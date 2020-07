Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"11cb141e-0a89-4267-8fb8-38f9d3dafc81","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az RTL híradója egy rejtélyes esetnek járt utána.



","shortLead":"Az RTL híradója egy rejtélyes esetnek járt utána.



","id":"20200705_Jartake_ufok_Nagykanizsa_hataraban_es_ez_mikent_hat_az_aratasra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11cb141e-0a89-4267-8fb8-38f9d3dafc81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7223aa2f-0d09-4af6-84f4-a2f74acbfd2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200705_Jartake_ufok_Nagykanizsa_hataraban_es_ez_mikent_hat_az_aratasra","timestamp":"2020. július. 05. 19:14","title":"Jártak-e ufók Nagykanizsa határában, és ez miként hat az aratásra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd9574f3-6b7f-48c8-b1ec-57accbb1a47c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elkészült a 2021-es költségvetés; a szakma is találgat, ki járhat igazán jól a sörpiacot átalakító tervekkel; Németország vette át az EU elnökségét. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Elkészült a 2021-es költségvetés; a szakma is találgat, ki járhat igazán jól a sörpiacot átalakító tervekkel...","id":"20200705_Es_akkor_Csiki_Sor_koltsegvetes_eu_bonusz_brigad_veszelyhelyzet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd9574f3-6b7f-48c8-b1ec-57accbb1a47c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58dc036d-6b15-4581-877a-14d64bfa1bfa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200705_Es_akkor_Csiki_Sor_koltsegvetes_eu_bonusz_brigad_veszelyhelyzet","timestamp":"2020. július. 05. 07:00","title":"És akkor a Tiltott Csíki Sörből támogatott Csíki Sör lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40278e0b-d534-45c3-8df3-b92caa98a1d5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft Insider programjának résztvevői már javában próbálgatják az átdolgozott Start menüt. A változásokról összefoglaló videót adtak ki.","shortLead":"A Microsoft Insider programjának résztvevői már javában próbálgatják az átdolgozott Start menüt. A változásokról...","id":"20200705_windows_10_uj_start_menu_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40278e0b-d534-45c3-8df3-b92caa98a1d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37e4ab7a-b8dd-442f-80dc-e770e64dec32","keywords":null,"link":"/tudomany/20200705_windows_10_uj_start_menu_video","timestamp":"2020. július. 05. 10:03","title":"Ha Windows van a gépén, ezt nézze: így működik majd a vadonatúj Start menü","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b8f2d1f-cf0f-4e44-a410-1b87d3ba03a5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az iraki illetékesek ugyanakkor közölték, hogy az újonnan fölszerelt rakétaelhárító akkor is megsemmisítette volna a rakétát, ha az nem téveszt célt. ","shortLead":"Az iraki illetékesek ugyanakkor közölték, hogy az újonnan fölszerelt rakétaelhárító akkor is megsemmisítette volna...","id":"20200705_Bagdadban_ismet_raketat_lottek_az_amerikai_kovetseg_fele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b8f2d1f-cf0f-4e44-a410-1b87d3ba03a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9af2c8c5-7770-45ea-b568-5eb3c7fe32c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200705_Bagdadban_ismet_raketat_lottek_az_amerikai_kovetseg_fele","timestamp":"2020. július. 05. 15:44","title":"Bagdadban ismét rakétát lőttek az amerikai követség felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86a77019-5dd9-4d92-b825-0295b6553d1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"32 ország 239 tudósa tesz közzé a napokban nyílt levelet, amelyben arra kérik az Egészségügyi Világszervezetet (WHO), gondolja újra a koronavírussal kapcsolatos ajánlásait.","shortLead":"32 ország 239 tudósa tesz közzé a napokban nyílt levelet, amelyben arra kérik az Egészségügyi Világszervezetet (WHO...","id":"20200706_koronavirus_terjedes_fertozes_levegoben_terjedo_virus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86a77019-5dd9-4d92-b825-0295b6553d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb441a30-605d-42a1-9452-e7594bb65d93","keywords":null,"link":"/tudomany/20200706_koronavirus_terjedes_fertozes_levegoben_terjedo_virus","timestamp":"2020. július. 06. 13:03","title":"239 tudós állítja, sokkal fertőzőbb a koronavírus, mint azt a WHO gondolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"260c6e6f-86c9-4ee3-bb34-b512ddb916f9","c_author":"Balla Györgyi - Csányi Nikolett","category":"kkv","description":"A Magyar Tudományos Akadémia elnöke is megszólalt a beruházás ellen, a Somogy Megyei Kormányhivatal mégis hozzájárult ahhoz, hogy 5 emeletes, 8 lakásos társasház épüljön Siófokon a parton. Civilek és szakmai szervezetek a viharjelzés pontosságát féltik, a beruházó viszont ragaszkodik a telekhez.","shortLead":"A Magyar Tudományos Akadémia elnöke is megszólalt a beruházás ellen, a Somogy Megyei Kormányhivatal mégis hozzájárult...","id":"20200706_siofok_obszervatorium_omsz_ingatlanpiac_viharjelzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=260c6e6f-86c9-4ee3-bb34-b512ddb916f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adc93868-323b-48bc-a1b6-87025b965de0","keywords":null,"link":"/kkv/20200706_siofok_obszervatorium_omsz_ingatlanpiac_viharjelzes","timestamp":"2020. július. 06. 06:30","title":"Nem lépett az állam a balatoni viharjelzés érdekében, társasház épülhet a siófoki obszervatórium mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3c898ae-c8b9-49e0-907a-06442910292a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nyomozó kutyák képesek egy szag molekuláris összetételéből kiszagolni a betegséget. ","shortLead":"A nyomozó kutyák képesek egy szag molekuláris összetételéből kiszagolni a betegséget. ","id":"20200706_Kutyakkal_szagoltatnak_ki_a_koronavirust_Nemetorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3c898ae-c8b9-49e0-907a-06442910292a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c27c0632-3a98-443b-81ac-0cc288c52754","keywords":null,"link":"/kultura/20200706_Kutyakkal_szagoltatnak_ki_a_koronavirust_Nemetorszagban","timestamp":"2020. július. 06. 10:08","title":"Kutyákkal szagoltatnák ki a koronavírust Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb162bb9-090f-4394-94f6-1e861f2922ed","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Vízforraló funkciót nem, egyéb érdekességet viszont bőven találtunk Ibolya néni egykori farmotoros Skodájában, mely a Fenyő-gyilkosságot feldolgozó dokumentumfilmben is szerepelt. Következik a véletlenül lefényezett alátét és a csehszlovák sílécösszefogó gumi története.","shortLead":"Vízforraló funkciót nem, egyéb érdekességet viszont bőven találtunk Ibolya néni egykori farmotoros Skodájában, mely...","id":"20200705_csehszlovak_idogep_eredeti_allapotu_40_eves_skoda_120L_1981_teszt_velemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb162bb9-090f-4394-94f6-1e861f2922ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"558c23e5-e6c6-4ebe-8446-62db9e3d01eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200705_csehszlovak_idogep_eredeti_allapotu_40_eves_skoda_120L_1981_teszt_velemeny","timestamp":"2020. július. 05. 11:30","title":"Csehszlovák időgép: teszten egy eredeti állapotú, 39 éves Skoda 120L","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]