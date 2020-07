Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9bb754c9-716a-42e8-b417-9a518b0625b7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen 117 millió forint elcsalásával vádol a nyíregyházi ügyészség egy házaspárt.","shortLead":"Összesen 117 millió forint elcsalásával vádol a nyíregyházi ügyészség egy házaspárt.","id":"20200706_kamuparto_hazaspar_vademeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bb754c9-716a-42e8-b417-9a518b0625b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9506149b-31d8-42dd-a2c1-7f4702bb0850","keywords":null,"link":"/itthon/20200706_kamuparto_hazaspar_vademeles","timestamp":"2020. július. 06. 10:54","title":"Kamupártokat vezető házaspár ellen emeltek vádat Szabolcsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f6f7392-2269-48e1-9bf8-89e7abf58572","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nemcsak a Balaton és a Velencei-tó, hanem a Tisza-tó mellett is kétszámjegyű a kereslet növekedése.","shortLead":"Nemcsak a Balaton és a Velencei-tó, hanem a Tisza-tó mellett is kétszámjegyű a kereslet növekedése.","id":"20200707_toparti_nyaralok_ingatlan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f6f7392-2269-48e1-9bf8-89e7abf58572&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2749327-953a-4de4-a94a-0b647dcc2d08","keywords":null,"link":"/kkv/20200707_toparti_nyaralok_ingatlan","timestamp":"2020. július. 07. 08:17","title":"Óriásit nőtt a tóparti nyaralók iránti kereslet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf3f5fb-a571-4b9d-935b-c63d14980b67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lengyel Róbert polgármester a kereskedelmi üzletek italárusítását is korlátozná.","shortLead":"Lengyel Róbert polgármester a kereskedelmi üzletek italárusítását is korlátozná.","id":"20200706_Alkoholfogyasztas_Siofok_Lengyel_Robert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2cf3f5fb-a571-4b9d-935b-c63d14980b67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c986dbde-8e49-4293-bf7a-8331b8321aae","keywords":null,"link":"/itthon/20200706_Alkoholfogyasztas_Siofok_Lengyel_Robert","timestamp":"2020. július. 06. 12:13","title":"Megtilthatják az utcai alkoholfogyasztást Siófokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4712bfcf-12e8-487a-b530-465a1586eacb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A benzines és dízelmotoros autók átadják a helyüket a villanyautóknak a német gyárakban. ","shortLead":"A benzines és dízelmotoros autók átadják a helyüket a villanyautóknak a német gyárakban. ","id":"20200707_Sorra_alakulnak_elektromos_auto_gyarakka_a_Volkswagen_klasszikus_uzemei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4712bfcf-12e8-487a-b530-465a1586eacb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42939edb-5260-4031-8da0-41377eaa32f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200707_Sorra_alakulnak_elektromos_auto_gyarakka_a_Volkswagen_klasszikus_uzemei","timestamp":"2020. július. 07. 09:20","title":"Sorra alakulnak elektromos autó gyárakká a Volkswagen klasszikus üzemei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f508ad5e-caaf-4eb5-894d-4ea1ffcbf0f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járvány Věra Jourová szerint minden korábbinál jobban rávilágított arra, hogy az újságírók szerepe kulcsfontosságú.","shortLead":"A járvány Věra Jourová szerint minden korábbinál jobban rávilágított arra, hogy az újságírók szerepe kulcsfontosságú.","id":"20200707_index_vera_jurova","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f508ad5e-caaf-4eb5-894d-4ea1ffcbf0f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04026f08-2455-4b48-a354-f9282140ff1d","keywords":null,"link":"/itthon/20200707_index_vera_jurova","timestamp":"2020. július. 07. 15:10","title":"Az Indexért aggódik az Európai Bizottság alelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93e216d1-0dee-4520-825e-1c7d7aca443e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A PlayStation 4-re megjelent The Last of Us Part II ijesztő reakciókat váltott ki néhány felhasználóból: fenyegető üzenetekkel bombázzák a játék egyik szereplőjének hangjáért felelős Laura Baileyt.","shortLead":"A PlayStation 4-re megjelent The Last of Us Part II ijesztő reakciókat váltott ki néhány felhasználóból: fenyegető...","id":"20200706_laura_bailey_halalos_fenyegetes_the_last_of_us_part_2","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93e216d1-0dee-4520-825e-1c7d7aca443e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ce036ee-82af-4f51-b31a-4fa79289d613","keywords":null,"link":"/tudomany/20200706_laura_bailey_halalos_fenyegetes_the_last_of_us_part_2","timestamp":"2020. július. 06. 09:03","title":"Halálos fenyegetéseket kap, megmutatta őket a Last of Us 2 szereplője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mindenféle taktikát bevet a Microsoft, hogy a Windows-használókat a megújult Edge böngésző felé terelje.","shortLead":"Mindenféle taktikát bevet a Microsoft, hogy a Windows-használókat a megújult Edge böngésző felé terelje.","id":"20200706_microsoft_chromium_edge_bongeszo_windows_10_frissites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8756de87-aff8-42b5-bdfa-4d1335ab052e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200706_microsoft_chromium_edge_bongeszo_windows_10_frissites","timestamp":"2020. július. 06. 12:03","title":"Annál is beleerőlteti a Windowsba új böngészőjét a Microsoft, aki nem kérne belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6388c3b-02f5-4a67-b3ad-faf2ff215bb4","c_author":"Szlavkovics Rita","category":"itthon","description":"Január 28-án közel hetven menekült kísérelt meg átjutni a röszkei határátkelőn a hajnali órákban, most született jogerős ítélet. ","shortLead":"Január 28-án közel hetven menekült kísérelt meg átjutni a röszkei határátkelőn a hajnali órákban, most született...","id":"20200707_Jogeros_itelet_szuletett_a_januari_roszkei_attores_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6388c3b-02f5-4a67-b3ad-faf2ff215bb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a8fabfd-488e-4bdf-8dda-d081c4751392","keywords":null,"link":"/itthon/20200707_Jogeros_itelet_szuletett_a_januari_roszkei_attores_ugyeben","timestamp":"2020. július. 07. 13:06","title":"Jogerős ítélet született a januári röszkei „áttörés” ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]