesz alelnöke szerint új szabályozás kellene a magyar sör- és üdítőital-piacon. Megszüntetnék...","id":"20200624_kosa_lajos_italgyarto_sor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea6258aa-37d8-4b93-a944-26413f4ea8dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b7b9f18-1e36-4bed-9dc4-8dc749e6ab9b","keywords":null,"link":"/kkv/20200624_kosa_lajos_italgyarto_sor","timestamp":"2020. június. 24. 17:41","title":"Kósa Lajos megrendszabályozná a külföldi italgyártókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b2e8a9d-6b58-4ae5-a42a-f2784c6d9236","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy mondattal elintézte az államtitkár a választ arra a kérdésre, kiknek jár az okmány.","shortLead":"Egy mondattal elintézte az államtitkár a választ arra a kérdésre, kiknek jár az okmány.","id":"20200624_diplomata_utlevel_magyar_levente_valasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b2e8a9d-6b58-4ae5-a42a-f2784c6d9236&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e483a38e-6f7b-40e2-84f7-ab8c5297cf41","keywords":null,"link":"/itthon/20200624_diplomata_utlevel_magyar_levente_valasz","timestamp":"2020. június. 24. 18:38","title":"Válaszolt a kormány: az kap diplomata-útlevelet, akinek segítséget jelent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d712764-87f7-4829-b767-8c532671471c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Valamikor úgyis véget ért volna a fosszilis tüzelőanyagok iránti igény növekedése, ám a Boston Consulting Group legújabb elemzése szerint a járvány okozta válság több mint egy évtizeddel felgyorsíthatta a folyamatot.\r

","shortLead":"Valamikor úgyis véget ért volna a fosszilis tüzelőanyagok iránti igény növekedése, ám a Boston Consulting Group...","id":"20200624_Lehet_hogy_a_valsag_utan_sem_ter_vissza_a_korabbi_szintre_a_fosszilis_energiahordozok_fogyasztasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d712764-87f7-4829-b767-8c532671471c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdbefb20-f641-454c-9717-2069b6fb776d","keywords":null,"link":"/zhvg/20200624_Lehet_hogy_a_valsag_utan_sem_ter_vissza_a_korabbi_szintre_a_fosszilis_energiahordozok_fogyasztasa","timestamp":"2020. június. 24. 16:15","title":"Lehet, hogy a válság után sem tér vissza a korábbi szintre a fosszilis energiahordozók fogyasztása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Milliárdos osztalékot szerzett Tiborcz István vállalkozása a visegrádi szállodaépület eladásából.","shortLead":"Milliárdos osztalékot szerzett Tiborcz István vállalkozása a visegrádi szállodaépület eladásából.","id":"20200624_luxushotel_tiborcz_vsgrd_visegrad_hotel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b75ca96-cb0f-4bc0-a67b-ddfe633c69f6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200624_luxushotel_tiborcz_vsgrd_visegrad_hotel","timestamp":"2020. június. 24. 16:57","title":"3,6 milliárd forintért adott el Tiborcz cége egy félkész luxushotelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]