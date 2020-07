A kollaborációs sörfőzés alapvetően 21. századi fogalom, lényege, hogy a konkurenciára nem mint ellenfélre, hanem mint lehetséges partnerre tekintünk. Milyen szép is, ha nem frontvonalakban gondolkozunk, hanem rájövünk, hogy az opponálás megszüntetése, gyümölcsöző eredményt is hozhat.

Ha valakinek kellő rutinja van a sörfőzésben, „fejben” is bármikor megfőz bármilyen sört. De mennyivel jobb, ezt valakivel együtt végig gondolni. Kisakkozni, hogy milyen arányok, milyen alapanyagok visznek legközelebb az elképzelt sörhöz. Ha két-három magyar összehajol sört főzni, akkor abból nagy baj nem lehet.

Az ilyesmi eddig is működött – gerillafőzők, kis sörfőzdék főztek közösen sört. A Mad Scientist is jó néhány ilyen kollaborációs sörben volt benne. Amikor 2016. augusztusában megalakult a Kraft Egyesület, ebben is vezető szerepe volt az őrült tudósoknak, akik nem csak a nagyüzemi söröktől, de még a régebbi hazai kisüzemektől is megkülönböztették magukat.

Ezek között az újhullámos sörfőzdék között sokkal erősebb volt az összetartás, a konkurenciát felülírta a közös célért, a különleges, gyakran extrém sörök elfogadtatásáért, népszerűsítésért folytatott munka.

Ezért is volt nagy meglepetés, amikor – a kőbányai pincerendszer egyik ágában tartott sajtófogadáson – bejelentették a Mad Scientist és a Dreher Sörgyárak együttműködését, bemutatva a kollaborációban főzött első két sörüket.

© Gyimesi Zsuzsa

A „Kőbánya X” fantáziadús elnevezése két teljesen különböző sört takar. Az egyik az „Underground Lager” a Dreher sörgyárban készül, így első lendületből 50 ezer litert főztek belőle. A sör érdekessége, hogy német komlókkal és nem pedig a mostanában divatos brit komlókkal főzték.

A „Kőbánya X Catacombs Coffee Stout” viszont a Mad Scientist – ugyancsak Kőbányán levő – főzdéjében készült. Így a lágerhez képest jóval kisebb mennyiséget, 4 ezer litert főztek belőle. A pörkölt és enyhébben pörkölt árpamaláta és a zabmaláta mellett zabpehely és kolumbiai specialty kávé is került a sörbe, ami remélhetőleg újabb híveket szerez a Magyarországon kevésbé népszerű barna söröknek.

© Facebook

Mindkét sör harmadliteres nagyon eltalált, remekül dizájnolt dobozokban jut el a fogyasztókhoz, akik pár héten belül már kóstolhatják a két különlegességet. A kiszivárgott hírek szerint az ajánlott fogyasztói árak – 399,- és 799,- forint – jóval magasabbak, mint a hazai prémium söröké, de alatta maradnak a legtöbb kézműves sör árának.

Így rövidesen választ kapunk arra a kérdésre, hogy mennyire lesz gyümölcsöző a söróriás és az underground sörfőzde együttműködése. Ne feledjük, hogy hasonló próbálkozások világszerte történnek kicsik és a nagyok között. A bayreuthi Maisel maga épített egy 25 hektoliteres főzőházat, ahol kézműves söröket főz, de az sem ritka, hogy egy nagyobb gyár felvásárol sikeres kis sörfőzdét, példa rá a Heineken által megszerzett Lagunitas.

Így a nagyobb főzdék is beléphetnek a sörkülönlegességek piacára, ugyanakkor a kicsiknek is jelenthet előnyt, hogy söreik szélesebb körben válhatnak ismertté. A hazai piacon is volt már példa ilyen együttműködésre a Carlsberg és a Horizont között. Kérdés, hogy várható-e hasonló lépés a vidéki nagy sörgyárak sörgyár és valamelyik kisüzem között.