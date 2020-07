Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f57d5600-09a1-4703-ae3c-bdf50a39a934","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autós üldözés végén a sofőr először az anyukáját akarta hívni, de később meggondolta magát és az apját hívta.","shortLead":"Az autós üldözés végén a sofőr először az anyukáját akarta hívni, de később meggondolta magát és az apját hívta.","id":"20200722_Megszolalt_a_rendor_aki_elfogta_a_kilenc_piroson_athajto_belvarosi_terepjarost","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f57d5600-09a1-4703-ae3c-bdf50a39a934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a96474b-e51c-43dc-9a0f-62d1a0b1cd7c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200722_Megszolalt_a_rendor_aki_elfogta_a_kilenc_piroson_athajto_belvarosi_terepjarost","timestamp":"2020. július. 22. 05:35","title":"Megszólalt a rendőr, aki elfogta a kilenc piroson áthajtó belvárosi terepjáróst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a0515a2-2e3c-4c18-896a-3361398c046e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyébként is ritka, hogy más csillagok bolygóit sikerül lefényképezni, de a legújabb felvétel csillagászati szenzáció.","shortLead":"Egyébként is ritka, hogy más csillagok bolygóit sikerül lefényképezni, de a legújabb felvétel csillagászati szenzáció.","id":"20200722_exobolygo_fotozas_attores","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a0515a2-2e3c-4c18-896a-3361398c046e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47262abb-5355-4e86-80a2-11becaf3595a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200722_exobolygo_fotozas_attores","timestamp":"2020. július. 22. 17:42","title":"Csillagászati szenzáció: először készült fotó egy a miénkhez hasonló bolygórendszerről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2efef139-c46b-4a4d-bd5d-33de9e4a0232","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közösségi oldal első embere szerint még a feltételezés is nevetséges, hogy a Facebook kiszolgálná az USA elnökét.","shortLead":"A közösségi oldal első embere szerint még a feltételezés is nevetséges, hogy a Facebook kiszolgálná az USA elnökét.","id":"20200721_mark_zuckerberg_facebook_donald_trump_twitter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2efef139-c46b-4a4d-bd5d-33de9e4a0232&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d166df60-128d-4719-8c81-4078b58b7411","keywords":null,"link":"/tudomany/20200721_mark_zuckerberg_facebook_donald_trump_twitter","timestamp":"2020. július. 21. 20:11","title":"Zuckerberg szerint a Facebook nem játszik össze Trumppal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Jogállamisági kérdésben szavazhat ma az Európai Parlament, jönnek a felvételi ponthatárok, terjed a vírus a szomszédban. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Jogállamisági kérdésben szavazhat ma az Európai Parlament, jönnek a felvételi ponthatárok, terjed a vírus...","id":"20200723_Radar360_Ujabb_fejlemenyek_az_Indexnel_tovabb_szoritanak_az_onkormanyzatokon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bca8b09-b35c-436b-854a-2729be096143","keywords":null,"link":"/360/20200723_Radar360_Ujabb_fejlemenyek_az_Indexnel_tovabb_szoritanak_az_onkormanyzatokon","timestamp":"2020. július. 23. 08:00","title":"Radar360: Újabb fejlemények az Indexnél, tovább szorítanak az önkormányzatokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"701676db-a840-40aa-a752-68e928bc2931","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak az orosz kiberbűnözők próbálják ellehetetleníteni a koronavírus elleni védőoltáson dolgozók munkáját.","shortLead":"Nem csak az orosz kiberbűnözők próbálják ellehetetleníteni a koronavírus elleni védőoltáson dolgozók munkáját.","id":"20200722_kinai_orosz_hacker_hackerek_koronavirus_vedooltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=701676db-a840-40aa-a752-68e928bc2931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2887711a-8321-4478-adf6-e0962ea04b3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200722_kinai_orosz_hacker_hackerek_koronavirus_vedooltas","timestamp":"2020. július. 22. 09:03","title":"Már kínai hackerek is támadják a koronavírus-oltáson dolgozó laboratóriumokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b555715-2b18-47bc-bd7e-6c170b479a82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A leköszönő polgármester szerint ma már nem lehet olyan értékrend szerint végezni a munkáját, amiben hisz, és amit képviselt az elmúlt huszonkét évben.","shortLead":"A leköszönő polgármester szerint ma már nem lehet olyan értékrend szerint végezni a munkáját, amiben hisz, és amit...","id":"20200722_szigliget_polgarmester_kepviselo_testulet_lemondas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b555715-2b18-47bc-bd7e-6c170b479a82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"350294db-c796-4ae6-aa50-c78d18cd004b","keywords":null,"link":"/itthon/20200722_szigliget_polgarmester_kepviselo_testulet_lemondas","timestamp":"2020. július. 22. 15:35","title":"Lemondott Szigliget teljes vezetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69059ff0-bea6-4c51-b7be-f2cbe4d08af7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mindössze 10-20 százalékos a vetítőtermek kihasználtsága.","shortLead":"Mindössze 10-20 százalékos a vetítőtermek kihasználtsága.","id":"20200721_mozi_cinema_city_mozik_mozizas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69059ff0-bea6-4c51-b7be-f2cbe4d08af7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaf12a69-d89b-476b-a668-ccc7231a7bc5","keywords":null,"link":"/kultura/20200721_mozi_cinema_city_mozik_mozizas","timestamp":"2020. július. 21. 21:35","title":"Félünk még moziba menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"151dadef-f59a-423f-b6da-3d2206a67a70","c_author":"Farkas Zoltán","category":"itthon","description":"Ez a HVG hetilap szubjektív lapajánlója.","shortLead":"Ez a HVG hetilap szubjektív lapajánlója.","id":"202030_labjegyzetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=151dadef-f59a-423f-b6da-3d2206a67a70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92f2fba7-6b38-47b3-b5e0-b20623fd497c","keywords":null,"link":"/itthon/202030_labjegyzetek","timestamp":"2020. július. 23. 13:55","title":"Farkas Zoltán: Lábjegyzetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]