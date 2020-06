Néhány hete csak kapkodtuk a fejünket, hogy mindenütt autósmozik nyílnak. Az 50-es, 60-as évek amerikai életérzését azonban nem sokáig élvezhették a rajongók, úgy tűnik, viharos gyorsasággal csukják be ezeket. És nem csak az érdeklődés hiánya miatt.

Logikus lépés volt a koronavírus miatt bevezetett korlátozó intézkedések idején egy olyan lehetőséget nyújtani a filmek szerelmeseinek, ami, ha nem is nyújt igazi moziélményt, legalább valamennyire hasonlít arra a csodára, ami Auguste és Louis Lumière találmányának megjelenése óta elvarázsolta világot.

A drive-in mozikban a saját autónk számára veszünk jegyet (olyan 4-5 ezer forintért), abban ülhet akár az egész család is, vagy egy 4-5 fős baráti társaság (persze továbbra is a klasszikus forma az igazi, a romantikus randihelyzet), a vetített filmek hangját az autórádión, a megadott frekvencián halljuk, a popcornt több helyen görkoris személyzet hozza a kocsihoz vagy megvehetjük a büfében.

Igazából lenne ennek hangulata, láttuk ezt számtalan amerikai filmben (néhányat lejjebb fel is idézünk), de valahogy ma már nem biztos, hogy akkora élmény a saját autóból – amelyben úgyis órákat ülünk naponta a dugóban – nézni a nem túl friss filmeket.

Mert a filmkínálat nagyon fontos lenne. És persze jó újra nézni olyan klasszikusokat, mint a Ponyvaregény vagy a Másnaposok, de igazából ezeket letöltjük otthon, és jó minőségben megnézzük a karosszékből.

Panam autósmozi (Árkád) © FB/ Panam autósmozi

A koronavírus-járvány idején világszerte bezártak a mozik, a forgalmazók pedig visszatartották az új filmeket, így ezeket az autósmozikban sem vetíthették (sehol a világon). Sőt úgy tudjuk, hogy a hazai forgalmazók még a beígért régebbi filmeket is időnként az utolsó pillanatban mondták vissza vagy emelték az árát.

Ráadásul, míg a kertmoziknál egy-egy vetítés jogdíja 20 ezer forint, az autósmozinál ez a bevétel 30 százaléka. Tehát szinte minden ellene szólt az autós moziknak, azt leszámítva, hogy ez volt egy ideig az egyetlen moziélmény-lehetőség. Most már a „normál” mozik is kinyithatnak, és ha nem is láthatunk még nagy blockbuster filmeket, azért már néhány premiert fel tudtunk sorolni korábbi cikkünkben.

Mindez meg is látszik a forgalmon

„Épp jókor telefonál, vasárnap volt az utolsó vetítés, kénytelenek vagyunk bezárni” – mondja a vonal túlsó végén a Panam Autósmozi üzemeltetője. Már a korábbi években is működött a nyári hónapokban az Árkád tetején úgynevezett drive-in mozi, ugyanakkor most alig két hetet bírt ki: június 13-án nyílt, és már vége is. Az utolsó napokban 10-20 százalékos kihasználtsággal működött, noha a nullszaldót olyan 60 százalék biztosítaná – tudtuk meg.

Na, nem baj, nézzük mi a helyzet a Westendnél – gondoltuk. Az üzemeltető Budapest Rooftop Cinema Facebook-oldala azzal szembesít, hogy épp június 30-án van a búcsúvetítés. Danny Boyle – szerintünk alulértékelt – vígjátéka, a Yesterday az utolsó film, amit saját autónk üléséből nézhetünk meg, onnantól már csak a Mamuttető nevű normál kertmozi üzemel a pláza tetején. (Az autósmozi tehát pont négy hetet élt.)

WestEnd Drive-in © FB / Budapest Rooftop Cinema

A Lupa Beach melletti parkolóban működő egyetlen új, nagy drive-in, amely még tartja magát, átlag félházzal működik, de ez nagyon filmfüggő: van, hogy 20, van, hogy 80 százalékos a kihasználtság. Ez egyébként az a helyszín, amely talán a leginkább idézi a klasszikus autós-mozi hangulatot: kint a természetben, egy tó partján a naplemente adja meg a kezdést az ottani vetítéseknek. (Egy plázaparkoló nyilván nem tudja nyújtani ezeket a szükséges pluszokat.)

Működik még ezen kívül Újpesten is autósmozi, ráadásul ingyen, de oda csak az újpestieket várják hétvégente, illetve vidéken is próbálkoznak a műfaj felélesztésével, például Tatabányán, vagy néhány napra Ráckevén.

A karantén olyan ötleteket is előhozott, mint az autós koncert (ahol autósmozi-szerűen élvezik, például a Tankcsapda – külön jogszabályt is érő – koncertjét a nézők), július elsejétől pedig a Müpa indít egy sajátos programot. 130 férőhellyel, a ház melletti parkolóban saját „autósmozit” rendezett be, ahol nem filmeket, hanem élőben zajló koncerteket nézhetünk majd a vásznon. (Mondjuk, odabenn a teremben a Budapest Bár vagy Péterfy Bori koncertezik, mindezt mi kint látjuk, és a kocsi rádióján halljuk. Belépő kocsinként 4000 forint.)

