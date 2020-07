Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2cf3f5fb-a571-4b9d-935b-c63d14980b67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lengyel Róbert polgármester a kereskedelmi üzletek italárusítását is korlátozná.","shortLead":"Lengyel Róbert polgármester a kereskedelmi üzletek italárusítását is korlátozná.","id":"20200706_Alkoholfogyasztas_Siofok_Lengyel_Robert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2cf3f5fb-a571-4b9d-935b-c63d14980b67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c986dbde-8e49-4293-bf7a-8331b8321aae","keywords":null,"link":"/itthon/20200706_Alkoholfogyasztas_Siofok_Lengyel_Robert","timestamp":"2020. július. 06. 12:13","title":"Megtilthatják az utcai alkoholfogyasztást Siófokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47c3ff64-606a-494b-a328-6d2bca87de5f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tizedik alkalommal tér vissza a képernyőre, és új arculattal debütál a valóságshow.","shortLead":"Tizedik alkalommal tér vissza a képernyőre, és új arculattal debütál a valóságshow.","id":"20200707_Jubilal_a_ValoVilag_varjak_a_jelentkezoket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47c3ff64-606a-494b-a328-6d2bca87de5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0616bccd-7511-4da6-811e-3f37ead8145e","keywords":null,"link":"/elet/20200707_Jubilal_a_ValoVilag_varjak_a_jelentkezoket","timestamp":"2020. július. 07. 10:05","title":"Jubilál a ValóVilág, várják a jelentkezőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb826ca0-e56f-48a6-8ed3-c31c4691a87f","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Sokan talán nem is gondolnák, de akik átélték, tudják: ha felmondanak nekünk a munkahelyünkön, ugyanúgy gyászfolyamaton kell végigmennünk, mintha kapcsolati veszteség ért volna bennünket. Így válunk alkalmassá arra, hogy optimistán új munkahelyet keressünk, és ott újjászületve kiteljesítsük önmagunkat.","shortLead":"Sokan talán nem is gondolnák, de akik átélték, tudják: ha felmondanak nekünk a munkahelyünkön, ugyanúgy gyászfolyamaton...","id":"20200707_Igy_valunk_alkalmassa_az_uj_munkahelyre_miutan_felmondtak_nekunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb826ca0-e56f-48a6-8ed3-c31c4691a87f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5be5f94c-9f94-4c1f-8d2b-55e1104b4c3b","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200707_Igy_valunk_alkalmassa_az_uj_munkahelyre_miutan_felmondtak_nekunk","timestamp":"2020. július. 07. 13:15","title":"Így válunk alkalmassá az új munkahelyre, miután felmondtak nekünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64232f84-b099-470f-aca6-520502e14953","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szűk egy hónap lehet még hátra a Samsung Galaxy Note20 Ultra bemutatójáig, így várható volt, hogy előbb-utóbb előkerül majd egy-két kiszivárgott kép a készülékről. Erre egészen mostanáig kellett várni.","shortLead":"Szűk egy hónap lehet még hátra a Samsung Galaxy Note20 Ultra bemutatójáig, így várható volt, hogy előbb-utóbb előkerül...","id":"20200707_samsung_galaxy_note20_ultra_kiszivargott_foto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64232f84-b099-470f-aca6-520502e14953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35db00a9-0859-42b7-b8e5-87ab7b7b6968","keywords":null,"link":"/tudomany/20200707_samsung_galaxy_note20_ultra_kiszivargott_foto","timestamp":"2020. július. 07. 17:03","title":"Kiszivárgott fotókon a még be sem mutatott Samsung Galaxy Note20 Ultra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2020 októbere és decembere között például maximum 30 napra lehetne kiadni az ingatlant.","shortLead":"2020 októbere és decembere között például maximum 30 napra lehetne kiadni az ingatlant.","id":"20200707_Hivatalos_korlatozzak_az_airbnbs_lakaskiadast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d1503d7-3ef7-47b2-a989-bad4200e95ad","keywords":null,"link":"/kkv/20200707_Hivatalos_korlatozzak_az_airbnbs_lakaskiadast","timestamp":"2020. július. 07. 18:05","title":"Hivatalos: korlátozzák az airbnb-s lakáskiadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Alkotmánybíróság leterítette Orbán előtt a vörös szőnyeget, fideszes taktikával lesz foci Pécsen, a németeknél enyhül, az olaszoknál súlyosbodik a járvány. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Az Alkotmánybíróság leterítette Orbán előtt a vörös szőnyeget, fideszes taktikával lesz foci Pécsen, a németeknél...","id":"20200706_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73c2dc5b-d74a-4858-b5bb-8c95e3b90cdf","keywords":null,"link":"/360/20200706_Radar360","timestamp":"2020. július. 06. 08:00","title":"Radar360: Veszélyes az utazás és a lélegeztetőgép-biznisz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ab50d19-808b-4e8e-a646-c89ec1d7ecc5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"X-Tomi, aki elég komoly referenciákkal rendelkezik a virtuál tuningban, elkészítette a legerősebb Dodge Durango SUV pickup változatát.","shortLead":"X-Tomi, aki elég komoly referenciákkal rendelkezik a virtuál tuningban, elkészítette a legerősebb Dodge Durango SUV...","id":"20200705_Maris_kesz_a_710_loeros_amerikai_izomSUV_magyar_valtozata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ab50d19-808b-4e8e-a646-c89ec1d7ecc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4ab61ba-2cbb-4f55-9f7b-80997d896c01","keywords":null,"link":"/cegauto/20200705_Maris_kesz_a_710_loeros_amerikai_izomSUV_magyar_valtozata","timestamp":"2020. július. 06. 04:33","title":"Máris kész a 710 lóerős amerikai izom-SUV „magyar változata”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"260c6e6f-86c9-4ee3-bb34-b512ddb916f9","c_author":"Balla Györgyi - Csányi Nikolett","category":"kkv","description":"A Magyar Tudományos Akadémia elnöke is megszólalt a beruházás ellen, a Somogy Megyei Kormányhivatal mégis hozzájárult ahhoz, hogy 5 emeletes, 8 lakásos társasház épüljön Siófokon a parton. Civilek és szakmai szervezetek a viharjelzés pontosságát féltik, a beruházó viszont ragaszkodik a telekhez.","shortLead":"A Magyar Tudományos Akadémia elnöke is megszólalt a beruházás ellen, a Somogy Megyei Kormányhivatal mégis hozzájárult...","id":"20200706_siofok_obszervatorium_omsz_ingatlanpiac_viharjelzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=260c6e6f-86c9-4ee3-bb34-b512ddb916f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adc93868-323b-48bc-a1b6-87025b965de0","keywords":null,"link":"/kkv/20200706_siofok_obszervatorium_omsz_ingatlanpiac_viharjelzes","timestamp":"2020. július. 06. 06:30","title":"Nem lépett az állam a balatoni viharjelzés érdekében, társasház épülhet a siófoki obszervatórium mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]