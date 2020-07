Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b6f9f7ce-47ce-48a2-a7fd-8fd39c5a3db7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A napokban jelent meg a Hajógyári-szigeten tervezett új beruházások pontos dokumentációja, amely egy kajak-kenu központ létesítésének tervét és az egész sziget árvízvédelmi célú beruházását célozza. A WWF Magyarország álláspontja szerint a beruházás nemcsak egy újabb értékes városi zöldfelület beépítése miatt káros, de a Duna erősen beszűkített árterének további csökkentése sem bölcs döntés a klímaváltozás hatásainak árnyékában.","shortLead":"A napokban jelent meg a Hajógyári-szigeten tervezett új beruházások pontos dokumentációja, amely egy kajak-kenu központ...","id":"20200708_Uj_nagyberuhazassal_vennenek_el_meg_tobb_teruletet_a_Dunatol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6f9f7ce-47ce-48a2-a7fd-8fd39c5a3db7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a373a9d-4ca8-4ce0-bf63-df47186a285a","keywords":null,"link":"/zhvg/20200708_Uj_nagyberuhazassal_vennenek_el_meg_tobb_teruletet_a_Dunatol","timestamp":"2020. július. 08. 17:11","title":"Új nagyberuházással vennének el még több területet a Dunától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94b1392a-ffef-4b11-b5fe-63ed8cce13c2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatóságok attól tartanak, hogy Naya Rivera megfulladt. ","shortLead":"A hatóságok attól tartanak, hogy Naya Rivera megfulladt. ","id":"20200709_Naya_Rivera_csonak_eltunes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94b1392a-ffef-4b11-b5fe-63ed8cce13c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f1eb9d-0cfd-4c50-bb7f-ec07c7b12dba","keywords":null,"link":"/elet/20200709_Naya_Rivera_csonak_eltunes","timestamp":"2020. július. 09. 10:18","title":"Eltűnt a Glee sztárja, egyedül találták meg egy csónakban a kisfiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de20d71-c9f1-432f-98de-1c29ebea7a51","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szakszervezet pedig perre megy.","shortLead":"A szakszervezet pedig perre megy.","id":"20200708_Honapok_ota_nem_kapnak_fizetest_tuntetnek_a_vasarosnamenyi_ruhagyarnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9de20d71-c9f1-432f-98de-1c29ebea7a51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bdc3472-3180-48c4-a1d9-6e952eade9b9","keywords":null,"link":"/kkv/20200708_Honapok_ota_nem_kapnak_fizetest_tuntetnek_a_vasarosnamenyi_ruhagyarnal","timestamp":"2020. július. 08. 07:30","title":"Hónapok óta nem kapnak fizetést, tüntetnek a vásárosnaményi ruhagyárnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d87167-b3c8-41a1-8f79-c74968f2215d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar gazdaság 7, az európai 8,3 százalékkal esik vissza idén az Európai Bizottság nyári gazdasági előrejelzése szerint. Még jövőre sem érjük el azt a szintet, ahol 2019 legvégén álltunk.","shortLead":"A magyar gazdaság 7, az európai 8,3 százalékkal esik vissza idén az Európai Bizottság nyári gazdasági előrejelzése...","id":"20200707_Europai_Bizottsag_recesszio_valsag_Eu_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4d87167-b3c8-41a1-8f79-c74968f2215d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b248e24-575e-4a5c-9b4a-e84c330bc69e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200707_Europai_Bizottsag_recesszio_valsag_Eu_koronavirus","timestamp":"2020. július. 07. 12:24","title":"Európai Bizottság: Annál is nagyobb lesz az idei recesszió Európában, mint amit eddig várhattunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200ea061-6747-43f0-9c20-81bfe2cc584d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az olasz fővárosban sajátos módon emlékeznek a 91 évesen elhunyt zeneszerzőre.","shortLead":"Az olasz fővárosban sajátos módon emlékeznek a 91 évesen elhunyt zeneszerzőre.","id":"20200708_ennio_morricone_metro_roma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=200ea061-6747-43f0-9c20-81bfe2cc584d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbdfe133-63e9-475f-a25e-98b9d84e1b84","keywords":null,"link":"/kultura/20200708_ennio_morricone_metro_roma","timestamp":"2020. július. 08. 10:29","title":"Egy napig Morricone zenéire metrózhatnak a rómaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közösségi médiában elhelyezett álhíreket az azokat olvasók mintegy négyezer alkalommal meg is osztották.



","shortLead":"A közösségi médiában elhelyezett álhíreket az azokat olvasók mintegy négyezer alkalommal meg is osztották.



","id":"20200709_Felfuggesztettet_hamis_koronavirus_hirek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1d4220a-1533-44d7-be6e-0990957c9828","keywords":null,"link":"/itthon/20200709_Felfuggesztettet_hamis_koronavirus_hirek","timestamp":"2020. július. 09. 11:26","title":"Felfüggesztett börtönre és pénzbüntetésre ítélték a kamu koronavírusos híreket terjesztő férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74e1bbff-96e3-4d88-822d-93c6b87c39d6","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"David Leitch új filmjében játssza a főszerepet Brad Pitt. A film sztorija úgy indul, mint egy vicc: öt bérgyilkos ül egy vonaton.","shortLead":"David Leitch új filmjében játssza a főszerepet Brad Pitt. A film sztorija úgy indul, mint egy vicc: öt bérgyilkos ül...","id":"20200707_brad_pitt_thriller","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74e1bbff-96e3-4d88-822d-93c6b87c39d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4132fea5-0128-4c4b-9517-ce5adf276dc3","keywords":null,"link":"/kultura/20200707_brad_pitt_thriller","timestamp":"2020. július. 07. 14:21","title":"Brad Pitt egy thrillerben lesz főszereplő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab72073a-0bfe-44fc-92e4-ec86aece388f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiadta első fenntarthatósági jelentését a Facebook, amiből kiderül, a vállalat minden eddiginél nagyobb arányban használ megújuló energiát a tavalyi év során.","shortLead":"Kiadta első fenntarthatósági jelentését a Facebook, amiből kiderül, a vállalat minden eddiginél nagyobb arányban...","id":"20200708_facebook_megujulo_energia_zoldenergia_kornyezettudatossag_klimavedelem_okologiai_labnyom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab72073a-0bfe-44fc-92e4-ec86aece388f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4567b09b-4572-422e-8fbc-f7db9b50bbe3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200708_facebook_megujulo_energia_zoldenergia_kornyezettudatossag_klimavedelem_okologiai_labnyom","timestamp":"2020. július. 08. 14:03","title":"Már 86 százalékban ingyenáramról működik a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]