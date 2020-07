Undorító, amit Kaleta Gábor tett, a bíróság ítélete pedig felháborító és elfogadhatatlan – írta szerda este Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Facebook-oldalán, megfenyegetve a volt nagykövetet, hogy az ügynek még nincs vége.

Valamennyi gyermekvédelmi jogszabályt felülvizsgáljuk és szigorítani fogjuk úgy, hogy a pedofilok ezentúl a legsúlyosabb büntetéseket kapják, ne reménykedhessenek a bíróság enyhe ítéletében sem, és a jövőben nyilvános listákat lehessen vezetni róluk.

Az elképzelhetetlen, hogy bármilyen törvénymódosítás után a Kaleta ellen hozott ítélet súlyosbodjon vagy felülvizsgáltassák az ügyét, azonban Gulyás Gergely miniszter szavai alapján a jövőben szigorúbbak lehetnek a tényállások, ahogy elképzelhető az is, hogy ilyen jellegű bűncselekmény esetén ne lehessen lemondani a tárgyalás jogáról.

Posztja után megkérdeztük Kocsis Mátét, illetve a Fidesz sajtóosztályát, hogy a "nyilvános lista" pontosan mit takar, kik kerülnek fel rá, mennyi időre visszamenőleg és ki férhet hozzá azokhoz, de egyelőre nem kaptunk választ. Gulyás Gergely sem mondott róla részleteket, csak annyit, hogy a kormány támogatja a felvetést. Az adatvédelmi hatóság elnökét, Péterfalvi Attilát is megkérdeztük az ügyben, jövő hétre ígért választ.

A Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány vezetője, Gyurkó Szilvia szerint nem ördögtől való ötlet a nyilvántartás. Több okból is támogatják, hogy a szexuális erőszak elkövetőinek legyen egy regisztere, de tisztázni kell, hogy ez mire jó, milyen adatokat, milyen céllal és milyen körben tesznek nyilvánossá.

Miután a gyermekek elleni erőszaknál nagy a látencia, és nem is minden ügyben születik elmarasztaló ítélet, az elkövetők durván 0,7 százaléka kerülhet egy ilyen listára, ami több mint a semmi. Azonban nem szabad, hogy a nyilvántartás azt a hamis illúziót keltse, hogy ott azon mindenki ott van, akitől a gyereket óvni kell – mondja Gyurkó, hozzátéve: a regiszter léte növelheti a feljelentési hajlandóságot.

Az is érdekes kérdés, hogy ki szerepeljen a listán, ugyanis a gyerekek ellen szexuális erőszakot elkövetők 1-7 százaléka pedofil (vagyis csak gyerek hozza szexuális izgalomba), a döntő többségnél ez nem a szexuális identitás része, tehát ők nem minden gyerekre veszélyesek: „Ma az pedofil, aki annak vallja magát, nincs olyan szakértői mérőeszköz vagy indikátor, ami alapján valakiről ezt ki lehet jelenteni.”

Ne vezessen lincseléshez

Amerikában és több európai országban is van a szexuális bűnelkövetőket nyilvántartó regiszter, ami alapján eltilthatók bizonyos foglalkozásoktól, önkéntes tevékenységtől, de adott esetben az is megtiltható nekik, hogy játszóterek, óvodák, iskolák közelébe menjenek. Kaliforniában nagyon szigorúak a szabályok: ott nem élhet regisztrált pedofil.

Bár itthon is van bűnügyi nyilvántartás és erkölcsi bizonyítvány (amit például a leendő munkáltató kérhet), a konkrét ügyben, miután felfüggesztett börtönbüntetésről van szó, négy év múlva Kaleta Gábor tiszta erkölcsi bizonyítványt kapna, végzettsége alapján akár egy gyerekotthonban is elhelyezkedhet. Az ilyen eseteknél is fontos lenne az elévülés tilalma, hogy a bűnügyi nyilvántartásból ne kerüljön ki az adat. Azonban Gyurkó szerint fontos, hogy „bármit is gondolunk a pedofilokról, azt el kell kerülni, egy civilizált jogrendszer nem engedheti meg magának, hogy olyan szabályt vezessen be, amely következtében embereket lehet meglincselni.”

Örülne, ha ebből nem politikai téma lenne, meg egy társadalmilag felhorgadó igényt próbálának kielégíteni, hanem szakmai vita kezdődne arról, mi szolgálja legjobban az áldozatok védelmét.

Ki a hibás?

A Fidesz-kommunikáció az ítélet miatt a bíróságot hibáztatja, ahogy a szerdai Legfőbb Ügyészségi közleményben is hárították a felelősséget azzal, hogy azt állították, a bíró az ügyészi indítványnál hozhatott volna szigorúbb ítéletet. Ezt cáfolta a hvg.hu-nak a Fővárosi Törvényszék szóvivője, Szabó József Tamás. "A bírót kötötte az ügyészi indítvány, amelyben meghatározták, hogy beismerés esetén milyen büntetést kapjon a gyermekpornográfia miatt megvádolt férfi." Az ügyész megtehette volna, hogy nem nyújt be „mértékes” indítványt, akkor szóba sem került volna, hogy az előkészítő ülésen döntés szülessen, hanem rendes tárgyalás következett volna, a bizonyítékok sorra vételével, a tényállás értékelésével.

