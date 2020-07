Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d4488a3-3f9d-469c-bf98-c2c9b4bdfc86","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A balesetekben senki nem sérült meg.","shortLead":"A balesetekben senki nem sérült meg.","id":"20200630_m1_es_autopalya_torlodas_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d4488a3-3f9d-469c-bf98-c2c9b4bdfc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59b3eab1-a69d-439a-b3a0-477242a8140a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200630_m1_es_autopalya_torlodas_baleset","timestamp":"2020. június. 30. 09:58","title":"Három balesetben nyolc autó ütközött az M1-esen, torlódásra kell számítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fdb1d6f-20c4-4783-b15a-9c695da31b5d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Határozatképtelenség miatt nem lett Brenner Kolomanból alelnök a Házban. A Jobbik kicsinyes bosszút emleget.\r

","shortLead":"Határozatképtelenség miatt nem lett Brenner Kolomanból alelnök a Házban. A Jobbik kicsinyes bosszút emleget.\r

","id":"20200629_orszaggyules_alelnok_sneider_tamas_brenner_koloman_jobbik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9fdb1d6f-20c4-4783-b15a-9c695da31b5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cee7bff6-d1ef-432b-88fa-f902aaa24557","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_orszaggyules_alelnok_sneider_tamas_brenner_koloman_jobbik","timestamp":"2020. június. 29. 20:42","title":"Kétszeri nekifutásra sem sikerült megválasztani az országgyűlés új jobbikos alelnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e5b8de-b7dc-4b4d-b915-2b563740b641","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pusztay András helyére nevezték ki múlt héten, máris lemondott Ződi Zsolt. Keddtől vezérigazgató nélkül működik az Index. A lap főszerkesztője – és több munkatársa – másfél hete érzi veszélyben a szerkesztőség függetlenségét. ","shortLead":"Pusztay András helyére nevezték ki múlt héten, máris lemondott Ződi Zsolt. Keddtől vezérigazgató nélkül működik...","id":"20200630_Megismerte_a_ceg_penzugyi_helyzetet_lemondott_az_Index_uj_vezerigazgatoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5e5b8de-b7dc-4b4d-b915-2b563740b641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40dda18e-6d89-48ca-810d-5b5a3140b8b3","keywords":null,"link":"/itthon/20200630_Megismerte_a_ceg_penzugyi_helyzetet_lemondott_az_Index_uj_vezerigazgatoja","timestamp":"2020. június. 30. 10:13","title":"Megismerte a cég pénzügyi helyzetét, lemondott az Index új vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ca45503-b7cf-44c5-a82f-1c2b86dd4c63","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Több mint negyven év bujkálás után tartóztatták le egy kaliforniai sorozatgyilkosság elkövetőjét, most mindent bevallott, hogy elkerülje a halálbüntetést.","shortLead":"Több mint negyven év bujkálás után tartóztatták le egy kaliforniai sorozatgyilkosság elkövetőjét, most mindent...","id":"20200630_sorozatgyilkos_kalifornia_birosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ca45503-b7cf-44c5-a82f-1c2b86dd4c63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604f4280-2569-481f-a92e-97442cc177b0","keywords":null,"link":"/vilag/20200630_sorozatgyilkos_kalifornia_birosag","timestamp":"2020. június. 30. 06:48","title":"Tizenhárom gyilkosságot vallott be egy egykori rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f78cece5-05b6-48fc-a46b-b8a9ae1c3bab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány is besegített, de a YouTube tudatos építkezése is benne van abban, hogy az Egyesült Államokban már havonta 100 milliónál is több ember dönt úgy, hogy a hagyományos csatornák helyett tévéjén is a YouTube-ra kapcsol.","shortLead":"A koronavírus-járvány is besegített, de a YouTube tudatos építkezése is benne van abban, hogy az Egyesült Államokban...","id":"20200630_youtube_nezettsegi_adatok_statisztika_televizio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f78cece5-05b6-48fc-a46b-b8a9ae1c3bab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b0af6e-a345-48cf-b42e-7fe4f3c2be08","keywords":null,"link":"/tudomany/20200630_youtube_nezettsegi_adatok_statisztika_televizio","timestamp":"2020. június. 30. 16:03","title":"Nagyot megy a YouTube, már a tévéken is kezdi kiszorítani a hagyományos csatornákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn hallgatta meg a magyar kormány és az Európai Parlament képviselőit az Európai Bíróság abban a perben, amit a magyar fél a jogállamiságról szóló jelentés elfogadása után indított.","shortLead":"Hétfőn hallgatta meg a magyar kormány és az Európai Parlament képviselőit az Európai Bíróság abban a perben, amit...","id":"20200629_sargentini_jelentes_europai_birosag_varga_judit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faee7842-01e7-4aa8-ab98-1ba8772881fd","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_sargentini_jelentes_europai_birosag_varga_judit","timestamp":"2020. június. 29. 21:29","title":"Októberben érkezik a főtanácsnok véleménye a Sargentini-jelentés elfogadásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90955077-eeff-4e4b-af6f-e368dd8f83b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Budapest belvárosa és Zalaegerszeg után vidéki nagyvárosokban és a Balaton körül folytatódik a Vodafone 5G-s hálózatának fejlesztése.","shortLead":"Budapest belvárosa és Zalaegerszeg után vidéki nagyvárosokban és a Balaton körül folytatódik a Vodafone 5G-s...","id":"20200629_vodafone_5g_halozatfejlesztes_debrecen_eger_gyor_miskolc_pecs_szeged_szekesfehervar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90955077-eeff-4e4b-af6f-e368dd8f83b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0450306a-bace-4097-84c3-360c0cb3f4f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200629_vodafone_5g_halozatfejlesztes_debrecen_eger_gyor_miskolc_pecs_szeged_szekesfehervar","timestamp":"2020. június. 29. 12:03","title":"Debrecentől Szegeden át Győrig hét új városban kapcsolja be az 5G-t a Vodafone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fb918d5-d713-4ec5-b5a3-97461e963124","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Márciusban arról számolt be a BÁV Zrt., hogy elkapkodták a teljes aranykészletét, és a kereslet azóta sem hagyott alább.\r

","shortLead":"Márciusban arról számolt be a BÁV Zrt., hogy elkapkodták a teljes aranykészletét, és a kereslet azóta sem hagyott...","id":"20200629_befektetesi_arany_bav","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fb918d5-d713-4ec5-b5a3-97461e963124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"476c123a-5b98-4990-bc63-b62228ded3ff","keywords":null,"link":"/kkv/20200629_befektetesi_arany_bav","timestamp":"2020. június. 29. 16:34","title":"Várólistáról lehet csak aranytömböt venni a BÁV-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]