Lupa Autósmozi

Mozi az autófeljárón

„A mostani hype sokkal inkább nosztalgia. A kertmozik vagy az autósmozik más korhoz, más életformához kötődnek. A jelen helyzetben tekintsük vicces pótléknak. Poén, vicc, de üzleti tervet nem építenék rá” – nyilatkozta Réz András író, filmesztéta nemrég. És valóban, mint látjuk, üzletileg elég kétséges volt ezek beindítása, de azt az életérzést sem kapjuk már meg, amit oly sok amerikai filmben láthattunk.

Mert természetesen a tengerentúlról származik a műfaj.

A 30-as években egy filmrajongó autóápolási cikk forgalmazó, bizonyos Richard Hollingsheadnek a testes édesanyja panaszkodott, milyen kényelmetlenek a székek moziban, mire a fiú kitalálta, hogy csinál egy olyan mozit, ahol az autók kényelmes üléseiről lehet a filmeket nézni. Az első ilyen autósmozit 1933 júniusában nyitotta meg a New Jerseyben található Camdenben, otthonának kocsifeljáróján. Lepedőket feszített ki két fa közé az udvaron, emögé rádiót helyezett el, a kocsija tetejéről egy 1928-as Kodak Projectorral vetítette a filmeket. Az ős autósmozi szlogenje az volt, hogy „Az egész családot szívesen látjuk, függetlenül attól, milyen hangosak a gyerekek”.

Természetesen – jól tudjuk ezt a filmekből – a családok mellett a szerelmespárok kedvelt helyei lettek az ilyen mozik, ahol nem is biztos, hogy a film érdekelte a fiatalokat, mint inkább a félhomály által rejtett összebújás.

A camdeni mozi azonban csak három évig működött. Az 1934-ben a pennsylvaniai Orefieldben megnyílt Shankweiler's Drive-in viszont mind a mai napig üzemel.

A legnagyobb probléma az volt, hogy a hátsó sorokban nem hallották a hangszórókból sugárzott hangot (vagy nem akkor, amikor kellet volna), ezért később bevezették az autókba helyezhető kis hangszórókat, amelyeket használat után csak vissza kellett akasztani a két kocsi közé elhelyezett tartóoszlopra. Ma már abból indulnak ki, hogy minden kocsiban van rádió, és egy meghatározott frekvencián sugározzák a filmek hangját.

Rock and roll és autósmozi – 5 drive-in jelenet a filmeken

Az autósmozik a rock and roll korszakban, az 1950-es és az 1960-as évek elején élték fénykorukat. Ekkor az Egyesült Államokban közel ötezer üzemelt. Később azonban a bérleti díjak növekedésével, a videókölcsönzők, majd az internet megjelenésével ez a szám drasztikusan lecsökkent, ma már kevesebb mint 500 ilyen hely van Amerikában. (Ebben nincs benne a koronavírus miatt megnyitott drive-inek száma.)

A popkultúrába viszont örökre beivódott, számtalan filmben láthattuk a zöld területre, a vászon elé érkező nagy, amerikai nyitott kocsikat.

1.

Talán az egyik legemlékezetesebb ilyen jelenet a Grease-ben van, ahol Danny (John Tarvolta) egy autósmoziban nyomul túl erőszakosan Sandyre (Olivia Newton-John), akit mindez megrémít és ellöki magától a fiút. Erre ő a parkoló mögötti játszótéren kezd bele a Sandy című dalba, miközben látjuk a filmvásznat is, ahol animált figurák táncolnak.

2.

De emlékezetes a Twister című filmbeli autósmozi-jelenet is. A vásznon épp az őrült Jack Nicholson tombol Stanley Kubrick Ragyogásában legendás és félelmetes baltájával, amikor a vihar lecsap a mozira és apróra zúz mindent a környéken.

3.

Peter Bogdanovich Célpontok című thrillerének nagyjelenetében az egykori horrorsztár utolsó filmjével közönségtalálkozóra készül egy drive-inben, közben viszont egy vietnami veterán a valóságban is vérengzésbe kezdett a városban és – naná –, hogy az autósmoziban sem hagyja abba. A vásznon vérengző alakokat játszó színésznek kell megállítani a valóságban vérengző alakot.

4.

Coppola A kívülállók című, a hatvanas években játszódó filmjében a bonyodalom egy autósmoziban kezdődik, ahol az egyik tinibanda fiútagjai a másik bandához tartozó lányoknak csapják a szelet, miközben a vásznon egy Buster Keaton-film megy. Persze, hogy kitör a tinibanda-háború, és semmi jóhoz nem vezet.

5.

Michel Gondry Egy makulátlan elme örök ragyogása című filozofikus filmjében Joel (Jim Carrey) ki akarja töröltetni az emlékezetéből (volt) barátnőjét, és ezen emlékekben többször is fel-felbukkan egy-egy autósmozis jelenet. Hol meghatóan néz fel Joel a vászonra, hol boldogan nevetnek a szerelmével a látottakon. Végül is, milyen emlékei lennének a 60-as évekből egy akkor fiatal párnak, mint az autósmozik?