[{"available":true,"c_guid":"36c050a9-a49b-438f-a511-7217b532fa64","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szinte napra pontosan egy évvel az eredeti dátum után lép fel a zenekar a Papp László Sportarénában.","shortLead":"Szinte napra pontosan egy évvel az eredeti dátum után lép fel a zenekar a Papp László Sportarénában.","id":"20200724_Budapest_Pearl_Jam_koncert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36c050a9-a49b-438f-a511-7217b532fa64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9e9f48b-e1e6-4ef4-9ca0-e4b77abc61a3","keywords":null,"link":"/kultura/20200724_Budapest_Pearl_Jam_koncert","timestamp":"2020. július. 24. 10:55","title":"Eldőlt, mikor pótolják a budapesti Pearl Jam koncertet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f8b158b-9644-4287-bd8f-ec4b1d554e0a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az Avatar és a Star Wars folytatása, valamint a Mulan sem kerül most a mozikba.","shortLead":"Az Avatar és a Star Wars folytatása, valamint a Mulan sem kerül most a mozikba.","id":"20200724_Harom_Disneypremier_is_csuszik_a_jarvany_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f8b158b-9644-4287-bd8f-ec4b1d554e0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b1a4179-a210-4f4c-ad31-ee0411dd43d7","keywords":null,"link":"/kultura/20200724_Harom_Disneypremier_is_csuszik_a_jarvany_miatt","timestamp":"2020. július. 24. 10:09","title":"Három Disney-premier is csúszik a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b2fbdf4-52e9-40d5-9bd5-bb5ed7373b99","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A palesztin férfit Tompánál vették észre.","shortLead":"A palesztin férfit Tompánál vették észre.","id":"20200724_kamion_alvaz_tompa_menekult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b2fbdf4-52e9-40d5-9bd5-bb5ed7373b99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6b8250d-8fc9-48e2-ac2e-2fcb3982002c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200724_kamion_alvaz_tompa_menekult","timestamp":"2020. július. 24. 17:26","title":"Egy kamion alvázán megbújva próbált bejutni az országba egy menekült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d426bdd-514a-454b-8dbd-b411fd92613d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Elrabolt sztáríró, Putyin mackója, lelakatolt műfordítók és a karanténidőszak sajátos feldolgozásai - három mozgalmas mozgóképet hordtunk itt és most hűvös halomba. ","shortLead":"Elrabolt sztáríró, Putyin mackója, lelakatolt műfordítók és a karanténidőszak sajátos feldolgozásai - három mozgalmas...","id":"202030_sorozat__par_perc_hirnev_otthon_teljes_titoktartas_thalasso_depardieu_houellebecq","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d426bdd-514a-454b-8dbd-b411fd92613d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19d2bb53-699f-4bee-bd9e-2cc948ee652d","keywords":null,"link":"/360/202030_sorozat__par_perc_hirnev_otthon_teljes_titoktartas_thalasso_depardieu_houellebecq","timestamp":"2020. július. 25. 12:15","title":"Különös történetek a négy fal közül - ránk fér némi filmes terápia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c59fd83-36bd-4bd5-8622-96ec6444be81","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szinte nyíltan gyűlölték egymást Katalinnal.","shortLead":"Szinte nyíltan gyűlölték egymást Katalinnal.","id":"20200725_Szinte_nyiltan_gyulolte_egymast_Meghan_es_Katalin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c59fd83-36bd-4bd5-8622-96ec6444be81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4d9bf7d-b3f9-4e81-bbb6-7376858fca3d","keywords":null,"link":"/elet/20200725_Szinte_nyiltan_gyulolte_egymast_Meghan_es_Katalin","timestamp":"2020. július. 25. 12:45","title":"Viperafészek volt Harry és Meghan számára a királyi család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d98eff33-238b-41a6-8a7a-d7de66d4c8a7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az EU német elnöksége alatt Andreas Scheuer német közlekedési miniszter végig vinné azt a tervezetet, amelynek alapján, mindenhol bevezetnék az útdíjrendszert Európában. ","shortLead":"Az EU német elnöksége alatt Andreas Scheuer német közlekedési miniszter végig vinné azt a tervezetet, amelynek alapján...","id":"20200724_Totalis_utdijrendszert_akar_bevezetni_Europaban_Nemetorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d98eff33-238b-41a6-8a7a-d7de66d4c8a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8492e498-6633-47f2-9588-43c175908188","keywords":null,"link":"/cegauto/20200724_Totalis_utdijrendszert_akar_bevezetni_Europaban_Nemetorszag","timestamp":"2020. július. 24. 10:51","title":"Totális útdíjrendszert akar bevezetni Európában Németország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee2d0b0-6620-4ff2-8be3-7717bb7629c9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A kutatók arra hívják fel a figyelmet, hogy a koraszülésnek egyértelmű környezeti okai vannak. ","shortLead":"A kutatók arra hívják fel a figyelmet, hogy a koraszülésnek egyértelmű környezeti okai vannak. ","id":"20200724_Nagy_esellyel_koraszulott_babanak_adnak_eletet_a_gazegetes_kozeleben_elo_anyak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ee2d0b0-6620-4ff2-8be3-7717bb7629c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"017f16ae-b81d-4c11-ba2c-c0e33b0bf9d2","keywords":null,"link":"/zhvg/20200724_Nagy_esellyel_koraszulott_babanak_adnak_eletet_a_gazegetes_kozeleben_elo_anyak","timestamp":"2020. július. 24. 11:25","title":"Nagyobb eséllyel adnak életet koraszülött babáknak a gázégetők közelében élő anyák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b4b3e2-e814-47d6-9c9c-8018bbcf2d04","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A folyamatban lévő munkálatok ugyanúgy tovább zajlanak.","shortLead":"A folyamatban lévő munkálatok ugyanúgy tovább zajlanak.","id":"20200724_Reszlegesen_felfuggesztette_a_BKV_az_M3as_metro_felujitasanak_egyik_szerzodeset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3b4b3e2-e814-47d6-9c9c-8018bbcf2d04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f04c9531-b43b-42d3-a6c6-5a646c4f06b9","keywords":null,"link":"/kkv/20200724_Reszlegesen_felfuggesztette_a_BKV_az_M3as_metro_felujitasanak_egyik_szerzodeset","timestamp":"2020. július. 24. 13:07","title":"Részlegesen felfüggesztette a BKV a 3-as metró felújításának egyik szerződését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]