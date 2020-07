Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"02734080-894e-438d-a362-53bb634aa23a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"\"Ha működőképes rockzenét akarsz, annak valamilyen szinten dörzsölődnie kell a hatalomhoz\" - vallja Nagy Feró. Épp ezért nem is tartja ördögtől valónak Demeter Szilárd állami popzenementori kinevezését és terveit, valamint mesél egy 500 milliós ajánlatról is.","shortLead":"\"Ha működőképes rockzenét akarsz, annak valamilyen szinten dörzsölődnie kell a hatalomhoz\" - vallja Nagy Feró. Épp...","id":"20200706_Semmikepp_nem_lazadnek_Meszaros_ellen__Nagy_Fero_a_HVG_Teraszon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02734080-894e-438d-a362-53bb634aa23a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3ce26f5-e8f4-48ee-9506-8c1bcc972f9b","keywords":null,"link":"/360/20200706_Semmikepp_nem_lazadnek_Meszaros_ellen__Nagy_Fero_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. július. 06. 19:00","title":"\"Semmiképp sem Mészáros ellen lázadnék\" - Nagy Feró a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"203996c3-5d98-4efb-a2d1-2381ef15b2a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség több civilautós-razzia után most egy olyan videóösszeállítást tett közzé, ahol motoros járőrőröké a főszerep.","shortLead":"A rendőrség több civilautós-razzia után most egy olyan videóösszeállítást tett közzé, ahol motoros járőrőröké...","id":"20200706_Motoros_rendorokon_keresztul_is_bele_lehet_futni_komoly_birsagba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=203996c3-5d98-4efb-a2d1-2381ef15b2a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62bf5d54-4e5d-4a1d-8577-d470896e3eae","keywords":null,"link":"/cegauto/20200706_Motoros_rendorokon_keresztul_is_bele_lehet_futni_komoly_birsagba","timestamp":"2020. július. 06. 09:00","title":"A motoros rendőrök is komoly bírságot szabhatnak ki – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a310ea2b-68d8-4e83-b141-e707fa6538f2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Joan Carrillo már másodszor hagyja ott a székesfehérvári klubot.","shortLead":"Joan Carrillo már másodszor hagyja ott a székesfehérvári klubot.","id":"20200706_Joan_Carillo_Fehervar_FC_vezetoedzo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a310ea2b-68d8-4e83-b141-e707fa6538f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0253f5ab-571b-4d11-8fb9-2d3fc57ae4b3","keywords":null,"link":"/sport/20200706_Joan_Carillo_Fehervar_FC_vezetoedzo","timestamp":"2020. július. 06. 13:11","title":"Távozik a bajnoki ezüstérmes Fehérvár FC vezetőedzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a41d65c9-ac12-456c-8d4f-f5c2383cb44f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sopronban, Szegeden vagy Szolnokon alig csökkent a bevásárlóközpontok látogatottsága a veszélyhelyzet alatt. Pécsen viszont inkább elkerülték a plázákat.","shortLead":"Sopronban, Szegeden vagy Szolnokon alig csökkent a bevásárlóközpontok látogatottsága a veszélyhelyzet alatt. Pécsen...","id":"20200706_Plaza_magyarok_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a41d65c9-ac12-456c-8d4f-f5c2383cb44f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8702434-c6a6-4ed2-82cc-52496be1784d","keywords":null,"link":"/kkv/20200706_Plaza_magyarok_jarvany","timestamp":"2020. július. 06. 09:16","title":"Vidéken úgy plázáztak a magyarok, mintha nem is lett volna koronavírus-járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már második napja nincs újabb magyarországi áldozata a koronavírus-járványnak.","shortLead":"Már második napja nincs újabb magyarországi áldozata a koronavírus-járványnak.","id":"20200706_koronavirus_fertozes_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"823ee057-dfba-4f2c-91de-d7805c7a4823","keywords":null,"link":"/itthon/20200706_koronavirus_fertozes_magyarorszag","timestamp":"2020. július. 06. 09:28","title":"Hat új fertőzött van és nincs újabb elhunyt beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kiderült, hogy a vezető egyben tulajdonosa a berendezések üzembehelyezésével megbízott cégnek.","shortLead":"Kiderült, hogy a vezető egyben tulajdonosa a berendezések üzembehelyezésével megbízott cégnek.","id":"20200705_ott_one_martonicz_lelegeztetogep_kulugyminiszterium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e75e2ef-78ed-42e1-8a3b-e521bd73cfc7","keywords":null,"link":"/kkv/20200705_ott_one_martonicz_lelegeztetogep_kulugyminiszterium","timestamp":"2020. július. 05. 16:24","title":"Lélegeztetőgépek: cikkünk nyomán menesztik az OTT-ONE felügyelőbizottsági tagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ee9775d-1203-463b-acce-485ca70c3831","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mindenkit figyelmeztettek Floridában, hogy kerülje a nem tengervizeket és a strandokat, mert agyevő amőba miatt lett beteg egy ember.","shortLead":"Mindenkit figyelmeztettek Floridában, hogy kerülje a nem tengervizeket és a strandokat, mert agyevő amőba miatt lett...","id":"20200706_agyevo_amoba_fertozes_floridaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ee9775d-1203-463b-acce-485ca70c3831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"187d7274-d83d-419d-9352-f94df31771a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200706_agyevo_amoba_fertozes_floridaba","timestamp":"2020. július. 06. 05:07","title":"Riadót fújtak a hatóságok: agyevő amőba fertőzött meg egy embert Floridában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Engedély nélkül távozott\" a börtön egy alacsony biztonsági besorolású fogvatartottja. ","shortLead":"\"Engedély nélkül távozott\" a börtön egy alacsony biztonsági besorolású fogvatartottja. ","id":"20200705_Megszokott_egy_elitelt_az_allampusztai_bortonbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2d7ad55-2fbe-4e3c-adc9-b0f59b5f19fc","keywords":null,"link":"/itthon/20200705_Megszokott_egy_elitelt_az_allampusztai_bortonbol","timestamp":"2020. július. 05. 15:27","title":"Megszökött egy elítélt az állampusztai börtönből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]