Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e79be31-f0ee-48a2-a83f-ea5bff38cc51","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Tesla közel 10 százalékkal növelte a már meglévő napelemei hatékonyságát, miközben az árukat egymillió forintnyi összeggel vitte lejjebb.","shortLead":"A Tesla közel 10 százalékkal növelte a már meglévő napelemei hatékonyságát, miközben az árukat egymillió forintnyi...","id":"20200630_tesla_napelem_hatekonysag_aram","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e79be31-f0ee-48a2-a83f-ea5bff38cc51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9e61faa-5afd-48bd-a5b2-450f4e89fd3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200630_tesla_napelem_hatekonysag_aram","timestamp":"2020. június. 30. 08:03","title":"A Tesla egymillióval olcsóbban ad 10 százalékkal jobb napelemeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1967680f-25af-4629-9ea1-c7041b16fad5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos a DK-s Varga Zoltánnak válaszolt, aki korábban azt állította, hogy vizsgálat fenyegeti a kórházakat, ahol túl sok lesz a koronavírusteszt.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos a DK-s Varga Zoltánnak válaszolt, aki korábban azt állította, hogy vizsgálat fenyegeti...","id":"20200629_Muller_Cecilia_a_korhazak_nem_vegeznek_kevesebb_tesztet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1967680f-25af-4629-9ea1-c7041b16fad5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37d03256-73be-4cde-9180-e24d497dbcee","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_Muller_Cecilia_a_korhazak_nem_vegeznek_kevesebb_tesztet","timestamp":"2020. június. 29. 14:08","title":"Müller Cecília: Szó sincs a tesztek csökkentéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7821f143-27bc-4f92-b9d1-71d0e33aacbc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A modernizált Audi Q5 karakteresebb megjelenést, hátul a legmodernebb OLED lámpákat kapott amellett, hogy a teljes motorizációját áthangolták hibridhajtásra. ","shortLead":"A modernizált Audi Q5 karakteresebb megjelenést, hátul a legmodernebb OLED lámpákat kapott amellett, hogy a teljes...","id":"20200629_Audi_Q5_facelift","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7821f143-27bc-4f92-b9d1-71d0e33aacbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b29a51a5-4092-40e5-a818-a7fe0cfe15c4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200629_Audi_Q5_facelift","timestamp":"2020. június. 29. 14:41","title":"Itt a legnépszerűbb Audi SUV frissítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f7a3994-1327-4a0d-874d-3b2a27f2098d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A perzsa állam az iráni Forradalmi Gárda tábornokának meggyilkolásával vádolja az amerikai elnököt és több tucat washingtoni tisztségviselőt.\r

","shortLead":"A perzsa állam az iráni Forradalmi Gárda tábornokának meggyilkolásával vádolja az amerikai elnököt és több tucat...","id":"20200629_iran_teheran_donald_trump_kaszim_szulejmani_drontamadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f7a3994-1327-4a0d-874d-3b2a27f2098d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a88005f5-790c-4df3-a010-ad276e2cde3b","keywords":null,"link":"/vilag/20200629_iran_teheran_donald_trump_kaszim_szulejmani_drontamadas","timestamp":"2020. június. 29. 15:10","title":"Irán elfogatóparancsot adott ki Donald Trump ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn hallgatta meg a magyar kormány és az Európai Parlament képviselőit az Európai Bíróság abban a perben, amit a magyar fél a jogállamiságról szóló jelentés elfogadása után indított.","shortLead":"Hétfőn hallgatta meg a magyar kormány és az Európai Parlament képviselőit az Európai Bíróság abban a perben, amit...","id":"20200629_sargentini_jelentes_europai_birosag_varga_judit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faee7842-01e7-4aa8-ab98-1ba8772881fd","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_sargentini_jelentes_europai_birosag_varga_judit","timestamp":"2020. június. 29. 21:29","title":"Októberben érkezik a főtanácsnok véleménye a Sargentini-jelentés elfogadásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42e112b0-d870-4693-b6cb-c098092a014f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A koronavírus-járvány, úgy tűnik, felgyorsít olyan folyamatokat, amelyek egyébként is zajlanak az autóiparban. Ilyen például, hogy eltűnnek a nagy autókiállítások. ","shortLead":"A koronavírus-járvány, úgy tűnik, felgyorsít olyan folyamatokat, amelyek egyébként is zajlanak az autóiparban. Ilyen...","id":"20200630_Lefujtak_a_jovo_evi_Genfi_Autoszalont_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42e112b0-d870-4693-b6cb-c098092a014f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66eac3aa-e399-4b87-8419-4340371d1fac","keywords":null,"link":"/cegauto/20200630_Lefujtak_a_jovo_evi_Genfi_Autoszalont_is","timestamp":"2020. június. 30. 08:55","title":"Elmarad a jövő évi Genfi Autószalon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d3024e-dd2e-4d86-ae7e-862a88dd6708","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az államtitkár szerint nem lehet véleményt mondani az új tankönyvekről, hiszen még nem is próbálták ki azokat, ugyanakkor szerinte kiválóak. A történelemtanárok azt hangsúlyozzák, hogy ők szakmai érveket fogalmaztak meg, és egy tapasztalt tankönyvszerző, vagy tanár igenis tud véleményt formálni egy kiadványról. ","shortLead":"Az államtitkár szerint nem lehet véleményt mondani az új tankönyvekről, hiszen még nem is próbálták ki azokat...","id":"20200630_Leiskolaztak_a_tortenelemtanarok_Retvari_Bencet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87d3024e-dd2e-4d86-ae7e-862a88dd6708&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e094ebd8-50a9-4f76-83a4-58934fa2d2c2","keywords":null,"link":"/elet/20200630_Leiskolaztak_a_tortenelemtanarok_Retvari_Bencet","timestamp":"2020. június. 30. 08:48","title":"Leiskolázták a történelemtanárok Rétvári Bencét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1784b95f-2344-4aad-8c99-c097b437e7f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szigeten semmiféle beruházás nem járhat a zöldfelület indokolatlan pusztításával a főpolgármester szerint.","shortLead":"A szigeten semmiféle beruházás nem járhat a zöldfelület indokolatlan pusztításával a főpolgármester szerint.","id":"20200630_karacsony_megvedi_a_hajogyari_szigetet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1784b95f-2344-4aad-8c99-c097b437e7f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5be9729c-89d1-4746-a2c4-a49ee77924b5","keywords":null,"link":"/itthon/20200630_karacsony_megvedi_a_hajogyari_szigetet","timestamp":"2020. június. 30. 10:44","title":"Karácsony: Megvédjük a Hajógyári-sziget zöldjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]