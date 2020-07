Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3e90fb6e-fd0e-4230-97e3-8fa61375cd05","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Eddig tagadta Észak-Korea, hogy eljutott volna hozzájuk a koronavírus, most viszont azt elismerték, hogy egy férfi gyanús tüneteket mutat.","shortLead":"Eddig tagadta Észak-Korea, hogy eljutott volna hozzájuk a koronavírus, most viszont azt elismerték, hogy egy férfi...","id":"20200726_Eszak_Korea_elso_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e90fb6e-fd0e-4230-97e3-8fa61375cd05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cdce45a-20b3-4cd0-a659-c79d42c937f5","keywords":null,"link":"/vilag/20200726_Eszak_Korea_elso_koronavirus","timestamp":"2020. július. 26. 08:32","title":"Észak-Korea elismerte az első koronavírus-gyanús esetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb200a64-2367-403d-b6d7-5ce81c3a2612","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ennyi pénzből már nagyon komoly szupersportautót, Porschét, McLarent vagy Lamborghinit is lehetne vásárolni.","shortLead":"Ennyi pénzből már nagyon komoly szupersportautót, Porschét, McLarent vagy Lamborghinit is lehetne vásárolni.","id":"20200726_112_millio_forintot_kernek_ezert_az_alig_hasznalt_22_eves_subaru_impreza_22b_sti_wrx","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb200a64-2367-403d-b6d7-5ce81c3a2612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"833bd504-dc32-4345-a846-94f322e7c14d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200726_112_millio_forintot_kernek_ezert_az_alig_hasznalt_22_eves_subaru_impreza_22b_sti_wrx","timestamp":"2020. július. 26. 06:41","title":"112 millió forintot kérnek ezért az alig használt 22 éves Subaruért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf8971f-c2cf-4ac5-85ed-0590b903f01a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Megérzik, hogy nem kapnak sok támogatást a lelátóról.","shortLead":"Megérzik, hogy nem kapnak sok támogatást a lelátóról.","id":"20200727_felcsut_puskas_akademia_pancho_arena_hornyak_zsolt_foci","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecf8971f-c2cf-4ac5-85ed-0590b903f01a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56ea27cd-ad4b-4093-8032-db76a9a53993","keywords":null,"link":"/sport/20200727_felcsut_puskas_akademia_pancho_arena_hornyak_zsolt_foci","timestamp":"2020. július. 27. 17:55","title":"A felcsúti foci vezetői belátták: hiába próbálkoznak, üres marad a stadion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7a39a7-f337-4a2c-b985-70596816f3d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiszivárgott információk szerint az Apple tartja magát a hagyományokhoz, már ami az iPhone-ok bemutatóját illeti. Az igazán izgalmas dolgok viszont csak ez után jöhetnek.","shortLead":"Kiszivárgott információk szerint az Apple tartja magát a hagyományokhoz, már ami az iPhone-ok bemutatóját illeti...","id":"20200727_apple_iphone_12_apple_watch_6_apple_glass","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc7a39a7-f337-4a2c-b985-70596816f3d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18a7da9b-2ecc-4b3e-bfd9-6eaeb8490575","keywords":null,"link":"/tudomany/20200727_apple_iphone_12_apple_watch_6_apple_glass","timestamp":"2020. július. 27. 14:26","title":"Megvan, mikor mutathatják be az iPhone 12-t, de nem ez lehet a legnagyobb dobás az Apple-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc609dfc-1fe0-4884-81a6-6fbdd2eeaf68","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200726_oxfordi_koronavirus_oltas_apple_iphone_se_eladasok_messenger_zarolas_xedni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc609dfc-1fe0-4884-81a6-6fbdd2eeaf68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d455ccb6-35cf-4200-b6ba-b530d7fb9910","keywords":null,"link":"/tudomany/20200726_oxfordi_koronavirus_oltas_apple_iphone_se_eladasok_messenger_zarolas_xedni","timestamp":"2020. július. 26. 12:03","title":"Ez történt: bekerült a lelakatolós funkció a Facebook Messengerbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99fd5bcb-2172-4720-9064-ceaf923b5603","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dél-balatoni vasútvonal Nagykanizsa környéki részein, valamint a Dombóvár és Gyékényes közötti szakaszon is tart még a károk helyreállítása.","shortLead":"A dél-balatoni vasútvonal Nagykanizsa környéki részein, valamint a Dombóvár és Gyékényes közötti szakaszon is tart még...","id":"20200726_vasut_vonatok_vihar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99fd5bcb-2172-4720-9064-ceaf923b5603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5600494e-03d6-4f7c-931b-a8eb38b6c61a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200726_vasut_vonatok_vihar","timestamp":"2020. július. 26. 08:51","title":"Három helyen nem járnak a vonatok a vihar után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4ffb687-26a4-44db-ad2e-8f842e89703f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Miután Kína az amerikai kormány utasítására bezárta houstoni főkonzulátusát, Peking a csengtui amerikai konzulátus bezárását rendelte el. 72 órát adtak, hétfő reggel már birtokba vették az épületet.","shortLead":"Miután Kína az amerikai kormány utasítására bezárta houstoni főkonzulátusát, Peking a csengtui amerikai konzulátus...","id":"20200727_kina_bezaratott_amerikai_konzulatus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4ffb687-26a4-44db-ad2e-8f842e89703f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae55a36f-31b2-4495-a0b0-47e3b8ba3531","keywords":null,"link":"/vilag/20200727_kina_bezaratott_amerikai_konzulatus","timestamp":"2020. július. 27. 09:06","title":"Egyetlen hétvége alatt zárt be a csengtui amerikai konzulátus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0129f98-f9b7-4bf1-b30e-196de9eacb67","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy autó oszlopnak ütközött a X. kerületben.","shortLead":"Egy autó oszlopnak ütközött a X. kerületben.","id":"20200726_baleset_hungaria_korut_serultek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0129f98-f9b7-4bf1-b30e-196de9eacb67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"595902d8-ed14-466f-8684-80d94459de3a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200726_baleset_hungaria_korut_serultek","timestamp":"2020. július. 26. 17:17","title":"Többen megsérültek egy Hungária körúti balesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]