[{"available":true,"c_guid":"70b25efb-c749-4c42-887f-3ed524aba8cb","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A járványveszély sajnos ebbe is beleszól: idén nincs pontvárós parti.","shortLead":"A járványveszély sajnos ebbe is beleszól: idén nincs pontvárós parti.","id":"20200723_felveteli_ponthatarok_2020_felsooktatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70b25efb-c749-4c42-887f-3ed524aba8cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f24c275-6b24-46d9-bc75-15ff177aef3a","keywords":null,"link":"/kultura/20200723_felveteli_ponthatarok_2020_felsooktatas","timestamp":"2020. július. 23. 05:05","title":"Diákok ezrei várták ezt a napot: ma este jönnek a ponthatárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e81de9f1-af8d-4065-8adb-ad72304ab779","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Míg mi szabadon utazhatunk Norvégiába, addig visszafelé már nem ennyire egyszerű a helyzet.","shortLead":"Míg mi szabadon utazhatunk Norvégiába, addig visszafelé már nem ennyire egyszerű a helyzet.","id":"20200724_Magyarorszag_Norvegia_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e81de9f1-af8d-4065-8adb-ad72304ab779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"226ac180-4fdb-47a8-96b7-98e8f642cff6","keywords":null,"link":"/vilag/20200724_Magyarorszag_Norvegia_koronavirus","timestamp":"2020. július. 24. 15:55","title":"Magyarország bezöldült, korlátozások nélkül lehet utazni Norvégiába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Majdnem a felére csökkent a tavalyihoz képest a természetes fogyás júniusban, sokkal többen születtek, és kevesebben haltak meg, mint egy évvel korábban.","shortLead":"Majdnem a felére csökkent a tavalyihoz képest a természetes fogyás júniusban, sokkal többen születtek, és kevesebben...","id":"20200724_szuletes_halal_nepesseg_nepesedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4b446e6-a6c7-46f7-aad6-cd3794cb66be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200724_szuletes_halal_nepesseg_nepesedes","timestamp":"2020. július. 24. 09:31","title":"Óriásit csökkent a halálozások száma a kórházi ágykiürítések után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"568eeeea-0cc5-44a0-a6f7-c133fb18b20c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy gyapjas mamut szokatlanul jó állapotban megmaradt csontvázára bukkantak szibériai rénszarvaspásztorok. A csontok egy tóból kerültek elő, az egyiken az inak is látszódnak.","shortLead":"Egy gyapjas mamut szokatlanul jó állapotban megmaradt csontvázára bukkantak szibériai rénszarvaspásztorok. A csontok...","id":"20200724_mamutcsontok_mamut_mamutcsontvaz_sziberia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=568eeeea-0cc5-44a0-a6f7-c133fb18b20c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fadb051-2df7-4433-be9d-1eb0f17e7963","keywords":null,"link":"/tudomany/20200724_mamutcsontok_mamut_mamutcsontvaz_sziberia","timestamp":"2020. július. 24. 20:03","title":"Nagyon sok mamutcsont került elő egy szibériai tóból – fotók a felfedezésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b9b2974-249f-4da3-95ad-2f96faa78e9c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több republikánus politikus is megszavazta az új törvényjavaslatot, noha Donald Trump korábban jelezte, nem támogatja a névváltoztatást.","shortLead":"Több republikánus politikus is megszavazta az új törvényjavaslatot, noha Donald Trump korábban jelezte, nem támogatja...","id":"20200724_Polgarhaborus_tabornok_katonai_tamaszpont_USA","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b9b2974-249f-4da3-95ad-2f96faa78e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"424ce21e-91d8-4161-8183-50f59f7f5cb2","keywords":null,"link":"/vilag/20200724_Polgarhaborus_tabornok_katonai_tamaszpont_USA","timestamp":"2020. július. 24. 06:12","title":"Átneveznék a polgárháborús tábornokokról elnevezett katonai támaszpontokat az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c477ea52-3a20-4cc3-8563-469c38949969","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Először szólalt meg Kanye West kirohanásai óta. ","shortLead":"Először szólalt meg Kanye West kirohanásai óta. ","id":"20200723_Kim_Kardashian_Instagramposztban_irt_Kanye_West_mentalis_betegsegerol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c477ea52-3a20-4cc3-8563-469c38949969&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9c1dfd1-f65e-447d-b728-820bfeb6dec5","keywords":null,"link":"/elet/20200723_Kim_Kardashian_Instagramposztban_irt_Kanye_West_mentalis_betegsegerol","timestamp":"2020. július. 23. 11:12","title":"Kim Kardashian Instagram-posztban írt Kanye West mentális betegségéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3009837-b027-4ba4-a66c-2bbd0f4f9c7e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A sertéspestis és a koronavírus is libikókára tették a sertésárakat, a polcokra kitett hús árában a vevők vélhetően csak az emelkedést tapasztalták, a beszakadó felvásárlási árakat nem. A jó hír az, hogy valószínűleg drágább már nem lesz a sertéshús, igaz, olcsóbb sem.","shortLead":"A sertéspestis és a koronavírus is libikókára tették a sertésárakat, a polcokra kitett hús árában a vevők vélhetően...","id":"20200724_serteshus_covid_asp_sertes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3009837-b027-4ba4-a66c-2bbd0f4f9c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1a3096d-45ca-4a50-b230-76543d769e68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200724_serteshus_covid_asp_sertes","timestamp":"2020. július. 24. 06:17","title":"Két járvány is ráncigálja a sertés árát, de olcsóbb aligha lesz a boltokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az érintett területeken a következő órákban az intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 milliméternyinél több csapadék hullhat.","shortLead":"Az érintett területeken a következő órákban az intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 milliméternyinél...","id":"20200723_Felhoszakadas_miatt_tobb_megyeben_masodfoku_riasztasokat_adtak_ki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5717b11-7439-4f73-8fc7-fb524f44f9c3","keywords":null,"link":"/elet/20200723_Felhoszakadas_miatt_tobb_megyeben_masodfoku_riasztasokat_adtak_ki","timestamp":"2020. július. 23. 13:05","title":"Felhőszakadás miatt több megyében másodfokú riasztásokat adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]