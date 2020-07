Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c1ed2238-d01e-45f5-a3b6-bd53d78b993e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apollo-16 legénysége egy holdjáró segítségével fedezte fel a Hold felszínét, amiről videót is készítettek az asztronauták. Ezt modernizálták, a végeredmény pedig igen látványos lett.","shortLead":"Az Apollo-16 legénysége egy holdjáró segítségével fedezte fel a Hold felszínét, amiről videót is készítettek...","id":"20200709_apollo_16_holdjaro_4k_video_lunar_rover","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1ed2238-d01e-45f5-a3b6-bd53d78b993e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27a3eec3-d052-4c72-9af8-81145525e41e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200709_apollo_16_holdjaro_4k_video_lunar_rover","timestamp":"2020. július. 09. 20:03","title":"Lenyűgöző: 4K-s videón látni, hogyan kocsikáznak a NASA űrhajósai a Holdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"775360a1-dfe7-4ad5-b4c1-a3111a2404e0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kaspersky megbízásából készült kutatás eredményei szerint, amikor egy gép szólal meg, a magyarok azt szeretik, ha női hangon beszél. Az is kiderült, hogy a magyar válaszadók többsége a férfihangot csak akkor tartja megbízhatóbbnak, amikor vezető nélküli autóról van szó.","shortLead":"A Kaspersky megbízásából készült kutatás eredményei szerint, amikor egy gép szólal meg, a magyarok azt szeretik, ha női...","id":"20200710_okoseszkozok_hangja_bizalom_siri_alexa_google_assistant","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=775360a1-dfe7-4ad5-b4c1-a3111a2404e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57a9f7c9-1480-4227-a23b-3343b26aa062","keywords":null,"link":"/tudomany/20200710_okoseszkozok_hangja_bizalom_siri_alexa_google_assistant","timestamp":"2020. július. 10. 08:03","title":"Kinek a hangjában bíznak a magyarok, amikor egy gép szólal meg?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7c15352-6a2e-42d5-b947-ebb2c163de91","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"892 millió a Black Friday-reklámok miatt.","shortLead":"892 millió a Black Friday-reklámok miatt.","id":"20200710_Majdnem_egymilliardra_buntette_a_GVH_az_Alzahut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7c15352-6a2e-42d5-b947-ebb2c163de91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7da8b231-ca94-40a3-a1b8-ae006d2a050b","keywords":null,"link":"/kkv/20200710_Majdnem_egymilliardra_buntette_a_GVH_az_Alzahut","timestamp":"2020. július. 10. 07:58","title":"Majdnem egymilliárdra büntette a GVH az Alza.hu-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b926540-8be7-4520-a1cd-70b9d40068f9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Népszava úgy tudja a vállalkozó csak több milliárdos felárral vállalná a metrófelújítás folytatását.","shortLead":"A Népszava úgy tudja a vállalkozó csak több milliárdos felárral vállalná a metrófelújítás folytatását.","id":"20200711_Kuszobon_a_3as_metro_felujitasanak_botranya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b926540-8be7-4520-a1cd-70b9d40068f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48957041-44dd-48ed-bfb3-04bd9caabf38","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200711_Kuszobon_a_3as_metro_felujitasanak_botranya","timestamp":"2020. július. 11. 14:31","title":"Leállhat a 3-as metró felújítása ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63016e94-d20f-4495-9be4-ed5fec1ea6c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elkészült a Magyar Zene Háza különleges tetőszerkezete.\r

