[{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az új feltételezések szerint a február 20-án azonosított első beteg előtt is lehettek fertőzöttek az országban.\r

","shortLead":"Az új feltételezések szerint a február 20-án azonosított első beteg előtt is lehettek fertőzöttek az országban.\r

","id":"20200707_Nemet_kamionokkal_jutott_EszakOlaszorszagba_a_koronavirus_agressziv_torzse_a_kutatok_szerint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0131ce99-dadc-474d-8356-0a3fcf666817","keywords":null,"link":"/tudomany/20200707_Nemet_kamionokkal_jutott_EszakOlaszorszagba_a_koronavirus_agressziv_torzse_a_kutatok_szerint","timestamp":"2020. július. 07. 20:25","title":"Német kamionokkal jutott Észak-Olaszországba a koronavírus egyik törzse a kutatók szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63a60ed0-5340-43f3-912d-d6b0c8a63dd4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hasonló arányban vannak azok is, akik saját bevallásuk szerint gyakrabban mosnak kezet, mint a járvány előtt.","shortLead":"Hasonló arányban vannak azok is, akik saját bevallásuk szerint gyakrabban mosnak kezet, mint a járvány előtt.","id":"20200706_ipsos_kutatas_arcmaszk_vakcina_magyar_lakossag_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63a60ed0-5340-43f3-912d-d6b0c8a63dd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"febb0757-7fea-4f9a-b019-81bfd5d8e4a1","keywords":null,"link":"/itthon/20200706_ipsos_kutatas_arcmaszk_vakcina_magyar_lakossag_koronavirus","timestamp":"2020. július. 06. 21:20","title":"A magyar felnőttek háromnegyede még mindig viseli az arcmaszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai közösségi alkalmazások, köztük a TikTok betiltását fontolgatja az amerikai kormány.","shortLead":"A kínai közösségi alkalmazások, köztük a TikTok betiltását fontolgatja az amerikai kormány.","id":"20200707_donald_trump_tiktok_betiltasa_amerika_mike_pompeo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"214003eb-cb93-46cb-93e3-4f2b52f5a458","keywords":null,"link":"/tudomany/20200707_donald_trump_tiktok_betiltasa_amerika_mike_pompeo","timestamp":"2020. július. 07. 09:33","title":"Trumpék be akarják tiltani a TikTokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2f3a730-419a-46e6-a257-13570edad70d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, a macOS-felhasználókat célzó új típusú ransomware-t fedeztek fel a kutatók a napokban. A rosszindulatú program kalózoldalakról letöltött alkalmazásokkal terjed.","shortLead":"Egy, a macOS-felhasználókat célzó új típusú ransomware-t fedeztek fel a kutatók a napokban. A rosszindulatú program...","id":"20200707_evilquest_zsarolovirus_macos_rendszerek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2f3a730-419a-46e6-a257-13570edad70d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"408174b2-c59c-4e90-8376-43acbc4ff151","keywords":null,"link":"/tudomany/20200707_evilquest_zsarolovirus_macos_rendszerek","timestamp":"2020. július. 07. 14:03","title":"Csak óvatosan, ha Apple gépet használ, felbukkant egy veszélyes zsarolóvírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e063f56-4cd5-45fd-9faf-932509d315e8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az áprilisinál kisebb volt az ipar visszaesése májusban, de az egy évvel korábbi termelés több, mint negyede így is eltűnt.","shortLead":"Az áprilisinál kisebb volt az ipar visszaesése májusban, de az egy évvel korábbi termelés több, mint negyede így is...","id":"20200707_magyar_ipar_majus_valsag_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e063f56-4cd5-45fd-9faf-932509d315e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"204a4e7c-eed4-4516-81ec-4abe0fe8735d","keywords":null,"link":"/kkv/20200707_magyar_ipar_majus_valsag_koronavirus","timestamp":"2020. július. 07. 09:02","title":"Egy kicsit javult a magyar ipar helyzete, már csak 27,6 százalékot zuhant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"920ba599-fdba-4042-b7f3-6dc1a0470f1f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"49 halottja van a japán természeti katasztrófának, 11 embert nem találnak.","shortLead":"49 halottja van a japán természeti katasztrófának, 11 embert nem találnak.","id":"20200707_eso_Japan_evakualas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=920ba599-fdba-4042-b7f3-6dc1a0470f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52d62015-ebbd-435c-a865-d2e055d29e34","keywords":null,"link":"/vilag/20200707_eso_Japan_evakualas","timestamp":"2020. július. 07. 06:07","title":"Akkora eső van Japánban, hogy 1,2 millió embert evakuálnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95c62fbc-b8c4-4bc7-8460-f802d2f9e12d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A minden további nélkül zöld rendszámozható újdonság elektromos hatótávja megközelíti a 70 kilométert.","shortLead":"A minden további nélkül zöld rendszámozható újdonság elektromos hatótávja megközelíti a 70 kilométert.","id":"20200707_kivaloan_teljesitett_a_plugin_hibrid_toyota_rav_4_a_hatotav_tesztben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95c62fbc-b8c4-4bc7-8460-f802d2f9e12d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05bfdda2-1b94-4b89-bf7c-3105b6d68eb9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200707_kivaloan_teljesitett_a_plugin_hibrid_toyota_rav_4_a_hatotav_tesztben","timestamp":"2020. július. 07. 13:21","title":"Kiválóan teljesített a plugin hibrid Toyota RAV4 a hatótávtesztben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cb0e0e2-4468-46a7-9fe6-ebfd29fc3a55","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"A Bólyai-díjas agykutató beszélt arról is, hogy ülne-e Orbán Viktor mellett egy konferencián, és arról, hol helyezné el magát az agykutatók világranglistáján. Freund Tamással a HVG 2010 áprilisában készített portréinterjút, ezt közöljük most újra változtatás nélkül.","shortLead":"A Bólyai-díjas agykutató beszélt arról is, hogy ülne-e Orbán Viktor mellett egy konferencián, és arról, hol helyezné el...","id":"20200707_freund_tamas_portre_20000415","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2cb0e0e2-4468-46a7-9fe6-ebfd29fc3a55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fefc6e39-6d4d-4b9a-a72e-8cadfbc6f7a8","keywords":null,"link":"/360/20200707_freund_tamas_portre_20000415","timestamp":"2020. július. 07. 19:20","title":"Freund Tamás már 10 éve is fontolgatta, hogy egyszer MTA-elnök lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]