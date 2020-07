Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f094f4fb-ff85-46c6-b19d-0d08f6b880d5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két japán autógyártó közös terméke a most bemutatkozott plugin Suzuki Across.","shortLead":"A két japán autógyártó közös terméke a most bemutatkozott plugin Suzuki Across.","id":"20200701_Felig_Toyota_a_legujabb_Suzuki_SUV","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f094f4fb-ff85-46c6-b19d-0d08f6b880d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74cc420a-12a1-40b9-84f5-ae1be48e642d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200701_Felig_Toyota_a_legujabb_Suzuki_SUV","timestamp":"2020. július. 01. 20:45","title":"Félig Toyota az első zöld rendszámos Suzuki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61f2158a-afcb-4ed4-90d8-f944ed63b307","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"425 millió fotóból állt össze az a timelapse videó, amelyen a Naprendszer központi csillaga látható.","shortLead":"425 millió fotóból állt össze az a timelapse videó, amelyen a Naprendszer központi csillaga látható.","id":"20200701_nap_timelapse_video_sdo_solar_dynamics_observatory_napfigyelo_muhold_nasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61f2158a-afcb-4ed4-90d8-f944ed63b307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26a655fe-221a-4508-926f-5fe32db16001","keywords":null,"link":"/tudomany/20200701_nap_timelapse_video_sdo_solar_dynamics_observatory_napfigyelo_muhold_nasa","timestamp":"2020. július. 01. 15:03","title":"Lenyűgöző videó készült a Nap elmúlt 10 évéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f79c1d23-6d9e-4ef0-b4b0-3bc9b42cd6e4","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége szerint az adónem nagyban hozzájárult a feketegazdaság visszaszorulásához.","shortLead":"A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége szerint az adónem nagyban hozzájárult a feketegazdaság...","id":"20200701_Kata_vallalkozok_VOSZ","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f79c1d23-6d9e-4ef0-b4b0-3bc9b42cd6e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71db0509-bcb0-4b6e-8867-0fda1bb643bf","keywords":null,"link":"/kkv/20200701_Kata_vallalkozok_VOSZ","timestamp":"2020. július. 01. 16:26","title":"A VOSZ sem ért egyet a kata-szabályok változásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b608e702-63ac-445a-8bc7-75b71c1f64e9","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A kocsik tervezett élettartama 40 év, és akár sivatagi környezetben is működnek. ","shortLead":"A kocsik tervezett élettartama 40 év, és akár sivatagi környezetben is működnek. ","id":"20200702_Hamarosan_indul_az_egyiptomi_vasuti_kocsik_magyarorszagi_gyartasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b608e702-63ac-445a-8bc7-75b71c1f64e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ad7d54c-a06b-4d3c-9a25-ede670a3265c","keywords":null,"link":"/kkv/20200702_Hamarosan_indul_az_egyiptomi_vasuti_kocsik_magyarorszagi_gyartasa","timestamp":"2020. július. 02. 15:35","title":"Hamarosan indul az egyiptomi vasúti kocsik gyártása a Dunakeszi Járműjavítóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67d68ffb-7a3f-486a-98ac-efdc2b6bfd8a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Aki a Google fotós tárhelyére menti a telefonján lévő képeket, annak nem árt tudnia, hogy a Google Fotók alkalmazás most egy ideig nem mindenről készít biztonsági mentést. De aki szeretné, az visszakapcsolhatja magának a teljes mentést.","shortLead":"Aki a Google fotós tárhelyére menti a telefonján lévő képeket, annak nem árt tudnia, hogy a Google Fotók alkalmazás...","id":"20200702_google_fotok_alkalmazas_adatmentes_szinkronizalas_uzenetkuldo_facebook_instagram_viber","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67d68ffb-7a3f-486a-98ac-efdc2b6bfd8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6dc7718-1581-4266-a606-d46a5765e9cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200702_google_fotok_alkalmazas_adatmentes_szinkronizalas_uzenetkuldo_facebook_instagram_viber","timestamp":"2020. július. 02. 11:03","title":"Deaktiváltak egy fontos beállítást a Google Fotókban, külön kérnie kell, ha minden képet el szeretne menteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a3dc1fe-bfdb-4cb2-b663-1add1b26db7b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Noha kilenc éven át a kormány által támogatott főpolgármester állt Budapest élén, lassan, de szinte folyamatosan már akkor is romlott a főváros gazdasági pozíciója az országon belül.","shortLead":"Noha kilenc éven át a kormány által támogatott főpolgármester állt Budapest élén, lassan, de szinte folyamatosan már...","id":"202027_lelassitott_budapest_tobb_megye_gyorsabban_fejlodik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a3dc1fe-bfdb-4cb2-b663-1add1b26db7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eb1d9b6-7aac-4c96-b412-4ac815fe72a1","keywords":null,"link":"/360/202027_lelassitott_budapest_tobb_megye_gyorsabban_fejlodik","timestamp":"2020. július. 02. 17:00","title":"Lelassított Budapest: több megye is gyorsabban fejlődik a fővárosnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72e9a698-e155-461b-9e9c-7fcd14c1befc","c_author":"Horn Andrea","category":"itthon","description":"A több mint tízezer PCR-minta alapján mindössze 3 aktív koronavírus-fertőzöttet találtak az országban az országos, reprezentatív szűrés során, amelynek részletes eredményeit most ismertette a Semmelweis Egyetem rektora.","shortLead":"A több mint tízezer PCR-minta alapján mindössze 3 aktív koronavírus-fertőzöttet találtak az országban az országos...","id":"20200701_koronavirus_jarvany_h_uncover_merkely_bela_szures","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72e9a698-e155-461b-9e9c-7fcd14c1befc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6e66ab1-f221-4d06-9f87-1ab2f9178d3d","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_koronavirus_jarvany_h_uncover_merkely_bela_szures","timestamp":"2020. július. 01. 11:33","title":"Merkely csapata 10 ezer emberből csak 3 vírusfertőzöttet talált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6922539e-82a8-4d3f-893e-c445ff4e0dca","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Ez a nyár valószínűleg nem a hosszú, tengerparti nyaralásokról fog szólni, viszont most sem lehetetlen olyan programot találni, ahova az egész család szívesen megy, kicsik és nagyok is egyformán élvezik, és biztonságban is érezhetjük magunkat. Ilyen hely a Familypark, Ausztria legnagyobb szabadidőparkja.","shortLead":"Ez a nyár valószínűleg nem a hosszú, tengerparti nyaralásokról fog szólni, viszont most sem lehetetlen olyan programot...","id":"feelaustria_20200629_Tokeletes_hely_kisgyermekkel_a_veszhelyzet_utan_de_a_social_distancing_koraban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6922539e-82a8-4d3f-893e-c445ff4e0dca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aed1339-f7ce-417e-831a-ef7c0e2341f1","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_20200629_Tokeletes_hely_kisgyermekkel_a_veszhelyzet_utan_de_a_social_distancing_koraban","timestamp":"2020. július. 01. 07:30","title":"Tökéletes hely kisgyermekkel a vészhelyzet után, de a social distancing korában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"46648010-47e4-4d77-8a24-a2a93aeb3adc","c_partnertag":"feelaustria"}]