Tény, hogy a bíróság májusban a veszélyhelyzet alatt, tárgyaláson kívüli végzésben szintén felfüggesztett börtön mellett döntött, azonban Szabó szerint itt is az ügyészségi indítványt vették alapul. A döntés után a vád és a védelem is kérte a tárgyalás megtartását, ezért tűzték ki az előkészítő ülést. Ott Kaleta Gábor beismerte, hogy 19 ezer darab gyermekpornográf képet tárolt a számítógépén, telefonján és merevlemezén – a vádirat szerint rengeteg olyan felvétel volt ezek között, amelyeken 14 év alatti gyermeket lehetett látni meztelenül, valamint olyan fotót is találtak, amelyen szexuális erőszak volt látható –, így a bíró egy év, 2,5 évre felfüggesztett börtön- és 540 ezer forint pénzbüntetésre ítélte, és pártfogó felügyelőt rendelt ki számára.

Az ügyész nem fellebbezett a döntés ellen (a hvg.hu-nak ezt azzal indokolták, hogy indítványuk megfelelt a bíróságok büntetési gyakorlatának, Kaleta beismerte bűnösségét és igazolta, hogy önkéntesen orvosi kezelés alatt áll), Kaleta Gábor védője viszont igen.

A fellebbezés tét nélküli: a Törvényszék szóvivője azt mondta,

miután az ügyészség a bíróság ítéletét tudomásul vette, – másodfokon – nem lehet súlyosabb büntetést kiszabni.

Nem tudni pontosan, milyen enyhítést kért a védelem, azonban Mester Csaba ügyvéd a bíróságon arról beszélt, csak a pénzbüntetést tartják indokoltnak.

Egy szakértő szerint a korábbi döntések ismeretében teljesen felesleges erre apellálva fellebbezni, hiszen valószerűtlen, hogy egy ilyen esetben pusztán pénzbüntetést szabjon ki a másodfokú bíróság. Arra tippelt, Kaletáék célja az időhúzás lehet, esetleg arra számítanak, hogy az időmúlás enyhítő körülménynek számíthat. Kérdés, hogy megéri-e: így ugyanis még nem ketyeg a felfüggesztett, a büntetett előélet hátrányai alól is később mentesülhet Kaleta.

Kaletát minden bizonnyal egy nemzetközi pedofilhálózat részeként kapcsolták le, több mint 300 másik elkövetővel együtt. A világ legnagyobb gyermekpornográf oldalának üzemeltetőjét, a 25 éves Son Jong-woot Dél-Koreában 18 hónap börtönbüntetésre ítélték, amit már le is ült. Az Egyesült Államok kérte a kiadatását, azonban ezt Dél-Korea megtagadta. Hogy az eljárást tovább akadályozza, Son apja is feljelentette a férfit, hogy újabb ügy induljon ellene hazájában.

Megáll itt?

Amerikában egyébként a pedofilhálózat részeként elkapott elkövetők Kaletánál szigorúbb, több esetben 5 éves börtönbüntetést kaptak. Kérdés, vajon Kaleta mire számíthatna az Egyesült Államokban.

Tran Dániel büntetőjogász a hvg.hu-nak azt mondta, ugyanazon bűncselekmény ügyében nem lehet valakit kétszer elítélni, ez egy fontos és nemzetközi szerződésekben is megjelenő jogelv. Ugyanakkor az amerikai Legfelsőbb Bíróság gyakorlata alapján az USA-ban ugyancsak fontos alapelv a kettős szuverenitás, ami szerint minden állam saját joga eldönteni, hogy egy ügyben indít-e eljárást vagy sem. Ebben pedig nem kizáró ok egy hasonló tárgyú korábbi büntetőügy sem. „Ezt az elvet az USA nemzetközi szinten is alkalmazza” – mondta a büntetőjogász. Ez alapján nem lehet kizárni, hogy az ügy más vádlottjaihoz hasonlóan Kaleta Gábort is kikérjék, a kérdés csak az, hogy akarják-e ezt az amerikai hatóságok, és a magyar hatóságok tudnak-e erre a kérdésre nemet mondani (ebből a szempontból nem számít, hogy Kaleta büntetőügye még folyamatban van).

Az amerikai eljárás mindenesetre nem sok jóval kecsegtetne az egykori diplomata számára, mert bár az USA-ban is ismerik a specialitás elvét, amely egy kiadatás során a kiadni kért személy jogait védi a szigorúbb büntetéstől, a gyakorlat alapján ez is simán kijátszható. Mert hiába ígéri meg az amerikai igazságügyi tárca, hogy kiadott személy nem kap súlyosabb büntetést a magyarnál, ez nem akadályozza a bírót, hogy lelkiismerete szerint hozzon döntést, ami például pedofil ügyekben az eleve szigorúbb büntetések miatt borítékolhatóan súlyosabb lenne a felfüggesztett szabadságvesztésnél. Az sem túl jó hír Kaleta számára, hogy a tengeren túli joggyakorlat alapján ráadásul egy esetleges amerikai sértett személye önmagában megalapozza az amerikai joghatóságot – ezt egyébként éppen egy szexuális bűncselekmény ügyében mondta ki egy amerikai bíróság.